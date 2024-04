Fallout dizisinden beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Sevilen oyun serisi Fallout'un merakla beklenen dizi uyarlaması, geçtiğimiz hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Eleştirmenlerden gayet olumlu yorumlar alan dizi, izleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Dizinin gördüğü bu yoğun ilgi, 2. sezon onayını da beraberinde getirdi.

Fallout dizisinin 2. sezon onayı aldığını duyuran Amazon, dizinin Amazon Prime Video'nun bugüne kadar en çok izlenen üç yapımından biri olduğunu açıkladı. Fallout aynı zamanda The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan beri en çok izlenen Prime Video dizisi oldu.

Sherlock ekibi yeniden bir araya gelebilir 3 gün önce eklendi

Fallout 2. Sezon Onayını Aldı

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Amazon Prime Video'nun kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği dizi uyarlaması bu retro futuristik temayı koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.