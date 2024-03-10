ABD Başkanı Joe Biden’dan önemli açıklama: TikTok yasaklanacak mı?

Tam Boyutta Gör Gelecek hafta, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasına nihayetinde yol açabilecek bir yasa tasarısı üzerinde oylama yapacak. Cuma günü basına konuşan Başkan Biden, tasarıyı desteklediğini belirtti. Peki TikTok ABD’de yasaklanacak mı?

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TikTok çok yakında ABD’de yasaklanabilir

ABD’de önümüzdeki hafta oylamaya sunulacak tasarı Temsilciler Meclisi'nden başarıyla geçerse, ki bu giderek daha olası görünüyor, o zaman Senato'ya ilerleyecek. Eğer Senato'dan da başarıyla geçerse, yasama Başkan Biden'ın masasına gelecek. ABD Başkanı Biden: “Eğer tasarı oylamadan geçerse, imzalarım” diyerek TikTok yasağını destekledi. Ayrıca Punchbowl News tarafından gelen rapora göre Biden Hükümeti, TikTok yasağı tasarısında temsiciler ile birlikte çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Bu olaylarına üzerine bir TikTok sözcüsü şöyle dedi: "Bu yasa tasarısının önceden belirlenmiş bir sonucu var: Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'un tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon Amerikalıyı Anayasal ifade özgürlüğü hakkından mahrum bırakmaya çalışıyor. Bu, milyonlarca işletmeye zarar verecek, sanatçıları bir izleyici kitlesinden mahrum bırakacak ve ülke genelinde sayısız yaratıcının geçim kaynaklarını yok edecek."

ByteDance TikTok’u bir ABD firmasına satabilir

ByteDance, TikTok’un ABD genelinde yasaklanacağına inansa da bu platformun ABD’de varlığına devam etmesi mümkün. Eğer yasa tasarısı onaylanırsa, ByteDance’in 165 gün içerisinde TikTok’u bir ABD firmasına satma şansı olacak. Eğer firma bu durumu kabul ederse TikTok ülkede varlığına devam edecek. Eğer platform bir Amerikan firmasına satılmazsa platform yasaklanacak ve App Store ve Googlle Play Store’dan kaldırılacak. Apple ve Google’ın platformu uygulama marketlerinden silmemeleri halinde kullanıcı başına 5000 dolar cezaya çarptırılacaklar.

Donald Trump TikTok’un yasaklanmasına karşı

Tam Boyutta Gör 2024 yılında Biden’ın karşısına çıkması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump, bu tasarıya karşı olduğunu dile getirdi. Trump, TikTok’un ülkeden çekilmesinde halinde Facebook ve Meta’nın büyüyeceğini ve Zuckerberg’e güvenmediğini belirtti. Ayrıca Trump, 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg’in hile yaptığını ve kendisinin halk düşmanı olduğunu belirtti. Trump’ın bu konuşmalarına rağmen 2016 yılında TikTok’u ABD’de yasaklamak istediğini hatırlatalım.

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Joe Biden TikTok yasağı hakkında konuştu