Larian Studios, Baldur's Gate 3’ten sonra “çılgın” bir projeyle geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baldur's Gate 3 ile rol yapma oyunları dünyasını adeta yeniden tanımlayan Larian Studios, sıradaki projeleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Henüz ismi bile açıklanmayan yeni oyun hakkında konuşan stüdyo başkanı Swen Vincke, hayranlara hem sabırlı olmaları hem de eğlenceye hazırlıklı olmaları gerektiği mesajını verdi.

Larian, yeni oyununda da iddialı

Steam’de neredeyse 700 bin son derece olumlu inceleme alan Baldur's Gate 3'ün ikinci yıl dönümünde bir paylaşım yapan Vincke, yeni projelerinin tıpkı BG3 gibi farklı bir nefes olacağına işaret etti:

“BG3, bize bir sonraki çılgın işimizi yapma fırsatını verdi. Nasıl sonuçlanacağı kimsenin bilemez ama sizi çok eğlendirmek için çok çalıştığımızı garanti edebilirim. Gerçekten, çok eğleneceksiniz. Hem de şaşırtıcı bir şekilde.”

Starfield'ın yeni genişleme paketi PS5 için bekletiliyor olabilir 22 sa. önce eklendi

Oyun hakkında şu an için hiçbir görsel ya da resmi bilgi bulunmasa da Vincke’nin açıklamaları beklentileri şimdiden yükseltmiş durumda. Oyunun geliştirme süreci halen devam ediyor. Vincke, yeni oyunu göstermek için sabırsızlandığını söylerken “Ama biraz sabırlı olmanız gerekecek, her şeyi yoluna koymak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama buna değecek” diyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Larian, Baldur's Gate 3’ten sonra “çılgın” bir projeyle geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: