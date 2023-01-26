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    Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a: Twitter'ın siyasi hayatımıza müdahalesini açıklayın

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'a seslenerek Twitter'ın Türkiye'nin siyasi hatatına ne gibi müdahalelerde bulunduğunu ifşa etmesini istedi.
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    Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sahibi Elon Musk'a ifşa çağrısı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın sahibi ve CEO'su Elon Musk'tan şirketin ülkenin siyasi hayatına müdahalesine ilişkin veri sağlamasını istedi.

    Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri panelinin açılışında konuşan Altun şu ifadeleri kullandı:

    "Geçmişte Twitter üzerinden Türkiye'nin siyasi hayatına yapılan müdahaleleri açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin sosyal medya hesaplarına uygulanan gizli sansürü ifşa edin. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine sistematik olarak hangi propaganda imkânları sağlandı?"

    Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sahibi Elon Musk'a ifşa çağrısı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ı yanıt vermeye çağırdı

    Fahrettin Altun tüm dünyanın yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net bir şekilde görebilmesi için Musk'ı bu sorulara cevap vermeye çağırdı. Ayrıca "Açıklamalar yapın ki hepimiz sosyal medyaya yeniden güvenebilelim ve bunların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim" dedi.

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    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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