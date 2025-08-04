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    Battlefield 6, konsol ve PC oyuncularını karşı karşıya getirmeyecek

    Yeni bir rapor Battlefield 6'da konsol oyuncularının öncelikli olarak diğer konsol oyuncularıyla eşleştirileceğini söylüyor. Ayrıca oyunun çapraz platform özelliği ayarlardan açılıp kapatılabilecek.

    Battlefield 6 çapraz platform konsol Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6 betası gelecek hafta başlıyor. Oyunun hikaye modu belirsizliğini korurken, multiplayer moduna ilişkin tanıtımlar, yayınlar sürüyor. En çok tartışılan konulardan biri çapraz platform oynanışı. Özellikle konsol oyuncuları, eşleştirmenin nasıl yapılacağını merak ediyor. Yeni rapor, konsol oyuncularının öncelikli olarak diğer konsol oyuncularıyla eşleştirileceğini söylüyor ancak önemli bir detay var.

    EA, konsol oyuncularının diğer konsol oyuncularıyla eşleşmesini sağlamak için çalışacak. Yalnızca yeterli oyuncu bulunamaması durumunda son çare olarak PC platformundaki oyuncular dahil edilecek. Bu tüm konsol platformları için geçerli olacak. Örneğin; sistem PS5 oyuncularını PC oyuncularıyla eşleştirmeden önce PS5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla karşı karşıya getirmeye çalışacak.

    Bu arada, oyunun yapımcısı konsollarda (PS5, Xbox Series X/S) 60 FPS’i garanti ediyor, performans modunda daha yüksek FPS’ler alınacağını ekliyor. Konsol tarafında klavye ve fare desteği, PC tarafında kontrolcü desteği onaylandı.

    Battlefield 6 herkese açık betası, 9-10 Ağustos, 14-17 Ağustos tarihlerinde olacak.

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