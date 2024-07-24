Geely Farizon Auto'nun yeni ticari araç bataryası 10 yıl kullanım ömrüne sahip

Çinli Geely'nin alt markası Farizon Auto, ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni batarya paketini tanıttı. "Black Tortoise" adı verilen batarya, 10 yıl/800 bin km servis ömrüne sahip.
Markanın V7E isimli ticari aracı bu batarya ile donatılan ilk model olacak. Daha sonra diğer modellerde de bu batarya kullanılmaya başlanacak. Yeni batarya ile V7E modelinin Çin'deki CLTC normuna göre 305 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı tahmin ediliyor. Geely tarafından yapılan testlerde 285 kilometre menzil elde edilmiş.
Farizon ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak Çinli marka, V6F isimli ticari aracının ilk teslimatlarını Türkiye'ye gerçekleştirdi. Söz konusu modelin lansmana özel 1.387.000 TL gibi bir fiyatı var. İlerleyen süreçte V7E modelinin de getirilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.