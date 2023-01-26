Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a: Twitter'ın siyasi hayatımıza müdahalesini açıklayın

Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri panelinin açılışında konuşan Altun şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte Twitter üzerinden Türkiye'nin siyasi hayatına yapılan müdahaleleri açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin sosyal medya hesaplarına uygulanan gizli sansürü ifşa edin. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine sistematik olarak hangi propaganda imkânları sağlandı?"
Elon Musk'ı yanıt vermeye çağırdı
Fahrettin Altun tüm dünyanın yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net bir şekilde görebilmesi için Musk'ı bu sorulara cevap vermeye çağırdı. Ayrıca "Açıklamalar yapın ki hepimiz sosyal medyaya yeniden güvenebilelim ve bunların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?