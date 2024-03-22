Fahri trafik müfettişlerinin park cezası kesme yetkileri kısıtlandı

Tam Boyutta Gör Son dönemde özellikle bazı bölgelerde araç sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen fahri trafik müfettişleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla fahri müfettişlerin park cezası kesme yetkileri kısıtlandı.

Bilindiği üzere fahri trafik müfettişleri kendilerine verilen yetki sayesinde bazı kanun maddeleri uyarınca trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleyebiliyor. Ancak müfettişlerin yazdığı cezalar uzun zamandır tartışmaların odağında ve hatta son aylarda vatandaşların protestolarına sebep oldu.

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Tepkilerin büyümesi üzerine fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerinde değişiklik yapıldı. Böylece, fahri trafik müfettişleri, yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek. Bunun dışında araç sahiplerine park cezası kesemeyecek.

Fahri trafik müfettişlerinin trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleyebileceği kanun maddelerini bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

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Fahri trafik müfettişlerinin park cezası kesme yetkisi kısıtlandı