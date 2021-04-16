Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Önde gelen otomobil üreticileri elektrikli araçlara yöneliyor ve efsanevi İtalyan spor ve yarış arabası üreticisi Ferrari de kitlesel elektrifikasyondan uzak durmak istemiyor. Ferrari CEO'su John Elkann, şirketinin şimdiden ilk elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını söyledi.

Ayrıca Bkz. "Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi"

İlginizi Çekebilir

Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor

Engadget'ın haberine göre John Elkann, Ferrari markası altında bir elektrikli otomobilin piyasaya sürüleceğini bu hafta düzenlenen yıllık toplantıda yatırımcılara duyurdu. Elkann, tamamen elektrikli Ferrari'nin dört yıl sonra, yani 2025'te gün ışığını göreceğine söz verdi. İlginç bir şekilde, Elkan'ın Ferrari CEO'su olarak görev yapan selefleri, elektrikli araçlarla ilgili çeşitli tartışmalı açıklamalarda bulunmuşlardı. Şirketin asla bir elektrikli otomobil piyasaya sürmeyeceğini belirttiler ya da tam tersine elektrikli bir süper otomobil çıkaran ilk marka olacağına söz verdiler.

Tam Boyutta Gör

Sürücüsüz otomobil planımız yok

John Elkann konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Elektrifikasyon stratejimizi çok disiplinli bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bu teknolojileri hem motor sporlarında hem de yol araçlarında yorumlamamız ve uygulamamız, Ferrari'nin benzersizliğini ve tutkusunu yeni nesillere taşımak için muazzam bir fırsat.

Çıtayı yüksek tutarak başladık. Motor sporları uzmanlığımızı kullanarak, teknik mükemmelliğimizi sergileyen ve harika bir sürüş deneyimi sunan SF90 Stradale ve SF90 Spider hibrit araçlarını yarattık. Hem stil hem de performansta en iyi Ferrari geleneğini yaşatıyorlar. 2025 yılında tanıtmayı planladığımız tamamen elektrikli ilk Ferrari'miz için de çok heyecanlıyız ve bunda Maranello'daki mühendislerin ve tasarımcıların hayal edebileceği her şey olacağından emin olabilirsiniz."

Ferrari CEO'su ayrıca otonom sürüş konularına da değindi. Elkann, şirketinin henüz sürücüsüz otomobil üretme planı olmasa da farklı ülkelerin mevzuatındaki ve müşteri tercihlerindeki, özellikle yüksek hızlı GT sınıfındaki modellerde bazı otonom sürüş teknolojilerini uygulama sözü verdi.

https://www.engadget.com/electric-ferrari-073220255.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.