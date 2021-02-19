The Punisher ve Jessica Jones'un yayın hakları tekrar Marvel Stüdyoları'na geçti

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Marvel, özellikle son dönemde sinemada yaptığı işler ile en popüler markalardan biri haline geldi. Marvel Sinematik Evreni'nin popülerleşmeye başladığı sıralarda ise bildiğiniz gibi bazı Marvel karakterlerinin yayın hakları Netflix'teydi. Netflix'te bu karakterler için çeşitli diziler hazırladı ve birçoğu fazlasıyla sevildi.

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Disney'in, Disney Plus'ı duyurması ve Marvel evrenine daha fazla önem vermesiyle birlikte Netflix'e verdiği yayın haklarını geri aldı. Aralarındaki anlaşma sebebiyle de dizilerin yayınlanmasının üzerinden belirli bir süre geçmediği sürece Disney, bu karakterleri kullanamayacaktı. Bu süre iki dizi için daha geçti ve artık yayın hakları Disney'de.

Netflix'teki ilk Marvel dizisi olan Jessica Jones ve son dizi olan The Punisher'ın hakları yeniden Marvel Stüdyoları'nda. Şu an için Disney'in duyurmuş olduğu bir proje yok ancak ilerleyen süreçte bu karakterleri kullanabileceklerini söylemişlerdi. Şu anda nasıl kullanabileceklerini düşünüyorlar.

İzleyiciler ise özellike The Punisher dizisinin geri dönmesini bir hayli istiyor. Netflix'in en sevilen dizilerinden birisi olmuştu The Punisher.

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