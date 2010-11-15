Facebook'dan yeni mesajlaşma sistemi ve @facebook.com uzantılı mail servisi

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook; artık sıradan bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, insanların kolayca iletişim kurmalarına imkan veren bir site olmaya hazırlanıyor. Nasıl mı ? Bugün düzenlenen özel etkinlikte tanıtılan mesaj sistemi ile...

Facebook'un yeni Modern Mesajlaşma Sistemi için Facebook mesajlarını, kısa mesajları, anlık mesajları, e-mailleri bir araya toplayan birleştirilmiş mesajlaşma sistemi diyebiliriz. İletişim kurmak istediğiniz kişiye hangi kanal üzerinden ulaşmak istediğinize karar veriyorsunuz; SMS'le, anlık mesajlaşma ile, elektronik postayla ya da mesaj ile. Siz hangi seçimi yaparsamız yapın gönderdiğiniz iletiler karşı taraf için en uygun şekilde ona iletiliyor. Bu sistem sayesinde; kiminle ne şekilde iletişim kurmanız gerektiğini düşünmenize gerek kalmıyor. Gönderdiğiniz bütün mesajlar hangi kanalla gönderilmiş olursa olsun tek bir yerde toplanıyor, bu sayede arkadaşınızla yaptığınız bütün konuşmalara istediğiniz an ulaşabiliyorsunuz. Fakat belirtmekte fayda var; Facebook'un yeni mesajlaşma sistemindeki mesajlar elektronik postalardan çok anlık mesajları andırıyor çünkü kullanıcıların mesajlarını yazıp gönder demeleri yetiyor; mesajlarda elektronik postalarda yer alan konu, cc ya da bcc satırları bulunmuyor.

Facebook, ayrıca, isteyen kullanıcılarına @facebook.com uzantılı mail adresi temin etmeye de başlayacak. Geçtiğimiz günler de fb.com'u satın aldığı da ortaya çıkan şirket, çalışanlarına @fb.com'lu mail adresi vererek; kullanıcılarıyla çalışanlarını ayırt edecek.

Tanıtımda sahneye çıkan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, gençlerin elektronik postalar üzerinden değil daha çok Facebook ve SMS kanalları üzerinde iletişim kurduğunu; ve iletişimin zamanla anlık mesajlaşmaya doğru yol aldığını dile getirdi.

Facebook, Modern Mesajlaşma Sistemi dediği sistemiyle @facebook.com'lu mail servisini önümüzdeki dönemde hayata geçirecek.