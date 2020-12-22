Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak

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Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Dacia Logan ile ilgili Türkiye pazarını ilgilendiren bir iddia gündemde. Yeni Logan, 2021'de Egea'nın en büyük rakibi olmaya geliyor.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre yeni Logan, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de Renault markası altında yepyeni bir isimle satılacak. Logan'ın yeni ismi 2021'de belli olacak. Bu önemli değişimle birlikte Renault Symbol ve Dacia Logan modelleri de önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de satılmayacak.

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Markanın bu kararı aslında çok da sürpriz değil. Zira her iki modelin de son 6 yıldaki pazar paylarına baktığımızda ciddi bir gerileme görüyoruz. Symbol satışları 2015 yılında 23.922 adetken içinde bulunduğumuz yılda yaklaşık 7 bin adete kadar gerilemiş. Dacia Logan'ın satışları ise yok denecek kadar az.

Kardeşleriyle birlikte Renault Grubu'nun yeni nesil modellerinde kullandığı CMF-B platformuna geçiş yapan yeni Logan selefine göre 49 mm daha uzun. Bunun yanı sıra genişlik olarak da 115 mm artış söz konusu. Yeni Logan'ın motor seçenekleri arasında 1.5 dCi dizel motor bulunmuyor. Seçenekler SCe 65, TCe 90 ve LPG'li Eco-G 100 motorlardan oluşuyor.

https://twitter.com/eozpeynirci/status/1341382571662471168

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