Fiat, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor: Fiat Titano

Gelen bilgiye göre Fiat Titano, yine Güney Amerika pazarında satılan Peugeot Landtrek'i temel alacak. Zaten yandan bakıldığında silüet olarak iki model birbirine oldukça benziyor. Bunun dışında ön ve arka tasarımda Fiat'ın kendine has dokunuşlarını göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.