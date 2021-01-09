Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak

Günlük trafiği 1 milyonu geçen sosyal medya platformlarının temsilci belirlemesi kararına uyan platform sayısı hızla artıyor. VK, YouTube ve TikTok’un ardından Dailymotion platformu da temsilci atamaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor
Sayı artıyor
Bilindiği üzere yeni sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden yabancı sosyal medya platformlarının bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Uymayan platformları ise 5 aşamalı bir ceza bekliyor. İlk iki aşamada 10 milyon TL ve 30 milyon TL ceza kesilmişti.
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Yasaklardan kurtulmak isteyen platformlar birer birer temsilci açmaya başlamıştı. VK, YouTube ve TikTok’un ardından video paylaşım platformu Dailymotion da temsilci atayacağını duyurdu. Geriye Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, LinkedIn ve Pinterest sosyal ağları kaldı.
Üçüncü aşama 19 Ocak tarihinde başlayacak ve reklam yasağı uygulanacak. Bu platformların Türkiye’den reklam almasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Diğer ülkelerden aldığı reklamları kullanıcıya gösterebilecek. Sonrasında ise bant genişliği kısma aşamaları başlıyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.