Farming Simulator 22 duyuruldu

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Popüler tarım simülatörünün yapımcısı Giants Software'in geliştiricileri, Farming Simulator serisinin yeni bölümünü duyurdu. Yeni sürüm bu sonbaharda yayınlanacak.

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Oyunda 400'den fazla tarım makinesi yer alacak

Yaklaşan Farming Simulator 22, bu kez Giants Software'in oyunu büyük bir şirketin finansal desteği olmadan ilk kez kendi başına yayınlayacak olmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, önceki bölüme kıyasla birçok değişiklik vaat ediyor. Oyunda toplam sayısı 400'ü aşacak yeni tarım araçları yer alacak. Ayrıca yapay zeka geliştirilecek, DirectX 12 desteği getirilecek ve modifikasyon desteği için geliştirilmiş bir sistem tanıtılacak.

Farming Simulator 22'nin PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformları için bu sonbaharda piyasaya sürüleceği açıklandı. Ancak oyun için kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil. Geliştiriciler, önümüzdeki dönemde çiftçi simülatörünün yeni bölümünün alacağı güncellemeler hakkında daha fazla bilgi sağlayacaklarını belirttiler.

https://www.giants-software.com/news.php

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