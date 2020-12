Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl yayınlanan final sezonu ile hayranları üzen Game of Thorens dizisi ile aynı evrende geçecek olan dizi House of the Dragon'ın oyuncularının bir bölümü belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı"

Geçtiğimiz haftalarda çıkan söylentiler gerçekleşti ve dizinin kadrosuna Doctor Who dizisinden tanıdığımız 11. Doctor olan Matt Smith katıldı. Kendisi Prince Daemon Targaryen karakterini canlandıracak. Matt Smith dışında, en son Amazon'un Truth Seekers isimli dizisinde izlediğimiz Emma D’Arcy, Princess Rhaenyra Targaryen karakteri ile ve Ready Player One'da izlediğimiz Olivia Cooke ise Alicent Hightower karakteri ile diziye katıldı.

Daha önceden dizide bulunacağı belli olan tek isim ise King Viserys Targaryen canlandıracak olan Paddy Considine. kendisini daha önce Dead Man's Shoes, Hot Fuzz ve Tyrannosaur gibi yapımlarda izlemiştik.

House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak. Dizinin çekimleri ise 2021 yılının ilk aylarında başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.