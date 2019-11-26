Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak

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Facebook dün Viewpoints adlı yeni bir uygulamasını duyurdu. Bu uygulama Google Opinion Rewards gibi bir pazar araştırması uygulamasıdır ve anketlere, görevlere ve araştırmalara katılmaları için kullanıcılara ödeme yapar.

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Ürünlerini geliştirmek için kullanacak

Facebook, toplanan bilgileri Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal ve Oculus gibi ürünleri geliştirmek için kullanacak ve para ise doğrudan kullanıcıların PayPal hesaplarına havale edilecek. Verilen görev ve anketlere göre puanlamanın yapılacağı sistemde, kazanılan paralar ise bu puanlara göre belirlenecek. Alınması gereken minimum puana ulaşan kullanıcılar ise ödeme almaya hak kazanacaklar.

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Facebook'un ankete katılmanıza izin vermeden önce adınız, e-posta adresiniz, ikamet ettiğiniz ülke, doğum tarihi, cinsiyet ve konum gibi bilgileri isteyeceğini de belirtelim. Şirket bu bilgileri üçüncü taraf şirketlere satmayacağının da sözünü vermiş durumda. Şimdilik ABD'de kullanıma sunulan bu uygulamanın önümüzdeki dönemde tüm ülkelere yayılması planlanıyor.

https://about.fb.com/news/2019/11/introducing-facebook-viewpoints/