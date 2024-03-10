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    Anlık Bildirim

    ABD Başkanı Joe Biden’dan önemli açıklama: TikTok yasaklanacak mı?

    Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok, dünya genelinde hedef gösterilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, platform hakkında önemli bir açıklama yaptı.
    TikTok Tam Boyutta Gör
    Gelecek hafta, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasına nihayetinde yol açabilecek bir yasa tasarısı üzerinde oylama yapacak. Cuma günü basına konuşan Başkan Biden, tasarıyı desteklediğini belirtti. Peki TikTok ABD’de yasaklanacak mı?

    TikTok çok yakında ABD’de yasaklanabilir

    ABD’de önümüzdeki hafta oylamaya sunulacak tasarı Temsilciler Meclisi'nden başarıyla geçerse, ki bu giderek daha olası görünüyor, o zaman Senato'ya ilerleyecek. Eğer Senato'dan da başarıyla geçerse, yasama Başkan Biden'ın masasına gelecek. ABD Başkanı Biden: “Eğer tasarı oylamadan geçerse, imzalarım” diyerek TikTok yasağını destekledi. Ayrıca Punchbowl News tarafından gelen rapora göre Biden Hükümeti, TikTok yasağı tasarısında temsiciler ile birlikte çalışıyor. 

    ABD Başkanı Joe Biden Tam Boyutta Gör
    Bu olaylarına üzerine bir TikTok sözcüsü şöyle dedi: "Bu yasa tasarısının önceden belirlenmiş bir sonucu var: Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'un tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon Amerikalıyı Anayasal ifade özgürlüğü hakkından mahrum bırakmaya çalışıyor. Bu, milyonlarca işletmeye zarar verecek, sanatçıları bir izleyici kitlesinden mahrum bırakacak ve ülke genelinde sayısız yaratıcının geçim kaynaklarını yok edecek." 

    ByteDance TikTok’u bir ABD firmasına satabilir

    ByteDance, TikTok’un ABD genelinde yasaklanacağına inansa da bu platformun ABD’de varlığına devam etmesi mümkün. Eğer yasa tasarısı onaylanırsa, ByteDance’in 165 gün içerisinde TikTok’u bir ABD firmasına satma şansı olacak. Eğer firma bu durumu kabul ederse TikTok ülkede varlığına devam edecek. Eğer platform bir Amerikan firmasına satılmazsa platform yasaklanacak ve App Store ve Googlle Play Store’dan kaldırılacak. Apple ve Google’ın platformu uygulama marketlerinden silmemeleri halinde kullanıcı başına 5000 dolar cezaya çarptırılacaklar.

    Donald Trump TikTok’un yasaklanmasına karşı

    45. ABD Başkanı Donald Trump Tam Boyutta Gör
    2024 yılında Biden’ın karşısına çıkması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump, bu tasarıya karşı olduğunu dile getirdi. Trump, TikTok’un ülkeden çekilmesinde halinde Facebook ve Meta’nın büyüyeceğini ve Zuckerberg’e güvenmediğini belirtti. Ayrıca Trump, 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg’in hile yaptığını ve kendisinin halk düşmanı olduğunu belirtti. Trump’ın bu konuşmalarına rağmen 2016 yılında TikTok’u ABD’de yasaklamak istediğini hatırlatalım.
    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/03/08/tiktok-ban-united-states-biden/ https://www.cnbc.com/2023/03/01/tiktoks-potential-ban-in-us-could-be-boon-for-meta-and-snap.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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