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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Far Cry 5'i bu hafta sonu ücretsiz deneyin

    Far Cry 5 oyunu bu hafta sonu Uplay'de ücretsiz oynanabiliyor. Ayrıca satın almayı düşünenler için de %75 indirim var.
    30 dk.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Far Cry 5'i bu hafta sonu ücretsiz deneyin
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    Ubisoft'un popüler oyunlarından olan Far Cry 5 bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre oyunu 29-31 Mayıs tarihleri arasında Uplay platformunda deneyebileceksiniz. Yalnızca PC oyuncuları için geçerli.

    2018'de piyasaya sürülen Far Cry 5 genel anlamıyla olumlu yorumlar almış ve serinin sevilen oyunları arasına girmeyi başarmıştı. ABD'nin Montana eyaletinde 'Cennet Kapısı' isimli bir kıyamet tarikatına karşı mücadele ettiğimiz oyunda aksiyon dolu bir açık-dünya deneyimi sizleri bekliyor. Bu tarz oyunlara ilginiz varsa ücretsiz hafta sonu kampanyasında Far Cry 5'i bir denemenizi tavsiye ediyoruz.

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    Far Cry 5, Türkiye'de 29 Mayıs 16.00-31 Mayıs 19.00 arasında oynaması ücretsiz olacak. Ayrıca şu anda indirmeye açılmış durumda. Bu süreçte oyunu beğenirseniz sonradan satın alıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Far Cry 5 ayrıca şu anda Uplay'de %75 indirimle 67,75 TL'ye satılıyor.

    Oyun linki



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batu.U.U 6 dk. yeni yorumcu
    Denemeyin boş verin, 3 ve 4'ü çok sevmiş biri olarak oynamaya çalıştım ama o kadar aynı ki oynayamadım.
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