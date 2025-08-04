Battlefield 6, konsol ve PC oyuncularını karşı karşıya getirmeyecek

EA, konsol oyuncularının diğer konsol oyuncularıyla eşleşmesini sağlamak için çalışacak. Yalnızca yeterli oyuncu bulunamaması durumunda son çare olarak PC platformundaki oyuncular dahil edilecek. Bu tüm konsol platformları için geçerli olacak. Örneğin; sistem PS5 oyuncularını PC oyuncularıyla eşleştirmeden önce PS5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla karşı karşıya getirmeye çalışacak.
Bu arada, oyunun yapımcısı konsollarda (PS5, Xbox Series X/S) 60 FPS’i garanti ediyor, performans modunda daha yüksek FPS’ler alınacağını ekliyor. Konsol tarafında klavye ve fare desteği, PC tarafında kontrolcü desteği onaylandı.
Battlefield 6 herkese açık betası, 9-10 Ağustos, 14-17 Ağustos tarihlerinde olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: