Tam Boyutta Gör Fiat'ın Strada ve Toro isimli pickup modelleri zaten Brezilya'da oldukça popüler. Yeni Fiat Titano, hem boyut hem de yük taşıma kapasitesi olarak bu iki modelin üzerinde konumlandırılacak. Altyapı olarak da kardeşlerindeki monokok şasinin aksine merdiven tipi şasi üzerine yükselecek.

Gelen bilgiye göre Fiat Titano, yine Güney Amerika pazarında satılan Peugeot Landtrek'i temel alacak. Zaten yandan bakıldığında silüet olarak iki model birbirine oldukça benziyor. Bunun dışında ön ve arka tasarımda Fiat'ın kendine has dokunuşlarını göreceğiz.

Türkiye'nin otomobil üretimi ilk dört ayda yüzde 29 arttı 9 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Titano yazısının bulunduğu arka kısımda stopların şekli de Landtrek ile oldukça benzer. Ön tarafta ise büyük Fiat logosunun yer aldığı büyük siyah bir panjur yer alıyor. Teknik detayları henüz belli olmayan yeni Fiat Titano'nun dizel ve benzinli motorlarla satılmasını bekleyebiliriz. Söz konusu modelin 2023'ün ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Fiat, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor: Fiat Titano