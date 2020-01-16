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    FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı

    Apple'a sürekli olarak iPhone'ların kilidini açması konusunda baskı yapan FBI'ın, en gelişmiş şifreleme sistemine sahip iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardığı ortaya çıktı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    23,3b
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    36
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı
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    FBI kısa bir süre önce Apple'dan, Florida'daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen silahlı saldırıda kullanıldığı iddia edilen iki iPhone'un kilidini açmasını talep etmişti.

    Ancak görünüşe bakılırsa Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, Apple'ın yardımına ihtiyaç duymadan bu cihazlardaki verilere ulaşabilir.

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    Forbes'in haberine göre FBI, Ohio'daki farklı bir soruşturma kapsamında ele geçirilen iPhone 11 Pro Max'in şifresini GrayKey isimli donanım kutusunu kullanarak kırdı.

    Yeni nesil iPhone 11 Pro Max'in en gelişmiş şifreleme sistemine sahip olduğu belirtilmişti. Ayrıca ilk kez bir iPhone 11'in kolluk kuvvetleri tarafından hacklendiği kayıtlara geçiyor.

    FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı
    Tam Boyutta Gör

    FBI, Apple'a hala baskı yapıyor

    FBI'ın şimdiye kadarki en güvenli iPhone'un şifresini kırmayı başarması, Federal Soruşturma Bürosu'nun Apple'dan herhangi bir yardım almadan cihazlardaki verilere erişebilmek için gerekli araçlara sahip olduğunu gösteriyor.

    Buna rağmen FBI yetkilileri, Apple'ı iPhone'ların kilidini açmaya zorluyor. ABD başkanı Trump da Cupertinolu şirketin bir an önce harekete geçmesini ve şuça karışan kişilerin iPhone'larındaki verilere erişilmesi konusunda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını istedi.

    Florida'daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen silahlı saldırıda iPhone 5 ve iPhone 7 Plus gibi daha eski modeller ele geçirilmişti. Yani her iki telefonun şifresinin de FBI'ın kullandığı GrayKey donanım kutusu ile kırılması mümkün.



    https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/01/15/the-fbi-got-data-from-a-locked-iphone-11-pro-max--so-why-is-it-demanding-apple-unlock-older-phones/#47cfcc105e65 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bkadem 6 gün en beğenilen
    Haclenebilir ama yine de stabil :)))
    3 Yanıt Yanıtla +25
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    canmania 6 gün
    Cupertinolu şirket , Cupertinolu şirketin , Cupertinolu şirkete , Cupertinolu
    Yanıtla +21
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    xAdli 6 gün
    Getirsinler bizim yazıcıoğluna yarım saatte hallederler (!)
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
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    kuasudba 3 gün yeni yorumcu
    Apple cihazlardaki gizlilik tamamen safsata. icloud daki tüm verileriniz nsa tarafından görülebilir.

    android de en azından custom rom atıp bir nebze privacy elde edebilirsin.



    Devir data devri. Her şey loglanıyor.
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    Statistik 4 gün
    Kırılmuyor dediklerinde Apple reklamı, Kırılıyor dediklerinde FBI reklamı her iki durumda ABD kazanıyor
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    kültürlü cingen 4 gün
    Cupertionu kadar başınıza taş düşmesin.
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    Ayyıldız Türk 4 gün
    Şu Amerikalılar tam bir reklam dehası ambalaj ve paketlemede bir numaralar
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    EMINX84 4 gün
    Checkra1n ile adamlar telefonun girilmedik yerini bırakmıyor. Şifre ne ki !
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    Ridianod 5 gün
    Arkadaşlar android-ios savaşını bir kenara bırakın öncelikle. 2'si de tek bir ülkeye ait ve hedef kesim ve ihtiyaçlar farklı farklı. İşin özü hepsi parayı tek bir ülkeye cukka yapıyor. Android de istese çok güvenilir olabilir mi? Evet olabilir tamamen içine kapanır ve olur. Bu alanda bir yatırım yapmak yerine tamamen kullanıcıya açık bir cihazla yürüyor. Öte yandan virüs girmez, hayatta kırılmaz, hacklenmez reklamı ile apple dolanıyor. Trump'ın yaptığı da aynen yukardaki arkadaşın dediği gibi PR çalışması. i11 pro'nun da 2 ayda 50 kişilik gizli saklı bir şirket tarafından kırılması neredeyse imkansız eğer apple yardım etmediyse.
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    Silent Guardian 5 gün
    Hacklenebiliyor ama stabil diye ironi yapan arkadaşlar var fakat adamlar GrayKey diye bir teknolojiye yatırım yapmak zorunda kalıyor ekranı açmak için. Diğerleri için laptop yeter herhalde.
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    ProfXavier 5 gün Red_devil33
    Kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Bu işi apple ile birlikte yaptılar. Bu cihaz sadece fbi ya özeldir. Geliştirici apple dır.
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    darkfriairs 5 gün ProfXavier
    Yazıcıoğlunda hep şifresi kırık aypohone dolu dimi sfsfsfsf
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    pspoor 5 gün
    Helal olsun Trump sana.
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    23325 kez okundu.
    30 yorum yazıldı.

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