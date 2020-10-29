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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine ertelendi

    Ubisoft'un en popüler oyun serilerinden Far Cry'ın ve Rainbow Six'in yeni oyunu, Covid-19 salgını sebebiyle bir sonraki mali çeyreğe ertelendi.
    28 sn.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine ertelendi

    Hem önümüzdeki neslin hem de günümüzdeki neslin en çok merak edilen oyunlarından ikisi ne yazık ki ertelendi. Sebep ise son zamanalrdaki çoğu ertelemenin sebebi ile aynı: Covid-19 salgını.

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    Ne Zamana Ertelendi

    Dönemin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft'un iki büyük oyunu Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine için geçtiğimiz dakikalarda bir güncelleme yapıldı. Normalde bu mali çeyrekte yayınlanması beklenen oyunlar ne yazık ki önümüzdeki mali yıla, yani 2021 - 2022 mali yılına ertelendi. Bu da demek oluyor ki Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında bir tarihte çıkış yapacak. Net tarihler belli değil.

    Far Cry 6, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Rainbow Six Quarantine ise PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

    Ertelenmeden önce Far Cry 6'nın çıkış tarihi 18 Şubat 2021'di. Rainbow Six Quarantine'in net çıkış tarihi bilnmiyordu, ancak Nisan 2021'den önce çıkması bekleniyordu.



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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
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