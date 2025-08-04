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    Battle.net'te Activision Blizzard indirimleri başladı: İşte fırsatlar

    Activision Blizzard, ağustosa özel indirim kampanyasını başlattı. Battle.net üzerinden sunulan fırsatlarda Call of Duty başta olmak üzere onlarca oyunda indirim sunuluyor.

    Activision Blizzard oyunlarında dev indirim: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Activision Blizzard'tan Ağustos ayına özel büyük bir indirim kampanyası geldi. Şirketin Battle.net platformu üzerinden başlattığı "Oyun Fırsatları" kampanyasında, Call of Duty serisi başta olmak üzere onlarca popüler yapımda %67'ye varan indirimler sunuluyor. İşte Diablo IV, DOOM: The Dark Ages ve Call of Duty: Black Ops 6 dahil fiyatı düşen oyunlar...

    Battle.net Activision Blizzard indirimleri başladı

    Yükselen oyun fiyatları nedeniyle indirimler artık daha da önemli hale gelmişken, Battle.net’te Activision & Blizzard hayranlarını sevindirecek sürpriz bir indirim başladı. Üstelik fiyatlar TL'ye endeksli. Buna göre indirime giren oyunlar arasında Diablo IV 1.299 TL yerine 584 TL'ye, World of Warcraft: The War Within 1.399 TL yerine 699 TL'ye, Warcraft III Remastered 405 TL yerine 202 TL'ye ulaşılabiliyor.

    Activision Blizzard indirimi, 13 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadaki tüm indirimli oyunlara Battle.net üzerinden ulaşılabiliyor. İşte indirime giren oyunlar:

    Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
    Call of Duty: Modern Warfare 1.599,99 TL 514,79 TL %67
    Call of Duty: Modern Warfare II 1.819,99 TL 727,99 TL %60
    Call of Duty: Modern Warfare III 1.999,99 TL 999,99 TL %50
    Call of Duty: Vanguard 1.559,99 TL 623,99 TL %60
    Call of Duty: Black Ops Cold War 1.559,99 TL 514,79 TL %67
    Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition 3.999 TL 2.599,99 TL %35
    Diablo IV 1.299 TL 584,99 TL %55
    Diablo IV: Vessel of Hatred 1.559 TL 623,99 TL %60
    Warcraft I Remastered 359,99 TL 179,99 TL %50
    Warcraft II Remastered 540,99 TL 270,49 TL %50
    Warcraft III Remastered 405 TL 202,49 TL %50
    World of Warcraft: The War Within 1.399 TL 699,99 TL %50
    StarCraft II: Campaign Collection 1.129,99 TL 847,49 TL %25
    StarCraft Remastered 420,99 TL 210,49 TL %50
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