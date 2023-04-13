Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ferrari otomobiller Samsung'un OLED ekranlarıyla donatılacak

    Otomobillerindeki ekran teknolojisini daha ileri seviyeye taşımak isteyen Ferrari bu işin uzmanı Samsung'a başvurdu. İki şirket arasında OLED ekran çözümleriyle ilgili iş birliği anlaşması imzalandı.
    2
    Ferrari otomobiller Samsung'un OLED ekranlarıyla donatılacak Tam Boyutta Gör
    Ferrari ve Samsung bir iş birliği anlaşması imzaladı. Yayınlanan basın açıklamasına göre İtalyan markanın yeni nesil süper otomobillerinde Güney Koreli şirketin ekran bölümü Samsung Display tarafından geliştirilecek OLED ekran çözümleri kullanılacak.

    Ferrari gelecekti modellerinde yer vereceği ekran teknolojisini yepyeni bir seviyeye taşımak istiyor. Maranello merkezli şirket bunu başarabilmek için Samsung'un ince, hafif ve kavisli OLED paneller alanındaki uzmanlığından yararlanacak.

    Ferrari otomobiller Samsung'un OLED ekranlarıyla donatılacak Tam Boyutta Gör

    Ferrari'ye özel OLED ekran çözümleri geliştirilecek

    Muhtemelen Samsung yeni Ferrari otomobiller için hem dijital gösterge paneli, hem de medya sistemi ekranları tedarik edecek. Her iki taraf da yapılan kısa duyuruda gelecekteki iş birliğine ışık tutacak çok fazla ayrıntı vermedi.

    Samsung Display Başkanı ve CEO'su JS Choi şirket olarak en gelişmiş çözümleri sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Buna karşılık Ferrari CEO'su Benedetto Vigna ise Samsung'un kendileri için özel OLED teknolojili ekran çözümleri geliştireceğini vurguladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kas içine hava verilirse ne olur türkiye"den alınan telefon yurtdışında çalışır mı south park the fractured but whole türkçe yama ilk direksiyon dersi termal pad önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız