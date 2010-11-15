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Facebook'dan yeni mesajlaşma sistemi ve @facebook.com uzantılı mail servisi

8 yıl
32,1b
1
60
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook; artık sıradan bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, insanların kolayca iletişim kurmalarına imkan veren bir site olmaya hazırlanıyor. Nasıl mı ? Bugün düzenlenen özel etkinlikte tanıtılan mesaj sistemi ile...

Facebook'un yeni Modern Mesajlaşma Sistemi için Facebook mesajlarını, kısa mesajları, anlık mesajları, e-mailleri bir araya toplayan birleştirilmiş mesajlaşma sistemi diyebiliriz. İletişim kurmak istediğiniz kişiye hangi kanal üzerinden ulaşmak istediğinize karar veriyorsunuz; SMS'le, anlık mesajlaşma ile, elektronik postayla ya da mesaj ile. Siz hangi seçimi yaparsamız yapın gönderdiğiniz iletiler karşı taraf için en uygun şekilde ona iletiliyor. Bu sistem sayesinde; kiminle ne şekilde iletişim kurmanız gerektiğini düşünmenize gerek kalmıyor. Gönderdiğiniz bütün mesajlar hangi kanalla gönderilmiş olursa olsun tek bir yerde toplanıyor, bu sayede arkadaşınızla yaptığınız bütün konuşmalara istediğiniz an ulaşabiliyorsunuz. Fakat belirtmekte fayda var; Facebook'un yeni mesajlaşma sistemindeki mesajlar elektronik postalardan çok anlık mesajları andırıyor çünkü kullanıcıların mesajlarını yazıp gönder demeleri yetiyor; mesajlarda elektronik postalarda yer alan konu, cc ya da bcc satırları bulunmuyor.

Facebook, ayrıca, isteyen kullanıcılarına @facebook.com uzantılı mail adresi temin etmeye de başlayacak. Geçtiğimiz günler de fb.com'u satın aldığı da ortaya çıkan şirket, çalışanlarına @fb.com'lu mail adresi vererek; kullanıcılarıyla çalışanlarını ayırt edecek.

Tanıtımda sahneye çıkan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, gençlerin elektronik postalar üzerinden değil daha çok Facebook ve SMS kanalları üzerinde iletişim kurduğunu; ve iletişimin zamanla anlık mesajlaşmaya doğru yol aldığını dile getirdi.

Facebook, Modern Mesajlaşma Sistemi dediği sistemiyle @facebook.com'lu mail servisini önümüzdeki dönemde hayata geçirecek.


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mert190 7 yıl
shady benim anlamadığım birşey var sen bu yazıyı geçen sene yazmışsın ve resimde iPhone 4 var iPhone 4 2011 de çıktı :/
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Kulak Misafiri 7 yıl mert190
mert190

shady benim anlamadığım birşey var sen bu yazıyı geçen sene yazmışsın ve resimde iPhone 4 var iPhone 4 2011 de çıktı :/


Çok ince görmüşsün
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DH Misafiri 7 yıl
Facebook Yeni mesaj Sisteminden Gıcık olanlar ve iptal edemiyenler üzülmesin
( Sohbet ederken karşi tarafin mesaji mesajlar bölümüne qeliyordu ve sohbet kutusunda görünmüyordu bu Onuda cözüyor )
youtube.com/... Seyirler +Rep . !
1 Yanıt Yanıtla +1
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asabi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Facebook Yeni mesaj Sisteminden Gıcık olanlar ve iptal edemiyenler üzülmesin

( Sohbet ederken karşi tarafin mesaji mesajlar bölümüne qeliyordu ve sohbet kutusunda görünmüyordu bu Onuda cözüyor )

youtube.com/... Seyirler +Rep . !



