Fermi'de sınırlı bulunabilirlik, DX11 rekabetinde fiyatlar

Resmi tanıtımları 26 Mart'ta yapılan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 dün itibariyle satışa sunuldu. Henüz tüm satış noktalarında yer almayan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için bulunabilirlik sıkıntısının yaşanabileceği belirtiliyor. Zira gelen bilgilere göre Nvidia'nın iş ortakları, kart temini noktasında yüksek adetlere ulaşabilmiş değil. İkinci parti kart dağıtımını Mayıs ayında yapacağı belirtilen Nvidia cephesinde, sınırlı kart sayısının, kart bulma sorununa ek olarak özel tasarımlı çözümlerin daha ileri tarihlere sarkmasına neden olabileceği söyleniyor.

Türkiye piyasasında, ATi Radeon HD 5970 ile benzer bir fiyat seviyesinden listelenen GeForce GTX 480, Nvidia tarafından 499 dolarlık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edilmesine rağmen, yurt dışında 540-550 dolar seviyesinden listelenmiş durumda. Benzer şekilde 349 dolar seviyesinde anons edilen GeForce GTX 470 de 379-399 dolar arasında değişen fiyatlarla listeleniyor. Tabii benzer durum AMD için de geçerli zira HD 5850 259$ yerine 299$, HD 5870 379$ yerine 419$, HD 5870 E6 ise 479$ yerine 499$ seviyesinden listelenmiş durumda.

Editörün Notu: Marka, model ve satış notasına göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir.