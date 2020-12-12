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    Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı

    Son 10 yılın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un çok daha öncesini anlatacak olan House of the Dragon dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı

    Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl yayınlanan final sezonu ile hayranları üzen Game of Thorens dizisi ile aynı evrende geçecek olan dizi House of the Dragon'ın oyuncularının bir bölümü belli oldu. 

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    Geçtiğimiz haftalarda çıkan söylentiler gerçekleşti ve dizinin kadrosuna Doctor Who dizisinden tanıdığımız 11. Doctor olan Matt Smith katıldı. Kendisi Prince Daemon Targaryen karakterini canlandıracak. Matt Smith dışında, en son Amazon'un Truth Seekers isimli dizisinde izlediğimiz Emma D’Arcy, Princess Rhaenyra Targaryen karakteri ile ve Ready Player One'da izlediğimiz Olivia Cooke ise Alicent Hightower karakteri ile diziye katıldı.

    Daha önceden dizide bulunacağı belli olan tek isim ise King Viserys Targaryen canlandıracak olan Paddy Considine. kendisini daha önce Dead Man's Shoes, Hot Fuzz ve Tyrannosaur gibi yapımlarda izlemiştik. 

    House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak. Dizinin çekimleri ise 2021 yılının ilk aylarında başlayacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi olup olmayacağını çıkınca anlarız. Sapochnik GoT dizisinin en iyi bölümlerini çeken yönetmenlerden.
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    le_tatative 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonrasını biliyoruz, izlemeye değmez.
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