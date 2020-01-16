Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu

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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony, vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Şirket, basına gönderdiği davetiye ile birlikte yeni model Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarihi duyurdu.

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MWC 2020'de tanıtılacak

Japonya merkezli teknoloji şirketinin gönderdiği basın davetiyesinde, yeni Xperia modellerinin 24 Şubat tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı belirtiliyor. Şirketin bu lansman etkinliğinde Xperia 5 Plus olarak adlandırılacak bir amiral gemisi, bir de Snapdragon 765 platformu üzerine inşa edilmiş bir orta segment akıllı telefon tanıtması muhtemel.

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Geçtiğimiz hafta Sony Xperia 5 Plus modelinin sızan render görüntülerini de sizlerle paylaşmıştık. Cihazın tasarımına bakılırsa Sony artık kalın çerçeveli modellere veda etmiş gibi görünüyor diyebiliriz. Günümüzün tasarım trendlerini yakalamaya çalışan Sony'nin bu kez istediği başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını ise önümüzdeki aylarda göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/sony_will_announce_its_new_xperia_smartphones_at_this_years_mwc_on_february_24-news-41046.php

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