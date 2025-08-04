BioShock serisinde işler karıştı: İptal ve işten çıkarmalar gündemde

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Tam Boyutta Gör 2019 yılından beri geliştirilmekte olan BioShock 4'ün şu sıralar artık yeni fragmanı ve çıkış tarihi gibi haberlerle gündeme gelmesi gerekirdi. Ancak gelen son haberler, bundan epey uzak olduğumuzu gösteriyor. Çünkü Cloud Chamber tarafından geliştirilen yeni BioShock oyunu, yayıncı firma olan 2K'den geçer not alamadı. Bu da tüm seriyi krize sürükledi.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre BioShock 4, geçtiğimiz günlerde 2K yetkililerine sergilendi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç stüdyonun beklediği gibi olmadı. Gördükleri şeyden hiç memnun kalmayan 2K yönetimi, BioShock 4'te önemli değişiklikler talep ederken, faturayı Cloud Chamber'ın yönetici kadrosuna kesti. İlk olarak, stüdyonun başındaki Kelley Gilmore görevden alındı. Oyunun kreatif direktörü Hogarth de la Plante ise kreatif kontrole sahip olmayacağı bir pozisyona transfer edildi.

2K'in özellikle BioShock 4'ün hikâyesinden memnun kalmadığı söyleniyor ki serinin hayranlarının en başından beri korktuğu buydu zaten. Çünkü BioShock 4, serinin yaratıcısı olan Ken Levine olmadan geliştiriliyor. Levine'in yokluğunda hikâyenin beklentileri karşılayamaması, bu endişelerin boşuna olmadığını gösteriyor.

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İlk BioShock Oyununun Remake'i İptal Edildi

Bloomberg, yaşanan bu kriz sonrası Cloud Chamber stüdyosunda çok daha fazla kişinin işten çıkarılabileceğini söylüyor. Çünkü 2K sadece BioShock 4 ekibini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda hazırlık aşamasında olan BioShock remake'ini de iptal etti.

2K çatısı altında yakın zamanda kurulmuş bir stüdyo olan Cloud Chamber'ın ilk oyunu BioShock 4 olacaktı. Ancak şimdi bu projenin ciddi bir krizle karşı karşıya olması, stüdyonun geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

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BioShock serisi iptal ve işten çıkarma haberiyle gündemde

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