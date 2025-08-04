Larian Studios, Baldur's Gate 3’ten sonra “çılgın” bir projeyle geliyor

Larian, yeni oyununda da iddialı
Steam’de neredeyse 700 bin son derece olumlu inceleme alan Baldur's Gate 3'ün ikinci yıl dönümünde bir paylaşım yapan Vincke, yeni projelerinin tıpkı BG3 gibi farklı bir nefes olacağına işaret etti:
“BG3, bize bir sonraki çılgın işimizi yapma fırsatını verdi. Nasıl sonuçlanacağı kimsenin bilemez ama sizi çok eğlendirmek için çok çalıştığımızı garanti edebilirim. Gerçekten, çok eğleneceksiniz. Hem de şaşırtıcı bir şekilde.”
Oyun hakkında şu an için hiçbir görsel ya da resmi bilgi bulunmasa da Vincke’nin açıklamaları beklentileri şimdiden yükseltmiş durumda. Oyunun geliştirme süreci halen devam ediyor. Vincke, yeni oyunu göstermek için sabırsızlandığını söylerken “Ama biraz sabırlı olmanız gerekecek, her şeyi yoluna koymak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama buna değecek” diyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: