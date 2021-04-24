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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Farming Simulator 22 duyuruldu

    Tarım simülasyonu Farming Simulator'ın geliştirici şirketi Giants Software, popüler oyunun 2022 sürümünün yolda olduğunu müjdeleyerek bir teaser yayınladı.
    24 Nisan 2021, 20:30 (1 gün)
    14b
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    9
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Farming Simulator 22 duyuruldu
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    Popüler tarım simülatörünün yapımcısı Giants Software'in geliştiricileri, Farming Simulator serisinin yeni bölümünü duyurdu. Yeni sürüm bu sonbaharda yayınlanacak.

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    Oyunda 400'den fazla tarım makinesi yer alacak

    Yaklaşan Farming Simulator 22, bu kez Giants Software'in oyunu büyük bir şirketin finansal desteği olmadan ilk kez kendi başına yayınlayacak olmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, önceki bölüme kıyasla birçok değişiklik vaat ediyor. Oyunda toplam sayısı 400'ü aşacak yeni tarım araçları yer alacak. Ayrıca yapay zeka geliştirilecek, DirectX 12 desteği getirilecek ve modifikasyon desteği için geliştirilmiş bir sistem tanıtılacak.

    Farming Simulator 22'nin PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformları için bu sonbaharda piyasaya sürüleceği açıklandı. Ancak oyun için kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil. Geliştiriciler, önümüzdeki dönemde çiftçi simülatörünün yeni bölümünün alacağı güncellemeler hakkında daha fazla bilgi sağlayacaklarını belirttiler.



    https://www.giants-software.com/news.php
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapacağınız toprak, ot, makineler. Yani yıllardır aynı fotoğraf gibi akan patatesler, kağıdımsı otlar vs. Bi düzeltmediler
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2022 geliyor vay be 2020-2021 ne ara bitti lanet pandemi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    İnspiredTiger (Yiğit ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Simulator dediğin az gerçekçi olacak ya, gerçekçi toprak ve kaplamalar yapmadıkları sürece 5 kuruş vermem.
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    1ses1 (hasan türk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    spintires gibi fizik motoru lazım bunlara. Lastik basıncı toprak şekilleri gibi. Kaplama üzerinde git dur. Zevk vermiyor. Araç modelleri harika onlara lafım yokta geri kalanı olmamış.
    Yanıtla +1
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapacağınız toprak, ot, makineler. Yani yıllardır aynı fotoğraf gibi akan patatesler, kağıdımsı otlar vs. Bi düzeltmediler
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    V Venom59 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    Birkaç görüntü yayınlamışlar, görünüşe bakılırsa aynı. Dinamik arazi yok yine
    https://www.simulasyonturk.com/farming-simulator-22-mevsimler-ile-birlikte-resmen-duyuruldu/
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    V Venom59 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eğer bu oyuna da inatla 3D dinamik ve gerçekçi toprak, arazi görünümü eklemezseler kuruş koklatmam. Onun dışında mevsimler eklenecek herhalde fragmana bakılırsa. Eklemeseler de olur gerçi, mod yapımcıları onu da yapıyor zaten.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    400 den fazla tarim makinesi olacak. İlk 5 i ucretsiz, kalanlarin her biri 100 liralik dlc.
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    F fgezgini (Yusuf GELEN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çiftlik diyince beni bir gülme alıyor.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2022 geliyor vay be 2020-2021 ne ara bitti lanet pandemi
    Yanıtla +7
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    X x2yk (x y) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gerçeğe yakın simülatör oyunları hoşuma gidiyor, uzun zaman oldu bu tarz oyunları oynamayali.

    En son bitirdiğim oyun, gerçeğe yakın olan mobil oyun Real Racing 3 idi.
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