Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Larian Studios, Baldur's Gate 3’ten sonra “çılgın” bir projeyle geliyor

    Baldur's Gate 3 ile büyük bir sükse yaratan Larian Studios, yeni oyununda da benzer bir başarıyı hedefliyor. Stüdyo başkanı Swen Vincke, yeni oyun hakkında iddialı konuştu.

    Larian, Baldur's Gate 3’ten sonra “çılgın” bir projeyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Baldur's Gate 3 ile rol yapma oyunları dünyasını adeta yeniden tanımlayan Larian Studios, sıradaki projeleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Henüz ismi bile açıklanmayan yeni oyun hakkında konuşan stüdyo başkanı Swen Vincke, hayranlara hem sabırlı olmaları hem de eğlenceye hazırlıklı olmaları gerektiği mesajını verdi.

    Larian, yeni oyununda da iddialı

    Steam’de neredeyse 700 bin son derece olumlu inceleme alan Baldur's Gate 3'ün ikinci yıl dönümünde bir paylaşım yapan Vincke, yeni projelerinin tıpkı BG3 gibi farklı bir nefes olacağına işaret etti:

    “BG3, bize bir sonraki çılgın işimizi yapma fırsatını verdi. Nasıl sonuçlanacağı kimsenin bilemez ama sizi çok eğlendirmek için çok çalıştığımızı garanti edebilirim. Gerçekten, çok eğleneceksiniz. Hem de şaşırtıcı bir şekilde.”

    Oyun hakkında şu an için hiçbir görsel ya da resmi bilgi bulunmasa da Vincke’nin açıklamaları beklentileri şimdiden yükseltmiş durumda. Oyunun geliştirme süreci halen devam ediyor. Vincke, yeni oyunu göstermek için sabırsızlandığını söylerken “Ama biraz sabırlı olmanız gerekecek, her şeyi yoluna koymak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama buna değecek” diyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea yağ basıncı az uyarısı xbox mı ps5 mi philips marathon led ışık yanmıyor rolantide kayış sesi 1337 nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum