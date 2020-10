Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine ertelendi

Hem önümüzdeki neslin hem de günümüzdeki neslin en çok merak edilen oyunlarından ikisi ne yazık ki ertelendi. Sebep ise son zamanalrdaki çoğu ertelemenin sebebi ile aynı: Covid-19 salgını.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı"

Ne Zamana Ertelendi

Dönemin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft'un iki büyük oyunu Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine için geçtiğimiz dakikalarda bir güncelleme yapıldı. Normalde bu mali çeyrekte yayınlanması beklenen oyunlar ne yazık ki önümüzdeki mali yıla, yani 2021 - 2022 mali yılına ertelendi. Bu da demek oluyor ki Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında bir tarihte çıkış yapacak. Net tarihler belli değil.

Far Cry 6, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Rainbow Six Quarantine ise PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

Ertelenmeden önce Far Cry 6'nın çıkış tarihi 18 Şubat 2021'di. Rainbow Six Quarantine'in net çıkış tarihi bilnmiyordu, ancak Nisan 2021'den önce çıkması bekleniyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.