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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak

    VK, YouTube ve TikTok’un ardından Dailymotion platformu da yeni sosyal medya yasası gereğince ülkemizde temsilci atamaya hazırlanıyor. Böylece yeni cezalardan kurtulacaklar.
    14 sa.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak
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    Günlük trafiği 1 milyonu geçen sosyal medya platformlarının temsilci belirlemesi kararına uyan platform sayısı hızla artıyor. VK, YouTube ve TikTok’un ardından Dailymotion platformu da temsilci atamaya hazırlanıyor.

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    Sayı artıyor

    Bilindiği üzere yeni sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden yabancı sosyal medya platformlarının bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Uymayan platformları ise 5 aşamalı bir ceza bekliyor. İlk iki aşamada 10 milyon TL ve 30 milyon TL ceza kesilmişti.

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    Yasaklardan kurtulmak isteyen platformlar birer birer temsilci açmaya başlamıştı. VK, YouTube ve TikTok’un ardından video paylaşım platformu Dailymotion da temsilci atayacağını duyurdu. Geriye Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, LinkedIn ve Pinterest sosyal ağları kaldı.

    Üçüncü aşama 19 Ocak tarihinde başlayacak ve reklam yasağı uygulanacak. Bu platformların Türkiye’den reklam almasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Diğer ülkelerden aldığı reklamları kullanıcıya gösterebilecek. Sonrasında ise bant genişliği kısma aşamaları başlıyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MustafaC5 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dailymotion yaşıyor mu
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Nevfel (T. I. ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya seve seve ya da.... atayacaksınız.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    aktroll detected
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben de sadece ben vk ve dailymotion dan vide izliyorum zannediyordum 😂
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhalefet olmakla kendi ulkesine dusman olmayi bir birine karistirdilar maalesef..
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    Paetzold 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deli gibi para kazanıyorlar seve seve atayacaklar mecbur.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçkimse atamasaydı birlik olurdu, hükümet geri adım atardı. Maddi kaygılarla youtube ve tiktok surda gedik açtı. Şimdi atamayan sadece kendi gelirinden olur. Mecbur teker teker atayacaklar (twitter'dan emin değilim).
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında youtube'dan daha güzel içerikler ve videolar vardı ama ilerleyemedi maalesef youtube gibi.
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    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç video izlemedim, izleyen de var mı bilmiyorum
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    the most important thing 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geriye kalanlar nur içinde yatsın, herkesten bir fatiha rica ediyorum
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    MustafaC5 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dailymotion yaşıyor mu
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    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) MustafaC5
    İşte aklımdaki soru
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    esmerbuyucu (E. B.) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) MustafaC5
    Bunu size yazdıran Youtube'un tekelci ilerleyişine de lanet olsun. Saygılar.
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    Nevfel (T. I. ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya seve seve ya da.... atayacaksınız.
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