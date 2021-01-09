Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak

Tam Boyutta Gör

Günlük trafiği 1 milyonu geçen sosyal medya platformlarının temsilci belirlemesi kararına uyan platform sayısı hızla artıyor. VK, YouTube ve TikTok’un ardından Dailymotion platformu da temsilci atamaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir

TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor

Sayı artıyor

Bilindiği üzere yeni sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden yabancı sosyal medya platformlarının bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Uymayan platformları ise 5 aşamalı bir ceza bekliyor. İlk iki aşamada 10 milyon TL ve 30 milyon TL ceza kesilmişti.

Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

Yasaklardan kurtulmak isteyen platformlar birer birer temsilci açmaya başlamıştı. VK, YouTube ve TikTok’un ardından video paylaşım platformu Dailymotion da temsilci atayacağını duyurdu. Geriye Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, LinkedIn ve Pinterest sosyal ağları kaldı.

Üçüncü aşama 19 Ocak tarihinde başlayacak ve reklam yasağı uygulanacak. Bu platformların Türkiye’den reklam almasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Diğer ülkelerden aldığı reklamları kullanıcıya gösterebilecek. Sonrasında ise bant genişliği kısma aşamaları başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.