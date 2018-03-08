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En güçlü V8 motora sahip Ferrari, Cenevre'de tanıtılıyor

Ferrari tarihinin en güçlü V8 motoruna sahip olduğu söylenen Ferrari 488 Pista modeli, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımını gerçekleştirdi ve tüm ihtişamıyla ziyaretçileri bekliyor.
1 yıl
2,7b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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En güçlü V8 motora sahip Ferrari, Cenevre'de tanıtılıyor
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Rüya otomobillerin birbiri ardına sıralandığı 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda İtalyan dev Ferrari de şimdiye kadarki en güçlü V8 motora sahip modeli Ferrari 488 Pista’yı görücüye çıkardı. İşte Ferrari 488 Pista ve özellikleri:

488 Pista, Ferrari’nin şimdiye kadarki en güçlü V8 motorunu kullanıyor. Bu motor, 2016 ve 2017 yıllarında “International Engine” olarak seçilen ünitenin mükemmel bir evrimi olarak görülüyor.

Ferrari'nin en güçlü V8'i

Ferrari 488 Pista’ya güç veren 3.9 litre çift turbo beslemeli ünite 720 beygir güç ve 770Nm tork üretiyor. Araç bu güç sayesinde 0’dan 100km/s hıza 2.85 saniyede ulaşırken, maksimum hızı ise 340km/s olarak ölçülüyor.

Ferrari’nin iddiasına 488 Pista modeli daha önceki özel serilerden dinamizm ve teknoloji seviyesi bakımından oldukça önde. Sahip olduğu pek çok özellikle birlikte 488 GTE ve 488 Challenge yarış araçlarından türetilen otomobil, yarış pistindeki performansı yollarda da sunmak üzere tasarlanmış.

Boş ağırlığı 1280 kilogram olan otomobil, bu değer ile standart 488 GTB modelinden 90 kilogram daha hafif. Ayrıca sahip olduğu fazladan 50 beygir güç de onu Ferrari’nin şimdiye kadarki en güçlü V8’i yapmaya yetiyor.

Otomobildeki ağırlığın daha az olması 488 Challenge’da kullanılan özelliklerden ileri geliyor. Bunlar içerisinde Incotel egzoz manifoldunun yanı sıra oldukça hafif krank mili ve volan gibi malzemeler yer alıyor.

En gelişmiş teknolojileri kullanıyor

İtalyan üretici, Ferrari 488 Pista ile birlikte ilk kez Ferrari Dynamic Enhancer kullanıyor. Bu özellik, kaliperlere uygulanan fren basıncını ayarlayan bir yazılım kullanıyor virajlarda büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ilk olarak 458 Speciale modelinde görülen Slideslip Angle Control sisteminin de güncellenmiş versiyonu sunuluyor. Bu özellik de drift modundayken daha gelişmiş bir kontrol sağlıyor. Bunun yanı sıra araçta 20 inç karbon fiber jantlar sunuluyor.

Ferrari 488 Pista’nın siparişleri Cenevre’deki resmi tanıtımının ardından başlayacak. Fiyatının ise 250 bin pound civarında olduğu söyleniyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/ferrari-488-pista-revealed Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 yıl Takumi_Fujiwara
Ferrari hiçbir zaman böyle bir topun altına girmez. Ama olur da biri karşılaştırır da GT2RS'in altında kalırsa sen o zaman gör gümbürtüyü
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Kerim5100 1 yıl ertug0
Evet sürdüm :/
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Takumi_Fujiwara 1 yıl
Ring'de GT2 RS'i yesin diye çıkardılar biraz da bu aracı, bakalım ne yapacak.
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iquique 1 yıl
ferrariler modifiyeye nedense lambo kadar dayanıklı olamıyor.
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iquique 1 yıl
ben lambocuyum arkadaş. bir Aventador S değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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haberelectro 1 yıl
Hiçbiri bir GT3RS olamaz.
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Mr. Jingles 1 yıl
Yine barzoların 0-100 0-200 gibi muhabbetlerine konu olmuş araba. Şehir içinde 2 saniyede 100'e çıkıp olabilecek kazaları hiç hesap etmiyor. Adam gibi sür işte otobanda ne yapıyorsan yap denyo.
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musetea 1 yıl
İçi plastik.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Wallpaper için teşekkürler
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Cihat_, 1 yıl
Ne kadar hızlı olursa olsun speciale kadar zevk vermeyecektir.
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Kerim5100 1 yıl Cihat_,
Cihat_,
Ne kadar hızlı olursa olsun speciale kadar zevk vermeyecektir.

Al benden de o kadar...
488 zaten çok ruhsuz Pista da olsa olsa Italia'nın bir tık üstü olur. Performans konusu amenna ama hissiyat olarak Speciale'nin gram yanına yaklaşamaz.
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