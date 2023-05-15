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    Fiat, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor: Fiat Titano

    Fiat, Güney Amerika için yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor. Bugün paylaşılan ipuçlarına göre Fiat Titano ismiyle üretileceğini öğrendiğimiz model Nissan Navara ile benzer ölçülere sahip olacak
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    Fiat, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor: Fiat Titano Tam Boyutta Gör
    Fiat'ın Strada ve Toro isimli pickup modelleri zaten Brezilya'da oldukça popüler. Yeni Fiat Titano, hem boyut hem de yük taşıma kapasitesi olarak bu iki modelin üzerinde konumlandırılacak. Altyapı olarak da kardeşlerindeki monokok şasinin aksine merdiven tipi şasi üzerine yükselecek.

    Gelen bilgiye göre Fiat Titano, yine Güney Amerika pazarında satılan Peugeot Landtrek'i temel alacak. Zaten yandan bakıldığında silüet olarak iki model birbirine oldukça benziyor. Bunun dışında ön ve arka tasarımda Fiat'ın kendine has dokunuşlarını göreceğiz.

    Fiat, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor: Fiat Titano Tam Boyutta Gör
    Titano yazısının bulunduğu arka kısımda stopların şekli de Landtrek ile oldukça benzer. Ön tarafta ise büyük Fiat logosunun yer aldığı büyük siyah bir panjur yer alıyor. Teknik detayları henüz belli olmayan yeni Fiat Titano'nun dizel ve benzinli motorlarla satılmasını bekleyebiliriz. Söz konusu modelin 2023'ün ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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