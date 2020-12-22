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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak

    Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan yeni Dacia Logan'ın Türkiye'ye hangi koşullarda geleceği belli oldu. Yeni Logan Türkiye'de Renault logosu ve farklı bir isimle piyasaya sürülecek.
    16 sa.
    38,9b
    320
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak
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    Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Dacia Logan ile ilgili Türkiye pazarını ilgilendiren bir iddia gündemde. Yeni Logan, 2021'de Egea'nın en büyük rakibi olmaya geliyor.

    Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre yeni Logan, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de Renault markası altında yepyeni bir isimle satılacak. Logan'ın yeni ismi 2021'de belli olacak. Bu önemli değişimle birlikte Renault Symbol ve Dacia Logan modelleri de önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de satılmayacak.

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    Markanın bu kararı aslında çok da sürpriz değil. Zira her iki modelin de son 6 yıldaki pazar paylarına baktığımızda ciddi bir gerileme görüyoruz. Symbol satışları 2015 yılında 23.922 adetken içinde bulunduğumuz yılda yaklaşık 7 bin adete kadar gerilemiş. Dacia Logan'ın satışları ise yok denecek kadar az.

    Kardeşleriyle birlikte Renault Grubu'nun yeni nesil modellerinde kullandığı CMF-B platformuna geçiş yapan yeni Logan selefine göre 49 mm daha uzun. Bunun yanı sıra genişlik olarak da 115 mm artış söz konusu. Yeni Logan'ın motor seçenekleri arasında 1.5 dCi dizel motor bulunmuyor. Seçenekler SCe 65, TCe 90 ve LPG'li Eco-G 100 motorlardan oluşuyor.



    https://twitter.com/eozpeynirci/status/1341382571662471168 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cihan (Cihan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    200.000 tl ye teneke alacak vatandaş umarım 2 hava yastığından fazlasını koyarlar , umarım Kolçak koyarlar , umarım Bluetooth ile müzik dinlemek için ekstra paket seçeneği getirmezler.umarım arka camları manuel yapmazlar.

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    1 Yanıt Yanıtla +48
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    RascH (Buğra Rasch) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sizin Renault’nuz bu demişler. Gözünüz yüksekte olmasın demişler 😁
    Yanıtla +30
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    Cihat_, (Cihat ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea varken hiç şansı yok.



    Ha egeadan 15-20 bin ucuza gelir o zaman satar. Ama sanmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    topaz42 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Merhaba

    Yazacak yer bulamadım. Buraya yazıp sorayım.

    2006 dizel Dacia Logan var bende. Dün akşam çalıştırdım. Benzin ışığı sönmedi. Yakıt göstergesi dipte. Yani hiç yakıt yokmuş gibi görünüyor. Ama biliyorum ki, yakıt var. Sorun nedir acaba. Şamandıra'nın ayrı bir sigortası var mı? Sigorta atmış ise 5 TL ile hallolur. Şamandıra bozulmuş olabilir mi?

    Dediğim gibi. yakıt göstergesi sürekli yanıyor. benzin göstergesinde hiç çubuk yok. Keşke foto çekseydim.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fiat egea ya rakip, renault akdenizea

    egea sevenler bence bunu da sever. fakat 1.5 dizel gelmeyecek olması, egea yı tercih sebebi yapar.
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    DH Misafiri 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Reno değilmi kralınıda yapsa beş para etmez boşuna gelmesin egea nın yerini tutamaz elinizde patlar sembolun kesin aynısıdır koltukta ayar yok koltuk demirleri bir yerlerine batar direksiyon çok ağır arka camlar manüel vites geçişleri sıkıntı araç içine çok ses al döşeme yerin de durmaz
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    radical (ertuğrul önder) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    TL değersizliği + yüksek vergiler ile netice bu. Hindistan pazarı ayarına iniyoruz adım adım. Orada satılan araçları görsen bunlara şükredersin. Tüm bunlar ülkenin genel ekonomisi ile ilgili durumlar. 2001 de dibe vurup çıktığı gibi bu sene de dibi görüp çıkarız genel beklenti bu yönde
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    300bin liradan başlayan fiyatlarla...durum o kadar kötü ki çerçöpleri bize itelemeye çalışıyorlar.
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    cemus 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden çünkü buradaki fiyatı ancak Renault markası altında iş görür diye düşünmüşler :)) şimdi biz buna Dacia dersek algı değişir kimse o parayı vermez demişler :)) tabi ki atlayan sazan vatandaşlarımız çok olacaktır. Zaten bilinçsizler yüzünden bu hale gelmedik mi? Bakmışlar içerde kendi kendimizi güzel kazıklıyoruz Dünya ülkeleri de durur mu bunlara bu yakışır demiş ve bizi kazıklama yarışına girmiş :) Hatırlısı olsun bakalım daha neler göreceğiz...
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    ezicioyuncu (Bora ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iran'a gittiğimde görmüştüm yillar önce logan vs hep renault logosu ile satiliyordu dacia diye bir alt marka bile görmedim orada, bizde de yavaş yavaş böyle olacak herhalde
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    souledge (vermek istemiyorum) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea da en azından tip var bunda o da yok, sembolun farlarının güncellenmiş hali resmen, 150 den aşağıda boşunu bile vermez reno kesin
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    Renovatio90 (Captain Renovatio) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araç duyurulduğundan beri takip ediyorum 115-120 bin bandında olursa alırım aracımı değiştiririm diyordum bu haberden sonra sövdüm sadece ve umudumu kestim artık Renault adı altında satılacaksa bu aracın en boşu 140-150 bin civarı olur , geçmiş olsun şimdiden......
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    radical (ertuğrul önder) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea nın bazı dez avantajları var. Yeni 1.0 motoru lpg uyumsuz olacak (bizim memlekette önemli) otomatik vites seçeneği yok (bu saatten sonra buda önemli) ayrıca egeanın fiyat avantajı epey geriledi sağlam zamlar yedi (sembolü fiyatı henüz belli değil) bakalım piyasa nasıl şekillenecek, peşin hüküm vermeyin derim.
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    38866 kez okundu.
    39 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

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