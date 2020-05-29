Far Cry 5'i bu hafta sonu ücretsiz deneyin

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Ubisoft'un popüler oyunlarından olan Far Cry 5 bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre oyunu 29-31 Mayıs tarihleri arasında Uplay platformunda deneyebileceksiniz. Yalnızca PC oyuncuları için geçerli.

2018'de piyasaya sürülen Far Cry 5 genel anlamıyla olumlu yorumlar almış ve serinin sevilen oyunları arasına girmeyi başarmıştı. ABD'nin Montana eyaletinde 'Cennet Kapısı' isimli bir kıyamet tarikatına karşı mücadele ettiğimiz oyunda aksiyon dolu bir açık-dünya deneyimi sizleri bekliyor. Bu tarz oyunlara ilginiz varsa ücretsiz hafta sonu kampanyasında Far Cry 5'i bir denemenizi tavsiye ediyoruz.

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Far Cry 5, Türkiye'de 29 Mayıs 16.00-31 Mayıs 19.00 arasında oynaması ücretsiz olacak. Ayrıca şu anda indirmeye açılmış durumda. Bu süreçte oyunu beğenirseniz sonradan satın alıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Far Cry 5 ayrıca şu anda Uplay'de %75 indirimle 67,75 TL'ye satılıyor.

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