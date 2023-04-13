Tam Boyutta Gör Ferrari ve Samsung bir iş birliği anlaşması imzaladı. Yayınlanan basın açıklamasına göre İtalyan markanın yeni nesil süper otomobillerinde Güney Koreli şirketin ekran bölümü Samsung Display tarafından geliştirilecek OLED ekran çözümleri kullanılacak.

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Ferrari gelecekti modellerinde yer vereceği ekran teknolojisini yepyeni bir seviyeye taşımak istiyor. Maranello merkezli şirket bunu başarabilmek için Samsung'un ince, hafif ve kavisli OLED paneller alanındaki uzmanlığından yararlanacak.

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Ferrari'ye özel OLED ekran çözümleri geliştirilecek

Muhtemelen Samsung yeni Ferrari otomobiller için hem dijital gösterge paneli, hem de medya sistemi ekranları tedarik edecek. Her iki taraf da yapılan kısa duyuruda gelecekteki iş birliğine ışık tutacak çok fazla ayrıntı vermedi.

Samsung Display Başkanı ve CEO'su JS Choi şirket olarak en gelişmiş çözümleri sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Buna karşılık Ferrari CEO'su Benedetto Vigna ise Samsung'un kendileri için özel OLED teknolojili ekran çözümleri geliştireceğini vurguladı.

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Ferrari otomobiller Samsung'un OLED ekranlarıyla donatılacak