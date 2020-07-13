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    Ridley Scott bir gününüzü filme alacak

    Hayattan Bir Gün projesi kapsamında kayda aldığınız bir gününüzü eğer seçilirse usta isimler Ridley Scott ve Kevin Macdonald tarafından hazırlanacak belgeselde izleyebilirsiniz.
    3 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ridley Scott bir gününüzü filme alacak
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    İlk kez 2010 yılında insanların bir gününü bir araya getirerek hikayelerini anlatma amacıyla hazırlanan Hayattan Bir Gün belgeseli ikinci kez hayata geçiyor. Projenin başında yine Ridley Scott ve Kevin Macdonald var.

    Hayattan Bir Gün nedir?

    YouTube tarafından hayata geçirilen projede insanların kendilerine ait bir günü videoya alarak anlatması amaçlanıyor. O yıl meydana gelmiş büyük olayları da yansıtan belgesel böylece tarihe bir not düşmüş oluyor.

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    2010 yılında pek çok festivalden ödül alan Hayattan Bir Gün belgeseli yeniden çekiliyor. Kimi çevrelerce dünya tarihinde belki de en garip yıl olarak gösterilen 2020 yılında hazırlanacak belgesel şüphesiz sonraki nesillerin büyük ilgisini çekecek.

    Proje kapsamında 25 Temmuz tarihinde bir gününüzü kameraya almanız isteniyor. 2 Ağustos tarihine kadar da gönderme süresi var. Kişiliğinizi yansıtması istenen videoda neleri seversiniz, nelerden korkarsınız, neleri değiştirmek istersiniz veya ne anlatmak istersiniz sorularının cevap bulması gerekiyor.

    Ridley Scott bir gününüzü filme alacak
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    Uzman araştırmacı ve editörler tarafından değerlendirilecek videolar arasından seçilenler yapımcı ekibe sunulacak. Ridley Scott ve Kevin Macdonald da 90 dakikalık belgeseli ortaya çıkarmış olacak.

    Video kayıtları ile ilgili kurallar kaynak linkindeki YouTube sayfalarında anlatılmış. Videoda sizden başka biri de bulunacaksa ve konuşmaları duyulacaksa mutlaka gizlilik formunu imzalaması gerekiyor. 2010 yılının Hayattan Bir Gün belgeseli aşağıda:



    https://lifeinaday.youtube/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 2 sa.
    Harika fikir bakalım nasıl bişey çıkacak ortaya
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