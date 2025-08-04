Battle.net'te Activision Blizzard indirimleri başladı: İşte fırsatlar

Battle.net Activision Blizzard indirimleri başladı
Yükselen oyun fiyatları nedeniyle indirimler artık daha da önemli hale gelmişken, Battle.net’te Activision & Blizzard hayranlarını sevindirecek sürpriz bir indirim başladı. Üstelik fiyatlar TL'ye endeksli. Buna göre indirime giren oyunlar arasında Diablo IV 1.299 TL yerine 584 TL'ye, World of Warcraft: The War Within 1.399 TL yerine 699 TL'ye, Warcraft III Remastered 405 TL yerine 202 TL'ye ulaşılabiliyor.
Activision Blizzard indirimi, 13 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadaki tüm indirimli oyunlara Battle.net üzerinden ulaşılabiliyor. İşte indirime giren oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Call of Duty: Modern Warfare
|1.599,99 TL
|514,79 TL
|%67
|Call of Duty: Modern Warfare II
|1.819,99 TL
|727,99 TL
|%60
|Call of Duty: Modern Warfare III
|1.999,99 TL
|999,99 TL
|%50
|Call of Duty: Vanguard
|1.559,99 TL
|623,99 TL
|%60
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|1.559,99 TL
|514,79 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition
|3.999 TL
|2.599,99 TL
|%35
|Diablo IV
|1.299 TL
|584,99 TL
|%55
|Diablo IV: Vessel of Hatred
|1.559 TL
|623,99 TL
|%60
|Warcraft I Remastered
|359,99 TL
|179,99 TL
|%50
|Warcraft II Remastered
|540,99 TL
|270,49 TL
|%50
|Warcraft III Remastered
|405 TL
|202,49 TL
|%50
|World of Warcraft: The War Within
|1.399 TL
|699,99 TL
|%50
|StarCraft II: Campaign Collection
|1.129,99 TL
|847,49 TL
|%25
|StarCraft Remastered
|420,99 TL
|210,49 TL
|%50