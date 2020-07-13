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    Far Cry 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

    Far Cry 6; PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC ve Stadia için duyuruldu. Far Cry 6, 18 Şubat 2021’de çıkacak.
    41 dk. (Son Güncelleme: 38 dk.)
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Far Cry 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı
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    Ubisoft dün gece düzenlediği etkinlikte Far Cry 6’yı resmen tanıttı. Oyunun fragmanı paylaşıldı. Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

    Far Cry 6, 18 Şubat 2021’de çıkacak. Oyunun PC versiyonu Uplay’de ve Epic Games Store’da ön siparişe sunuldu. PC platformunda standart sürüm için 269 TL’lik fiyat etiketi belirlenmiş. Far Cry 6, yeni nesil konsollara da çıkacak. Oyunun PS4 veya Xbox One versiyonunu alan müşteriler, PS5 veya Xbox Series X platformlarında ücretsiz olarak oynayabilecek. Xbox One için standart versiyon 470 TL’ye, PS4 için standart versiyon 60 dolar’a satılıyor. Far Cry 6, Google’ın bulut platformu Stadia’ya da gelecek.

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    Far Cry 6'nın hikayesi hakkındaki tanıtım yazısı şu şekilde:

    "Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara'ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu kanlı rejime karşı devrimci bir mücadele de ateşleniyor.

    ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞ
    Yara yerlisi Dani Rojas olarak, rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturacak bir gerilla mücadelesine atılacaksın.

    YARA PARAMPARÇA
    Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında, Yara'nın ormanlarında, sahillerinde ve başkenti Esperanza'da Anton'un askerlerine karşı savaş.

    GERİLLA ATEŞ GÜCÜ
    Zalim rejimi yerle bir etmek için derme çatma, el yapımı silah ve araçlarla savaş, Amigos denilen vahşi hayvanları da bu mücadeleye kat."



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