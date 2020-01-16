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    Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu

    Japon teknoloji şirketi Sony, yeni model Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarihi açıkladı. Şirketin bu etkinlikte bir amiral gemisi ve bir de orta sınıf cihaz tanıtması bekleniyor.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu
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    Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony, vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Şirket, basına gönderdiği davetiye ile birlikte yeni model Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarihi duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor"

    MWC 2020'de tanıtılacak

    Japonya merkezli teknoloji şirketinin gönderdiği basın davetiyesinde, yeni Xperia modellerinin 24 Şubat tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı belirtiliyor. Şirketin bu lansman etkinliğinde Xperia 5 Plus olarak adlandırılacak bir amiral gemisi, bir de Snapdragon 765 platformu üzerine inşa edilmiş bir orta segment akıllı telefon tanıtması muhtemel.

    Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu
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    Geçtiğimiz hafta Sony Xperia 5 Plus modelinin sızan render görüntülerini de sizlerle paylaşmıştık. Cihazın tasarımına bakılırsa Sony artık kalın çerçeveli modellere veda etmiş gibi görünüyor diyebiliriz. Günümüzün tasarım trendlerini yakalamaya çalışan Sony'nin bu kez istediği başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını ise önümüzdeki aylarda göreceğiz.



    https://www.gsmarena.com/sony_will_announce_its_new_xperia_smartphones_at_this_years_mwc_on_february_24-news-41046.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kakarikikiri 6 gün en beğenilen
    sony günümüz tasarım trendini yakalamamak için çabalayan bir firma bence.
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    mkyb 5 gün
    Sony fanları toplanmış yine. Sony mobilden çekildi gibi bir şey oldu. Telefon fabrikalarını kapattılar. Bu telefonları Taylandlı bir firmaya ürettiriyorlar. Kaldı ki Avrupa (biz dahil), Afrika ve Amerika pazarından çekildiler.

    Şuan sadece Asya pazarında satıyorlar bunları.
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    malkooklam 6 gün
    Son cümleye cevap veriyorum;

    ---o fiyat politikasıyla n*h yakalar.
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    WOoBER 6 gün
    Xperia arc s den nerelere geldi bu tasarimlar aklim almiyor gercekten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    malkooklam 6 gün WOoBER
    Hele hele xperia zl kullanmıştım. Kasa ekran oranı mükemmeldi.devam etmeliydiler.2012 yılı.
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    DokuzKuyrukluTilki 6 gün
    Fiyat abartı olacak, tasarım çağın gerisinde olacak. Bomboş bir telefon olacak kısaca.
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    DH Misafiri 6 gün
    5 farklı Sony tekwgon kullandım ve on yüklü ek programlar nedeni ile bıraktım.

    Sony fotoğraf tarafında çok iyi
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    emir_sezer 6 gün
    cep telefonu alt üst şu modeli bu modeli şu marka bu marka keşmekeşliği içinde yinede sony haberleri sıyrılıyor eyyyyyyy sony kıymetini bil derim :)))
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    emir_sezer 6 gün
    bizdeki bu sony hayranlığı sanırım şifasız neden bu ısrarımız bende bilmiyorum ama sony diyince illa bi dikatimizi çekecek şu haber htc den gelse yada başka bir markadan hiç umurumuzda olmaz ama sony olunca hep bi beklenti içindeyiz seviyoruz bu markayı alamasak da kulanamasakda orda bir sony var o sony bizim sony'miz :)))
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    esmerbuyucu 6 gün
    Artık daha az kalın çerçeveli

    Koskoca üst çerçeveye sadece bir kamera koyup bırakmışlar. Sensör mensör hak getire bu ne pintilik.
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    Xrollann 6 gün
    Artık o eski tadın yok be SONY, Xperia serin bitti. Ne kadar tutkulu bir şekilde incelemelerini izleyip istediğimiz cihazları almış olsakta, bazı şeyleri değiştirmen gerek.
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    ERIKCI 6 gün
    Sony, neyi kanıtlamaya, BAŞARMAYA çalışıyorsan artık becer de titre ve kendine gel artık!
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    sony, xperia ve
    8 etiket daha Xperia 5 Plus mwc 2020 lansman akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
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