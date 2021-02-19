The Punisher ve Jessica Jones'un yayın hakları tekrar Marvel Stüdyoları'na geçti

Marvel, özellikle son dönemde sinemada yaptığı işler ile en popüler markalardan biri haline geldi. Marvel Sinematik Evreni'nin popülerleşmeye başladığı sıralarda ise bildiğiniz gibi bazı Marvel karakterlerinin yayın hakları Netflix'teydi. Netflix'te bu karakterler için çeşitli diziler hazırladı ve birçoğu fazlasıyla sevildi.İlginizi Çekebilir Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı
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Disney'in, Disney Plus'ı duyurması ve Marvel evrenine daha fazla önem vermesiyle birlikte Netflix'e verdiği yayın haklarını geri aldı. Aralarındaki anlaşma sebebiyle de dizilerin yayınlanmasının üzerinden belirli bir süre geçmediği sürece Disney, bu karakterleri kullanamayacaktı. Bu süre iki dizi için daha geçti ve artık yayın hakları Disney'de.
Netflix'teki ilk Marvel dizisi olan Jessica Jones ve son dizi olan The Punisher'ın hakları yeniden Marvel Stüdyoları'nda. Şu an için Disney'in duyurmuş olduğu bir proje yok ancak ilerleyen süreçte bu karakterleri kullanabileceklerini söylemişlerdi. Şu anda nasıl kullanabileceklerini düşünüyorlar.
İzleyiciler ise özellike The Punisher dizisinin geri dönmesini bir hayli istiyor. Netflix'in en sevilen dizilerinden birisi olmuştu The Punisher.
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-Netflix'in en sevilen dizilerinden birisi olmuştu The Punisher.
Bu nasıl bir anlatım dilidir?
Ayrıca,
-Şu anda nasıl kullanabileceklerini düşünüyorlar.
Tam olarak şuan mı?
Yapmayın be aga ;)
Ama The Punisher vasat bir dizi. Daredevil'da gösterilen Punisher karakteri ve akışı çok daha iyiydi. Aynı oyuncu aynı karakter, senaryo mu yönetmen mi bilemiyorum daha iyiydi DareDevil'da. Daredevildaki Punisher ile The Punisher arasında dağlar kadar fark var.
Benim devam etmesini istediğim seri tüm cast yönetmen ve senaryosu ile DareDevil. Gerçekten çok başarılı bir dizi sadece süper kahraman dizisi değil, Netflix'de yayınlanan en iyi dizilerden biriydi.