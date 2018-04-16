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Far Cry 5 korsana yenik düştü

Far Cry 5 crack çıktı. Ubisoft'un yeni göz bebeği Far Cry 5'in çıkışının ardından daha 1 ay geçmeden, korsanlar oyunu kırmayı başardı. CPY tarafından hazırlanan crack dosyası internette yayınlandı.
1 yıl
7,7b
1
104
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Far Cry 5 korsana yenik düştü
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Korsanlar, Ubisoft’un son bombası Far Cry 5’in çıkışının ardından az bir süre geçmiş olmasına rağmen oyunu kırmayı başardı. Oyunun crack dosyaları torrent sitelerinde yayınlandı.

Denuvo, EAC ve VMProtect karışımı bir anti-tamper yazılımı ile korunan Far Cry 5, sadece 19 günde kırıldı. Ubisoft’un son oyunlarından Assasin’s Creed Origins’in kırılması üç ayı bulmuştu.

Far Cry 5 crack 19 günde çıktı

Far Cry 5, Denuvo 5.0 sürümü ile korunuyordu. Ocak ayında Denuvo 4.8 sürümü kırılmış NFS Payback ve AC Origins gibi güncel yapımların cracki internete düşmüştü. Birkaç gün sonra Irdeto, Denuvo’yu satın almış ve 5.0 sürümünü duyurmuştu.

Denuvo 5.0, ile korunan Final Fantasy XII: The Zodiac Age oyunu Şubat ayında kırılmış ve Far Cry 5’in kırılacağının sinyalini vermişti. Denuvo’ya ek olarak eklenen EAC ve VMProtect anti-tamper teknolojileri de fayda etmedi. Far Cry 5, çıkışının ilk haftasında 5 milyon adet satarak yüksek satış geliri ele etmişti. Oyunun kırılması, satışları olumsuz anlamda etkileyecektir.


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KARTALIZMA 1 yıl en beğenilen
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Böyle firmalara herşey müstehak. İndirmeyi başlattım.
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Frobisher 1 yıl
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Great Responsibility 1 yıl
Adamlar amme hizmeti yapıyorlar ne olmuş yani.. günümüzün dijital Robin Hood'ları bunlar

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Uçanayı 1 yıl
kırılmasına üzülüyorum ama türkçe yaması çıkınca indiririm
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Rachsuchtig 1 yıl N0M4d
Türkiye'de oyun yapılınca almıyor muyum sanki. Iyi, hoşuma giden oyunu alır oynarım.
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N0M4d 1 yıl Rachsuchtig
konu Türkiye veya Türkçe değildi konu sizin vicdanızın, onca bilgisayarcının "emeğine" karşı çalışıp da "Türkiye'nin parasının Türkçe bile olmayan bir oyuna gitmesine" çalışmaması idi.
Kuru milliyetçilik değildi yani neyse.
herkesin vicdanı ve görüşü hürdür.
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KARTALIZMA 1 yıl
2 kişi konunun içine etmiş. al birini vur ötekine.
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sleepingawake 1 yıl KARTALIZMA
Harbi mi? Ben ortada bir konu varken sana meslegine saldırayım bakalim sen ne yapacaksın.
Cok biliyorsan maddeler yukarida cevap yaz senin de fikrini görelim. Diger canlı konuya cevap veremedi sen aydınlat bizi.
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webber 1 yıl
Adamlar parayı konsoldan vuruyor zaten pc firmaların umrunda değil bırakın bu platform ozgür kalsın isteyen gider konsol alıp parasını oder burası abd değil 60 dolar adamlar için 60 tl bile değil ülkelerin alım gücüne göre fiyatlandırsınlar o zaman orda bi oyun 60 dolar deilde 300 dolar olsaydı bakalım orjinal bu kadar oyun satar mıydı zaten konsollar kırılmadığı için sıkıntı yok pc nin olayı bu firmalar bunu göze alıyolar ekran kartları işlemciler nasıl satacak
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SACRED REICH 1 yıl
AMD phenom x6 1090T işlemciye sahip arkadaşlar boşuna kasmasın,kopya koruma sistemi yüzünden bu işlemci olan makinalarda oyun çalışmıyor.
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Tensi 1 yıl
FC3 veya sonrasindaki herhangi bir oyunu oynadi iseniz almak icin bir nedeniniz yok. Adamlar DLC niyetine oyun satiyorlar. Hem de 200 TL gibi ucuk fiyata. Diger seriler de yorumlardan gordugum kadariyla cok da farkli degil konsept olarak. Ayrica Turkce konusuna da katiliyorum. ubisoft, fransiz firmasi olarak sadece irkcilik yapmak icin Turkce destegi vermiyor. Forumda alti ay once de konusu acilmisti fanlarin hazirladiklari Turkce yamalari guncelleme ile engelledikleri. Kesinlikle hic bir oyununa para verilmesi taraftari da degilim. Size saygi gostermeyene siz de gostermeyin. Sony Ubisoft oyunlarinin yarisi kadar satmayan oyunlarina bile birakin altyaziyi Turkce seslendirme veriyor. Kirilmissa iyi olmus ama tenezzul edipte indirecegimi sanmiyorum. Korsanini bile indirmek icin harcanacak kota ve elekrik bir yana 25 saati kotu bir oyuna vermekte cok mantikli degil.
Ubisoft'un Turkce yamalari engelledigi ile ilgili DH konusu : forum.donanimhaber.com/...
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Nerevarine 1 yıl
Madem Ubisoft Türk düşmanı R6 ve Division oynamayın? Ama yemez değil mi?


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mavizamanda 1 yıl
Bu konu çok tartışıldı donanımhaberde. İşin içine Türk ve korsan sözcükleri girince tüm tartışmaları bir bir sildi forumlarda yetkililer. Türk oyuncuların dublaj ve/veya altyazı talebini çok gören ve tek sebebini satışlara bağlayan forum yetkilileri, yapımcıların bizi umursamadığını görmek istemeyen firma bağlaması orjinal sever ve fikir hürriyeti tartışması yapılması zoruna giden editör arkadaşlar Yine çok satan ülkelerdeki "elin oğlu" kırdı "Türk" değil. Ehhhh bize de altyazı olarak bile bir çok değişik ülkeyi katan ama Türkçe'yi çok gören bu oyunu oynamak , keyif yapmak düşer! Varol CPY!
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GodPan 1 yıl
5k'ya pc toplayıp,oyuna para vermeyenlere selam olsun
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leoxman 1 yıl
Zannediyorsunuz ki oyun satisindan para kazaniyorlar 1000 lerce kisi calisiyor oyun satisi sirketin telefon elektrik parasini karsilar dunya capinda reklamlardan etkinliklerden Sponsonrlardan vs. Gibi seylerden parayi vuruyorlardir 60 dolardan 1.000.000 satsa 60 000 000 dolar yapar 1000 calisan asgari ucretle calismadigini varsayalim :) 4000 - 6000 dolar maas alsa aylik 5-8 milyon maas eder sirket giderleri vs aylik 10 - 12 milyon gideri vardir 60 milyon 6 ay idare eder adamlar 3 5 dolar kazanalim diye yapmiyordur bu isi biraz ince dusunmek lazim
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