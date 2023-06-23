Yeni Indiana Jones oyunundan bilgiler paylaşıldı: Xbox ve PC'ye özel olacak

Yeni Indiana Jones oyunu Xbox ve PC'ye özel olacak
Bilmeyenler için ilk olarak 2021'de duyurulan yeni Indiana Jones oyununun başlangıçta birden fazla platforma çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Microsoft'un Bathesda satın alımı, oyunun Xbox'a özel olup olmayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Şimdi tüm bu sorular yanıt buldu diyebiliriz.
Yakın tarihli bir FTC duruşması sırasında Bethesda'nın Yayın Başkanı Pete Hines, MachineGames tarafından geliştirilen Indiana Jones oyununun PC ve Xbox'a özel olacağını açıkladı. Yani Playstation 4 veya 5'e çıkış yapmayacak. Ayrıca yeni yapımın Microsoft'un tüm oyunları gibi ilk günden Game Pass'te olacağı belirtiliyor.
Yeni Indiana Jones oyunu hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz. Ancak Bethesda, tamamen orijinal bir hikaye olacağını söylüyor. Bununla birlikte projenin başında Elder Scrolls, Fallout ve Starfield'ın oyun direktörü Todd Howard yer alacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D