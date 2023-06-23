Yeni Indiana Jones oyunundan bilgiler paylaşıldı: Xbox ve PC'ye özel olacak

Tam Boyutta Gör Halihazırda FTC tarafından incelenen Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı, harika bir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan oyunlar hakkında çeşitli bilgilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi de Bethesda'nın Yayın Başkanı Pete Hines, merakla beklenen Indiana Jones oyunu hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Yeni Indiana Jones oyunu Xbox ve PC'ye özel olacak

Bilmeyenler için ilk olarak 2021'de duyurulan yeni Indiana Jones oyununun başlangıçta birden fazla platforma çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Microsoft'un Bathesda satın alımı, oyunun Xbox'a özel olup olmayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Şimdi tüm bu sorular yanıt buldu diyebiliriz.

Yakın tarihli bir FTC duruşması sırasında Bethesda'nın Yayın Başkanı Pete Hines, MachineGames tarafından geliştirilen Indiana Jones oyununun PC ve Xbox'a özel olacağını açıkladı. Yani Playstation 4 veya 5'e çıkış yapmayacak. Ayrıca yeni yapımın Microsoft'un tüm oyunları gibi ilk günden Game Pass'te olacağı belirtiliyor.

Sony, Microsoft'a rest çekti: ''PS6 bilgileri gizli kalacak'' 3 sa. önce eklendi

Yeni Indiana Jones oyunu hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz. Ancak Bethesda, tamamen orijinal bir hikaye olacağını söylüyor. Bununla birlikte projenin başında Elder Scrolls, Fallout ve Starfield'ın oyun direktörü Todd Howard yer alacağını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni Indiana Jones oyunundan bilgiler paylaşıldı!