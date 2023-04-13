Ferrari otomobiller Samsung'un OLED ekranlarıyla donatılacak

Ferrari gelecekti modellerinde yer vereceği ekran teknolojisini yepyeni bir seviyeye taşımak istiyor. Maranello merkezli şirket bunu başarabilmek için Samsung'un ince, hafif ve kavisli OLED paneller alanındaki uzmanlığından yararlanacak.
Ferrari'ye özel OLED ekran çözümleri geliştirilecek
Muhtemelen Samsung yeni Ferrari otomobiller için hem dijital gösterge paneli, hem de medya sistemi ekranları tedarik edecek. Her iki taraf da yapılan kısa duyuruda gelecekteki iş birliğine ışık tutacak çok fazla ayrıntı vermedi.
Samsung Display Başkanı ve CEO'su JS Choi şirket olarak en gelişmiş çözümleri sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Buna karşılık Ferrari CEO'su Benedetto Vigna ise Samsung'un kendileri için özel OLED teknolojili ekran çözümleri geliştireceğini vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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