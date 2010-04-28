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Fennec'in pre alpha sürümü Android işletim sistemli modeller için kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,2b
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4
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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İnternet dünyasının en popüler internet tarayıcılarından Firefox'un mobil sürümü Fennec'in pre alpha sürümü, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için kullanıma sunuldu. Yazılımın pre alfa sürümünü yüklemeyi düşünenlere ekip bir kaç uyarıda bulunmuş.

Ekip, Fennec'i sadece Motorola Droid ve Google Nexus One ile test etme şanslarının olduğunu, yazılımın kitlenmelere, donmalara yol açabileceğini ve bundan dolayı telefonu açıp kapamak zorunda kalabileceğinizi, bellek kullanımının çoğu zaman iyi olmadığını, yazılımın microSD karta değil dahili belleğe yüklenmesi gerektiğini ve telefonunuzun Android v2.0 ve üstü sürümde işletim sistemine sahip olması gerektiğinin üstünü çizmiş. Elbette yazılım henüz emekleme aşamasında olduğu için problemlerin olması tamamen normal karşılanabilir.

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http://blog.vlad1.com/2010/04/27/fennec-on-android-ground-zero/ Yorum Yaz
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kalamarr 9 yıl
firefox'un geliştirme sürümleri hep farklı ad alır çünkü firefox ismi teliflidir. açık kaynak geliştirmelerinde de farklı kod adlar kullanırlar. sonra resmi olarak firefox olarak sunarlar. bunun benzeri google chrome'un geliştirme sürümü olan chromium adıyla sunulan tarayıcıda bulunur.
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Batuist 9 yıl
neden farklı bir isim kullanmayı istemişler.. firefox iyidi..
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DiciQ 9 yıl
denemeye deger bana kalırsa zamanla dahada iyi olacaktır eminim :)
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barbar20 9 yıl
şimdilik yüklememek en iyisi demekki :)
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