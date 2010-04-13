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Fermi'de sınırlı bulunabilirlik, DX11 rekabetinde fiyatlar

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımları 26 Mart'ta yapılan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 dün itibariyle satışa sunuldu. Henüz tüm satış noktalarında yer almayan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için bulunabilirlik sıkıntısının yaşanabileceği belirtiliyor. Zira gelen bilgilere göre Nvidia'nın iş ortakları, kart temini noktasında yüksek adetlere ulaşabilmiş değil. İkinci parti kart dağıtımını Mayıs ayında yapacağı belirtilen Nvidia cephesinde, sınırlı kart sayısının, kart bulma sorununa ek olarak özel tasarımlı çözümlerin daha ileri tarihlere sarkmasına neden olabileceği söyleniyor.

Türkiye piyasasında, ATi Radeon HD 5970 ile benzer bir fiyat seviyesinden listelenen GeForce GTX 480, Nvidia tarafından 499 dolarlık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edilmesine rağmen, yurt dışında 540-550 dolar seviyesinden listelenmiş durumda. Benzer şekilde 349 dolar seviyesinde anons edilen GeForce GTX 470 de 379-399 dolar arasında değişen fiyatlarla listeleniyor. Tabii benzer durum AMD için de geçerli zira HD 5850 259$ yerine 299$, HD 5870 379$ yerine 419$, HD 5870 E6 ise 479$ yerine 499$ seviyesinden listelenmiş durumda.

Editörün Notu: Marka, model ve satış notasına göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir.


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zamzara 9 yıl
Şu andaki oyunları makul seviyede oynatan kartın varsa yeterli bence.Bir kaç oyun dx11 destekliyor diye hemen atlamamalı.Zaten 6 ay sonra orta sınıf kartlar çıkar piyasaya.Onlar daha uygun olur.
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XmysticX 9 yıl
Bu fermi bizi çok GERDİ..
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merhaba_2233 9 yıl
atı ve nvidia arasında yapılmış performans testi var mı?
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Highminded 9 yıl
Benzer şekilde 349 dolar seviyesinde anons edilen GeForce GTX 470 de 379-399 dolar arasında değişen fiyatlarla listeleniyor.

GTX470 için, 400$+KDV'den fazla vermem. Bu rakamı geçerse gider 30-40tl daha verip ATI HD5870 alırım..
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Piyasa güzel speküle ediliyor.
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milyondabir 9 yıl

nerde 2 cpulu 5970 rakip
ayni kartlari revize edip biraz yeni kart gibi satiyorlar
bence nvidia alınmaz belki daha sonra farkli kartlar cırakırsa alınabilir ne kadar atti tuttu ama ne ne oldu ne cikti belli
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IgorStravinsky 9 yıl
400 400...
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kalik 9 yıl
Helal olsun nasıl sömürüyorlar insanları az yapalım bulunamasın piyasada fiyatlar düşmesin pahalıya satalım. Yok verimlilik sıkıntısı yok üretim problemi palavra yakında çinliler üretirse gpu yu ozaman görürüm sizin ben fiyatlarınızı.(EMPERYALİZME HAYIR)
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DH Misafiri 9 yıl
Nvidia çöktü zaten cidden bana bedava verseler kullanmam bu kadar ATI fanatiğiyim yani
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DH Misafiri 9 yıl
fermisiz şu anda oyunlar oynanıyorsa bir mahusuru yok geç çıksın
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kaansen32 9 yıl
5850 de en iyi performans eksik yazmışım önceki yorumumda
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kaansen32 9 yıl
gerçekten de en iyi fiyat performasn 850 de var ben zamanında 4850 yi 400 küsür tl ye almıştım şimdi onun 2 katı performasn ve yeniliklerle 550 tl ye satılıyor ama bu fiyatın üstüne de ekran kartı alınmaz gerçekten de yeni pc toplayanlar var bu fiyatlara
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MÜŞAVİR 9 yıl
Sağlık olsun hocam. Zaten bunlar beklenen şeyler, sürpriz olmadı.

Türkiye fiyatlarına da (Her na kadar haberimiz olsa da) yer verirseniz haberlerinizde, daha bilgilendirici olacaktır.
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Applejack 9 yıl
başlığa bittim yaw google translate gibi
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