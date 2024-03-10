ABD Başkanı Joe Biden’dan önemli açıklama: TikTok yasaklanacak mı?

- TikTok çok yakında ABD’de yasaklanabilir
- ByteDance TikTok’u bir ABD firmasına satabilir
- Donald Trump TikTok’un yasaklanmasına karşı
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TikTok çok yakında ABD’de yasaklanabilir
ABD’de önümüzdeki hafta oylamaya sunulacak tasarı Temsilciler Meclisi'nden başarıyla geçerse, ki bu giderek daha olası görünüyor, o zaman Senato'ya ilerleyecek. Eğer Senato'dan da başarıyla geçerse, yasama Başkan Biden'ın masasına gelecek. ABD Başkanı Biden: “Eğer tasarı oylamadan geçerse, imzalarım” diyerek TikTok yasağını destekledi. Ayrıca Punchbowl News tarafından gelen rapora göre Biden Hükümeti, TikTok yasağı tasarısında temsiciler ile birlikte çalışıyor.
ByteDance TikTok’u bir ABD firmasına satabilir
ByteDance, TikTok’un ABD genelinde yasaklanacağına inansa da bu platformun ABD’de varlığına devam etmesi mümkün. Eğer yasa tasarısı onaylanırsa, ByteDance’in 165 gün içerisinde TikTok’u bir ABD firmasına satma şansı olacak. Eğer firma bu durumu kabul ederse TikTok ülkede varlığına devam edecek. Eğer platform bir Amerikan firmasına satılmazsa platform yasaklanacak ve App Store ve Googlle Play Store’dan kaldırılacak. Apple ve Google’ın platformu uygulama marketlerinden silmemeleri halinde kullanıcı başına 5000 dolar cezaya çarptırılacaklar.
Donald Trump TikTok’un yasaklanmasına karşıKaynakça https://9to5mac.com/2024/03/08/tiktok-ban-united-states-biden/ https://www.cnbc.com/2023/03/01/tiktoks-potential-ban-in-us-could-be-boon-for-meta-and-snap.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.