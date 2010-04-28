Fennec'in pre alpha sürümü Android işletim sistemli modeller için kullanıma sunuldu

İnternet dünyasının en popüler internet tarayıcılarından Firefox'un mobil sürümü Fennec'in pre alpha sürümü, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için kullanıma sunuldu. Yazılımın pre alfa sürümünü yüklemeyi düşünenlere ekip bir kaç uyarıda bulunmuş.

Ekip, Fennec'i sadece Motorola Droid ve Google Nexus One ile test etme şanslarının olduğunu, yazılımın kitlenmelere, donmalara yol açabileceğini ve bundan dolayı telefonu açıp kapamak zorunda kalabileceğinizi, bellek kullanımının çoğu zaman iyi olmadığını, yazılımın microSD karta değil dahili belleğe yüklenmesi gerektiğini ve telefonunuzun Android v2.0 ve üstü sürümde işletim sistemine sahip olması gerektiğinin üstünü çizmiş. Elbette yazılım henüz emekleme aşamasında olduğu için problemlerin olması tamamen normal karşılanabilir.

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http://blog.vlad1.com/2010/04/27/fennec-on-android-ground-zero/