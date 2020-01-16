FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı

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FBI kısa bir süre önce Apple'dan, Florida'daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen silahlı saldırıda kullanıldığı iddia edilen iki iPhone'un kilidini açmasını talep etmişti.

Ancak görünüşe bakılırsa Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, Apple'ın yardımına ihtiyaç duymadan bu cihazlardaki verilere ulaşabilir.

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Forbes'in haberine göre FBI, Ohio'daki farklı bir soruşturma kapsamında ele geçirilen iPhone 11 Pro Max'in şifresini GrayKey isimli donanım kutusunu kullanarak kırdı.

Yeni nesil iPhone 11 Pro Max'in en gelişmiş şifreleme sistemine sahip olduğu belirtilmişti. Ayrıca ilk kez bir iPhone 11'in kolluk kuvvetleri tarafından hacklendiği kayıtlara geçiyor.

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FBI, Apple'a hala baskı yapıyor

FBI'ın şimdiye kadarki en güvenli iPhone'un şifresini kırmayı başarması, Federal Soruşturma Bürosu'nun Apple'dan herhangi bir yardım almadan cihazlardaki verilere erişebilmek için gerekli araçlara sahip olduğunu gösteriyor.

Buna rağmen FBI yetkilileri, Apple'ı iPhone'ların kilidini açmaya zorluyor. ABD başkanı Trump da Cupertinolu şirketin bir an önce harekete geçmesini ve şuça karışan kişilerin iPhone'larındaki verilere erişilmesi konusunda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını istedi.

Florida'daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen silahlı saldırıda iPhone 5 ve iPhone 7 Plus gibi daha eski modeller ele geçirilmişti. Yani her iki telefonun şifresinin de FBI'ın kullandığı GrayKey donanım kutusu ile kırılması mümkün.

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/01/15/the-fbi-got-data-from-a-locked-iphone-11-pro-max--so-why-is-it-demanding-apple-unlock-older-phones/#47cfcc105e65

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