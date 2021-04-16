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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı

    İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin CEO'su John Elkann, şirketin dört yıl içinde, elektrikli otomobil modelini piyasaya süreceğini duyurdu.
    16 Nisan 2021, 22:00 (5 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı
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    Önde gelen otomobil üreticileri elektrikli araçlara yöneliyor ve efsanevi İtalyan spor ve yarış arabası üreticisi Ferrari de kitlesel elektrifikasyondan uzak durmak istemiyor. Ferrari CEO'su John Elkann, şirketinin şimdiden ilk elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını söyledi.

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    Engadget'ın haberine göre John Elkann, Ferrari markası altında bir elektrikli otomobilin piyasaya sürüleceğini bu hafta düzenlenen yıllık toplantıda yatırımcılara duyurdu. Elkann, tamamen elektrikli Ferrari'nin dört yıl sonra, yani 2025'te gün ışığını göreceğine söz verdi. İlginç bir şekilde, Elkan'ın Ferrari CEO'su olarak görev yapan selefleri, elektrikli araçlarla ilgili çeşitli tartışmalı açıklamalarda bulunmuşlardı. Şirketin asla bir elektrikli otomobil piyasaya sürmeyeceğini belirttiler ya da tam tersine elektrikli bir süper otomobil çıkaran ilk marka olacağına söz verdiler.

    Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı
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    Sürücüsüz otomobil planımız yok

    John Elkann konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Elektrifikasyon stratejimizi çok disiplinli bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bu teknolojileri hem motor sporlarında hem de yol araçlarında yorumlamamız ve uygulamamız, Ferrari'nin benzersizliğini ve tutkusunu yeni nesillere taşımak için muazzam bir fırsat.

    Çıtayı yüksek tutarak başladık. Motor sporları uzmanlığımızı kullanarak, teknik mükemmelliğimizi sergileyen ve harika bir sürüş deneyimi sunan SF90 Stradale ve SF90 Spider hibrit araçlarını yarattık. Hem stil hem de performansta en iyi Ferrari geleneğini yaşatıyorlar. 2025 yılında tanıtmayı planladığımız tamamen elektrikli ilk Ferrari'miz için de çok heyecanlıyız ve bunda Maranello'daki mühendislerin ve tasarımcıların hayal edebileceği her şey olacağından emin olabilirsiniz."

    Ferrari CEO'su ayrıca otonom sürüş konularına da değindi. Elkann, şirketinin henüz sürücüsüz otomobil üretme planı olmasa da farklı ülkelerin mevzuatındaki ve müşteri tercihlerindeki, özellikle yüksek hızlı GT sınıfındaki modellerde bazı otonom sürüş teknolojilerini uygulama sözü verdi.



    https://www.engadget.com/electric-ferrari-073220255.html
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tonodias 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ferrari demek motor demek. İçten yanmalı demek 4.5 lt demek 6.3 lt demek. Elektrikle 2 saniyede 100e çıksa ne olur çıkmasa ne olur. Kendine yazıl eder.
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    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Otonom ferrariyi kim ne yapsın zaten. Alan adam o hazzı keyfi yaşamak için alıyor
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Az daha içten yanmalı motorları araplara kakalasınlar çıkarırlar. Ne acelesi var :D
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    E Elektrikliarabasever 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    [color=#333333]elektrikli bir [color=#333333]süper otomobil[color=#333333] çıkaran ilk marka olacağına söz verdiler.

    Derken? Tesla Roadster seneye çıkacak onu geçtim bir sürü elektrikli araba çıktı onlar Hypercar kategorisinde ama doğru.
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