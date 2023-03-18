Far Cry 5 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı: Yeni nesil konsollar 60fps desteğine kavuştu

Tam Boyutta Gör Ubisoft, başarılı oyun serilerinden olan Far Cry’ın beşinci yapımı için yeni bir güncelleme yayınladı. Far Cry 5’in beşinci yılını kutlamak için yayınlanan güncelleme, yeni nesil konsollarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

23-27 Mart arası ücretsiz deneyebileceksiniz

Oyunun beşinci yılını kutlamak için yayınlanan yeni güncelleme; Xbox Series X, Xbox Series S ve PS5 konsolları için 60fps desteğini getiriyor. Xbox Series konsolları, Microsoft’un FPS Boost teknolojisi ile çoktan 60fps desteğine kavuşmuş olsa da PS5 kullanıcıları, yapımı ilk kez 60fps’de deneyimleyebilecek. Bunun dışında Ubisoft, oyunu 23-27 Mart arası ücretsiz yapacak.

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Far Cry 5 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı