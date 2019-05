Far Cry 5 korsana yenik düştü

Tam Boyutta Gör

Korsanlar, Ubisoft’un son bombası Far Cry 5’in çıkışının ardından az bir süre geçmiş olmasına rağmen oyunu kırmayı başardı. Oyunun crack dosyaları torrent sitelerinde yayınlandı.

Denuvo, EAC ve VMProtect karışımı bir anti-tamper yazılımı ile korunan Far Cry 5, sadece 19 günde kırıldı. Ubisoft’un son oyunlarından Assasin’s Creed Origins’in kırılması üç ayı bulmuştu.

Far Cry 5 crack 19 günde çıktı

Far Cry 5, Denuvo 5.0 sürümü ile korunuyordu. Ocak ayında Denuvo 4.8 sürümü kırılmış NFS Payback ve AC Origins gibi güncel yapımların cracki internete düşmüştü. Birkaç gün sonra Irdeto, Denuvo’yu satın almış ve 5.0 sürümünü duyurmuştu.

Denuvo 5.0, ile korunan Final Fantasy XII: The Zodiac Age oyunu Şubat ayında kırılmış ve Far Cry 5’in kırılacağının sinyalini vermişti. Denuvo’ya ek olarak eklenen EAC ve VMProtect anti-tamper teknolojileri de fayda etmedi. Far Cry 5, çıkışının ilk haftasında 5 milyon adet satarak yüksek satış geliri ele etmişti. Oyunun kırılması, satışları olumsuz anlamda etkileyecektir.