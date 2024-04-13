Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesi duyuruldu: PS5 ve Xbox Series için 60fps desteği

Tam Boyutta Gör The Elder Scrolls gibi yapımlar ile rol yapma oyunları pazarında önemli bir isim haline gelen Bethesda, yeni projesinin çıkışını kutluyor. Geçtiğimiz günlerde Prime Video platformunda yayınlanan Fallout dizisinin şerefi üzerine stüdyo, Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesini duyurdu.

Fallout erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Yeni nesil konsollar için büyük güncelleme

Bethesda Game Studios, Fallout 4’ün Playstatin 5, Xbox Series X ve Xbox Series S versiyonunu duyurdu. Birçok performans iyileştirmesi ve hata düzeltmeleri içerecek olan güncelleme, yeni nesil konsollara 60fps desteği ekleyecek. Bethesda, yeni nesil konsolların oyunu hangi çözünürlükte çalıştıracağını belirtmedi ancak Playstation 5 ve Xbox Series X’in 4K çözünürlük seçeneği sunması bekleniyor. Güncellemenin Playstation 4 ve Xbox One versiyonu ise performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine sahip olacak.

Tüm bunların yanı sıra Fallout 4’ün PC versiyonu, bu güncelleme ile geniş açılı ekran desteğine sahip olacak. Ayrıca yapımın yeni sürümü ile Fallout 4, Steam Deck sertifikası da alacak. Teknik yenilikler sunacak olan güncellemenin oyuna yeni görevler ve içerikler ekleyeceği de belirtildi. Fallout 4’ün yeni nesil versiyonu, 25 Nisan’da yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Fallout 4 için yeni nesil desteği yola