yanlış bilgiledirme yapma yeni mesaj sistemi değil sadece facebook e posta adresi iptal oluyor
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accepter le progrès 8 yıl
Facebook kullanıyorum ama deli gibi kullananlar yüzünden iğreniyorum. Oyunlarını kullanıyorum.
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chatixx 8 yıl
Msj
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DH Misafiri 8 yıl
Bu mail Kesinlikle Almayın Bütün Konuşmaları Kayıt Ediyor bAşka Birşeye Yaramıyor Nasıl Silineceğinide Bulamadım
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memomur 8 yıl
Çok büyük saçmalık.. Nasıl iptal edileceğini saatlerdir arıyorum.. Sanırım eski sohbet ve mesaj uygulamasına geri dönülemiyor.. Eğer bilen varsa paylaşırsa sevinirim..
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DH Misafiri 8 yıl
Bu facebook işi nereye gidicek çok merak ediyorum bu kadar hızlı gelişen bişey bence yakın bi zamanda biticek msn bitmez bitemez çünkü bir çok insan (bende dahil) msn ime herkesi eklemiyorum kayda değer insanları ekliyorum yani ama face den ne kadar basit onla arkadaş ol bunla arkadaş ol herkesle bu kadar basit arkadaş olup sonrada bütün özel hayatını face de paylaşan insanlara şaşırıyorum bana ulaşmak bu kadar basit olmamalı dostu var düşmanı var art niyetlisi var o bunu yapmış bu şunu yapmış tamamda banane? Herşeyini neden oraya döküyosun ama şuda bir gerçek sen mail atsanda kimse maillerini okumuyo ama herkes face mesajlarını takip ediyo o yüzden lazım olduğunda birine ulaşmak için face i kullanıp işini hallettikten sonra face i dondurmak en güzeli böylelikle face seni değil sen face i kullanmış olursun ;)
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serkan737 8 yıl
ben facebookmail için istek gönderdim bir kaç gün önce ama halen request olarak duruyor cevap gelen var mı yada kaç günde geliyor davetiyeler...
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nuricomx 8 yıl
geçen gün arkadaşımla ekran kartı üzerine konuşuyordum tabiki facebook ta yzışıyoruz ama facebook hızımıza yetişemiyo ayrıca pek rahat olduğunuda söyleyemem google da internet sektörünün büyük firmalarından olmasına rağmen google talk tutulmadı. facebook kendi alanında rakipsiz ancak yapacağı zavazingonun fazla tutulacağından pek emin değilim.
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hardcrss 8 yıl

nuricomx

geçen gün arkadaşımla ekran kartı üzerine konuşuyordum tabiki facebook ta yzışıyoruz ama facebook hızımıza yetişemiyo ayrıca pek rahat olduğunuda söyleyemem google da internet sektörünün büyük firmalarından olmasına rağmen google talk tutulmadı. facebook kendi alanında rakipsiz ancak yapacağı zavazingonun fazla tutulacağından pek emin değilim.


Batsada kurtulsak artık. Tamam kullanan kullansında, insanları mecbur bırakmayın.

Gerçi Facebook gitse Macebook gelir, çokta birşey değişmez.
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acbold 8 yıl

nuricomx

geçen gün arkadaşımla ekran kartı üzerine konuşuyordum tabiki facebook ta yzışıyoruz ama facebook hızımıza yetişemiyo ayrıca pek rahat olduğunuda söyleyemem google da internet sektörünün büyük firmalarından olmasına rağmen google talk tutulmadı. facebook kendi alanında rakipsiz ancak yapacağı zavazingonun fazla tutulacağından pek emin değilim.


+1


bu sorun web tabanlı olmasından kaynaklı.aşılabilirmi ?? orası asıl mesele...

+zamanında çok işime yaramıştı,facebook un bu mesaj ağırlığı ve hataları
hemen kızlara : "msn ver,ordan konuşalım ,burası çok donuyor.uğraştırma beni ya" diyip,.msn adresinden devam ediyorudk
(msn'nin de tüm nimetlerini kullanıyorduk tabi xd
)
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Dodge 8 yıl
Güzel bir uygulama olmuş.Msn'ye bir rakip daha çıktı.
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Volkanbaba 8 yıl
6 aydır kullanmıyorum bu siteyi hesabımı kapattılar iyide oldu kurtuldum :D yanlız şu maili nasıl alacaz üyemi olmak gerekiyor ad soyad alsam yeter
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Yerbay. 8 yıl
Son zamanlar da iyice soğumuştum. Msn bitmişti dibi kazınacak bu sefer...
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mavizaman 8 yıl
Facebooka olan ilgiyi anlayamayanlara;
Tüm dünyadan insanlar kendi öz çvresini gerçek halleriyle ayni gerçek isim soyisim arkdaşları fotosu ile birlikte görüyor ulaşıyor iletişime geçiyor
sanal aleme geçişin hızlandığı(internet ağınını genişleesiyle) bu 2000li yıllarda nete takılan insanların en çok aradığı şey.
facebook kurucuları bunu fark etmişler ki çok iyi bir boşluk yakaladılar bilmem kaç milyon insanı kendilerine bağladılar.
büyük akıl zaten bunun keyfini de sürüyorlar milyar dolarlık mal varlıklarıyla.
facebooku önemli kılan en önemli şey bu.
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Palabıyık 8 yıl
Google büyük bir firma ama büyük olduğu kadar da aptal bana göre. Bu güne kadar neden bu boşluğu görmedi ve facebook'un kurulmasındandan kısa bir sürede ilgi görmesi ve büyümesini neden yakından takip etmedi, önemsemedi anlamıyorum. Acilen elindeki büyük gücü kullanarak alternatif ama daha ilgi çekici bir ağ yaratmalı bence. Bunu son zamanlarda bir türkten satın aldığı like.com alanadı üzerinden gerçekleştirebilirse çok büyük başarı sağlayabileceğini düşünüyorum.

Saten bu saatten sonra acil bir şeyler yapmaz ise söyleyebilirim ki google'yi çok kötü günler bekliyor. Ne oldum değil, ne olacağım. ;)
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