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Oyun dünyasının en popüler stüdyolarından biri olan Bethesda'nın başındaki isimlerden biri olan Todd Howard, geçtiğimiz saatlerde IGN ile bir röportaj yaptı. Röportaj esnasında Fallout 5'ten yeni bir haber paylaştı.

Fallout 5, TES 6'dan Sonra Gelecek

Todd Howard IGN ile röportajı esnasında Fallout 5'in The Elder Scrolls 6'dan sonra çıkış yapacağını açıkladı. Bu güzel bir haber mi yoksa kötü mü açıkçası bilmiyoruz. The Elder Scrolls 6 hala pre-prodüksiyon aşamasında olduğu da yine röportajda açıklandı. Yani oyunun yapımı tam olarak başlamış değil.

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Bu da The Elder Scrolls 6'yı 2025'ten önce göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu bağlamda baktığımızda da Fallout 5 için önümüzde daha en azından 5 yıl olduğunu gösteriyor. Bu şekilde baktığımızda da Microsoft'un Bethesda satın alımının tam etkisini bu nesilde göremeyeceğiz anlamına geliyor olabilir.

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Fallout 5, The Elder Scrolls 6'dan sonra çıkış yapacak