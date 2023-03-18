Far Cry 5 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı: Yeni nesil konsollar 60fps desteğine kavuştu

23-27 Mart arası ücretsiz deneyebileceksiniz
Oyunun beşinci yılını kutlamak için yayınlanan yeni güncelleme; Xbox Series X, Xbox Series S ve PS5 konsolları için 60fps desteğini getiriyor. Xbox Series konsolları, Microsoft’un FPS Boost teknolojisi ile çoktan 60fps desteğine kavuşmuş olsa da PS5 kullanıcıları, yapımı ilk kez 60fps’de deneyimleyebilecek. Bunun dışında Ubisoft, oyunu 23-27 Mart arası ücretsiz yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)