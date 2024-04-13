Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesi duyuruldu: PS5 ve Xbox Series için 60fps desteği

Yeni nesil konsollar için büyük güncelleme
Bethesda Game Studios, Fallout 4’ün Playstatin 5, Xbox Series X ve Xbox Series S versiyonunu duyurdu. Birçok performans iyileştirmesi ve hata düzeltmeleri içerecek olan güncelleme, yeni nesil konsollara 60fps desteği ekleyecek. Bethesda, yeni nesil konsolların oyunu hangi çözünürlükte çalıştıracağını belirtmedi ancak Playstation 5 ve Xbox Series X’in 4K çözünürlük seçeneği sunması bekleniyor. Güncellemenin Playstation 4 ve Xbox One versiyonu ise performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine sahip olacak.
Tüm bunların yanı sıra Fallout 4’ün PC versiyonu, bu güncelleme ile geniş açılı ekran desteğine sahip olacak. Ayrıca yapımın yeni sürümü ile Fallout 4, Steam Deck sertifikası da alacak. Teknik yenilikler sunacak olan güncellemenin oyuna yeni görevler ve içerikler ekleyeceği de belirtildi. Fallout 4’ün yeni nesil versiyonu, 25 Nisan’da yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...