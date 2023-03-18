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    Anlık Bildirim

    Far Cry 5 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı: Yeni nesil konsollar 60fps desteğine kavuştu

    Ubisoft’un sevilen oyunu Far Cry 5, beşinci yılında yeni bir güncellemeye kavuştu. Yeni güncelleme ile Far Cry 5, yeni nesil konsollarda 60fps desteğine kavuştu.
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    Far Cry 5 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, başarılı oyun serilerinden olan Far Cry’ın beşinci yapımı için yeni bir güncelleme yayınladı. Far Cry 5’in beşinci yılını kutlamak için yayınlanan güncelleme, yeni nesil konsollarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

    23-27 Mart arası ücretsiz deneyebileceksiniz

    Oyunun beşinci yılını kutlamak için yayınlanan yeni güncelleme; Xbox Series X, Xbox Series S ve PS5 konsolları için 60fps desteğini getiriyor. Xbox Series konsolları, Microsoft’un FPS Boost teknolojisi ile çoktan 60fps desteğine kavuşmuş olsa da PS5 kullanıcıları, yapımı ilk kez 60fps’de deneyimleyebilecek. Bunun dışında Ubisoft, oyunu 23-27 Mart arası ücretsiz yapacak. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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