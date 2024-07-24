Geely Farizon Auto'nun yeni ticari araç bataryası 10 yıl kullanım ömrüne sahip

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Çinli Geely'nin alt markası Farizon Auto, ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni batarya paketini tanıttı. "Black Tortoise" adı verilen batarya, 10 yıl/800 bin km servis ömrüne sahip.

Markanın V7E isimli ticari aracı bu batarya ile donatılan ilk model olacak. Daha sonra diğer modellerde de bu batarya kullanılmaya başlanacak. Yeni batarya ile V7E modelinin Çin'deki CLTC normuna göre 305 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı tahmin ediliyor. Geely tarafından yapılan testlerde 285 kilometre menzil elde edilmiş.

Yeni bataryanın türü henüz açıklanmadı ancak yerel medyaya göre LFP (lityum demir fosfat) olması muhtemel. Bu tür bataryalar uzun ömürlü ve güvenli olmalarıyla biliniyor. Bataryadaki sıvı soğutmalı hızlı şarj sisteminin hücre başına 6 bin şarj döngüsü gerçekleştirebildiği belirtiliyor. Hızlı şarj kapasitesi hakkında bir açıklama yok ancak 10 dakika şarjla 200 km menzil elde edilebildiği verilen bilgiler arasında.

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Farizon ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak Çinli marka, V6F isimli ticari aracının ilk teslimatlarını Türkiye'ye gerçekleştirdi. Söz konusu modelin lansmana özel 1.387.000 TL gibi bir fiyatı var. İlerleyen süreçte V7E modelinin de getirilmesi planlanıyor.

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Farizon Auto'nun yeni bataryası 10 yıl kullanım ömrüne sahip