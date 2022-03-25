Fenerbahçe Token, Avalanche ağına geçiş yapıyor

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Avalanche ve Fenerbahçe Token geliştirici ekipleri, Avalanche Summit 2022 önemli iş birlikleri için anlaştı. Bu iş birliklerinin ilk örneği olarak Avalanche köprüsü kullanılarak 100.000 adet Fenerbahçe Token, Avalanche ağına taşındı. Taşınan bu token’lara eşit miktarda token ise Ethereum ağında yakılarak imha edildi.

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Kulübün Twitter hesabından konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Avalanche ağında üretilecek yeni projeler ve iş birliğinin ilk resmi adımı olan blok zincir köprüsünden sembolik olarak geçirilen 100.000 adet Fenerbahçe Token şu anda ağda bulunuyor.”

Ancak bu adım beklenmedik bir adım değil. Öyle ki Fenerbahçe Token’ın on satışında konuşan Paribu’nun CEO’su Yasin Oral, token’ın ERC-20 standardında olduğunu ve diğer borsalarda listelenebileceği gibi Avalanche gibi Blockchain ağlarına da aktarılabileceğinden bahsetmişti.

Son olarak haberimizin yazımı itibarıyla Fenerbahçe Token’nı CoinMarketCap verilerine göre 2,88 dolardan işlem gördüğünü belirtelim.

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