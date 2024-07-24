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    Geely Farizon Auto'nun yeni ticari araç bataryası 10 yıl kullanım ömrüne sahip

    V6E isimli ticari araç modeliyle Türkiye'de de varlık gösteren Farizon Auto, ilk kez V7E modelinde kullanılacak olan yeni batarya paketini tanıttı. Söz konusu batarya 800 bin km kullanım ömrüne sahip.

    Çinli Geely'nin alt markası Farizon Auto, ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni batarya paketini tanıttı. "Black Tortoise" adı verilen batarya, 10 yıl/800 bin km servis ömrüne sahip.

    Markanın V7E isimli ticari aracı bu batarya ile donatılan ilk model olacak. Daha sonra diğer modellerde de bu batarya kullanılmaya başlanacak. Yeni batarya ile V7E modelinin Çin'deki CLTC normuna göre 305 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı tahmin ediliyor. Geely tarafından yapılan testlerde 285 kilometre menzil elde edilmiş.

    Farizon Auto'nun yeni bataryası 10 yıl kullanım ömrüne sahip
    Yeni bataryanın türü henüz açıklanmadı ancak yerel medyaya göre LFP (lityum demir fosfat) olması muhtemel. Bu tür bataryalar uzun ömürlü ve güvenli olmalarıyla biliniyor. Bataryadaki sıvı soğutmalı hızlı şarj sisteminin hücre başına 6 bin şarj döngüsü gerçekleştirebildiği belirtiliyor. Hızlı şarj kapasitesi hakkında bir açıklama yok ancak 10 dakika şarjla 200 km menzil elde edilebildiği verilen bilgiler arasında.

    Farizon ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak Çinli marka, V6F isimli ticari aracının ilk teslimatlarını Türkiye'ye gerçekleştirdi. Söz konusu modelin lansmana özel 1.387.000 TL gibi bir fiyatı var. İlerleyen süreçte V7E modelinin de getirilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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