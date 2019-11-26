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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak

    Sosyal medya devi Facebook, yeni başlattığı Viewpoints uygulaması ile verdiği görevleri yerine getiren kullanıcılara ödeme yapacak. ABD'de başlayan uygulamanın tüm dünyaya yayılması planlanıyor.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak
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    Facebook dün Viewpoints adlı yeni bir uygulamasını duyurdu. Bu uygulama Google Opinion Rewards gibi bir pazar araştırması uygulamasıdır ve anketlere, görevlere ve araştırmalara katılmaları için kullanıcılara ödeme yapar.

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    Ürünlerini geliştirmek için kullanacak

    Facebook, toplanan bilgileri Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal ve Oculus gibi ürünleri geliştirmek için kullanacak ve para ise doğrudan kullanıcıların PayPal hesaplarına havale edilecek. Verilen görev ve anketlere göre puanlamanın yapılacağı sistemde, kazanılan paralar ise bu puanlara göre belirlenecek. Alınması gereken minimum puana ulaşan kullanıcılar ise ödeme almaya hak kazanacaklar.

    Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak
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    Facebook'un ankete katılmanıza izin vermeden önce adınız, e-posta adresiniz, ikamet ettiğiniz ülke, doğum tarihi, cinsiyet ve konum gibi bilgileri isteyeceğini de belirtelim. Şirket bu bilgileri üçüncü taraf şirketlere satmayacağının da sözünü vermiş durumda. Şimdilik ABD'de kullanıma sunulan bu uygulamanın önümüzdeki dönemde tüm ülkelere yayılması planlanıyor.



    https://about.fb.com/news/2019/11/introducing-facebook-viewpoints/ Yorum Yaz
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