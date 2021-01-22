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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı

    ABD'de bir federal mahkeme, Trump yönetiminin kömür lobisini destekleyen ve 2019 yılında kabul edilen Çevre Koruma Ajansı (EPA) kararlarını bozdu. Kömür santrallerine yaptırım yolda.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı
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    Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğunda oturduğu dört yıl boyunca birçok tartışmalı karara imza atmıştı. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konulara inanmadığını açıkça ifade eden Trump, tüm bunlara ilave olarak ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarmış, özellikle kömür lobisini desteklemeyi hedefleyen ve 2019 yılında kabul edilen Çevre Koruma Ajansı (EPA)kararlarıyla termik santrallere yönelik sera gazı emisyon yaptırımlarını hafifletmeye çalışmıştı.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılı metan gazı emisyonlarında düşüş kaydedildi"

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    Başkanlık koltuğunu Joe Biden’a kaybeden Trump’ın Beyaz Saray’a vedası sonrası bir federal mahkeme, EPA’nın planını iptal ettiğini duyurdu. Mahkeme iptal gerekçesini “EPA kararı, Temiz Hava Eylem Planı’nın yanlış anlaşıldığını göstermektedir.” sözleriyle açıkladı. Mahkemenin aldığı bu karar sonrası Joe Biden’ın termik santrallere yönelik sert yaptırımları hayata geçirmesi bekleniyor.

    EPA’nın 2019 planını yönelik aynı yıl içinde açılan davada, 22 eyalet savcısı ve 8 yerel yönetim yer almıştı. Açılan davada şikayetçi taraf, “Söz konusu “Kirli Enerji” kanunu pis ve pahalı kömür santrallerini desteklemekten öte hiçbir işe yaramamıştır. Bu nedenle temiz ve sürdürülebilir elektriğin önü kesilmiş, tüm New Yorklular ve Amerikan halkı bu faturayı ödemeye mahkûm edilmiştir.” sözlerine yer verilmişti.

    ABD, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılıyor

    EPA kanadı ise mahkemenin aldığı karar neticesinde yaşadığı hayal kırıklığına vurgu yaptı. Kurum sözcüsü Molly Block yaptığı açıklamada, “Mahkeme kararı, ulusun mevzuata yönelik tutarlılığa en çok ihtiyacı olduğu bir anda belirsizliğe neden olmuştur.” sözlerini sarf etti.

    Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı

    Ülkenin yeni Başkanı Biden, Trump yönetiminin Kasım 2020’de çıktığı Paris İklim Anlaşmasına seçilmesi halinde yeniden katılacağını duyurmuştu. 20 Ocak tarihinden yemin eden Biden, ilk iş olarak ülkesinin Paris İklim Anlaşmasına geri katılmasını sağlayacak yeni bir genelge hazırladı. Biden ayrıca 2030 yılı itibariyle enerji sektörünün neden olduğu emisyon oranlarını %32 oranında azaltma sözü de verdi.



    https://www.engadget.com/new-york-trump-coal-friendly-climate-rules-134057000.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    RevengeRain 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küresel ısınmanın baş sorumlusu kesinlikle Trump'tı.



    O gittiğinden beri zangır zangır titriyor ve üşüyorum...



    Geri getirsek fena olmaz bence.
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    hamza5806 2 sa. ( Mesaj Silindi ) RevengeRain
    Üşüyoruz reis
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin bildiğim kadarıyla kömür santrallerini kapatıyor, yerine yeşil enerji ve nükleer koyuyor.
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    ugah6aiw 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sarı trup insanlığın 1 numaralı düşmanıdır neyseki tekmeyi yedide kurtulduk...
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    T th9 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ugah6aiw
    ee çine tekmeyi kim atıcak
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