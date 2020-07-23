Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu

    FIFA 21'in tanıtım videosu yayınlandı. Oyunun resmi web sayfasından yeni özellikler duyuruldu. Bu sene oyuna büyük bir yenilik gelmeyecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,3b
    22
    4
    Oyunlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    EA Sports, FIFA 21 için yeni tanıtım videosu yayınladı. Oyunun yeni özelliklerinin bir bölümü açıklandı. FIFA 21, sadece küçük yenilikler getiriyor. Detaylı oynanış videosunun Ağustos ayında yayınlanacağı belirtildi.

    FIFA 21'e gelecek yenilikler neler?

    FIFA 21, önceki oyunla aynı oyun motoru ile geliyor. Oynanışta ve görsel açıdan pek değişiklik olmaacak. Var olan oyun modlarındaki ufak değişiklikler dışında bu sene vasat geçecek.

    FIFA 21'de yetenekli oyuncuların topu sürüş şekillerine çeviklik kazandırılıyor. Yeni yetenek hareketleriyle defansı geçmek daha kolay hale gelecek. Oyuncuların saha içerisindeki pozisyon yetenekleri geliştirilmiş. Yapay zekanın kontrol ettiği forvet, ortasaha ve defans oyuncuları sahada daha mantıklı alanlarda bekleyecek. Atak yaparken boşa kaçacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Far Cry 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

    FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Kariyer modunda maçı simüle etme özelliği geliştirilmiş.Maçları bilgisayara bıraktığımızda nasıl oynadıklarını tepeden görebileceğiz. Bu haliyle Football Manager’ı andırıyor. Maç oynanırken dilediğiniz zaman oyuna dahil olup kontrolü ele alabileceksiniz. Ayrıca simüle ettiğiniz maçlarda penaltı ve tehlikeli noktalardan serbest vuruş olduğunda dilerseniz kontrol size bırakılacak. Maç simüle edilirken oyuncu değişikliği yapabileceksiniz. Transfer döneminde oyuncularınıza takas teklifi gelecek. Daha önce takas teklifini sadece biz yapabiliyorduk. Yeni antrenman özellikleri gelecek. Kariyer modunu simüle ederek oynamıyorsanız FIFA 20'ye göre pek değişiklik hissetmeyeceksiniz.

    Ultimate Team’e online Co-Op özelliği geliyor. Uzaktaki bir arkadaşınızla ortak takım kurup birlikte Division Rivals maçlarına katılabileceksiniz. Volta moduna Volta Squads isimli yeni bir oyun türü geliyor. Arkadaşlarınızla ve diğer online oyuncularla 5v5 online maç yapabileceksiniz. Volta için yeni şehirler ve sahalar eklenecek. Yapılan duyurularda Pro Clubs modu için hiçbir yenilikten bahsedilmedi. VAR özelliği olmayacak. 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak. 

    Ayrıca Bkz. "Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı"

    9 Ekim'de çıkacak

    FIFA 21, 9 Ekim 2020’de çıkacak. PC için Steam’de 420 TL, PlayStation için 499 TL ve Xbox One için 497 TL fiyat etiketine sahip. PS4 ve Xbox One için oyunu satın alan kullanıcılar yeni konsollara geçtiğinde ekstra para ödemeden oynamaya devam edebilecek. PES bu sene yeni bir oyun çıkarmak yerine yeni sezon kadrolarını PES 20'ye ücretli güncelleme olarak vermeyi tercih etti. Şu an görüldüğü kadarıyla FIFA 21'e az sayıda yenilik geliyor. EA Sports da benzer tercihte bulunabilirmişti. Bugün yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor
    4 sa.
    Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı
    5 sa.
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Drummerrrr (Oguz Han) 37 dk.
    Yillardir ufak guncellemeleri yeni oyun diye satiyorlar....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Ne para ediyorsa ona çalışıyorlar. Şu yapmacık paket açılım videoları ne kadar izleniyor bir bakın youtube'a. Adamlarda mecbur olarak ne kariyeri geliştiriyorlar ne efsane ol kısmını. 2k gibi güzel bir efsane ol yapabilirler aslında isteseler ama uğraşmıyorlar. Kariyer desen yıllardır aynı, eminim benim gibi saatlerce sadece single kariyer oynayanlar vardır. Yıllardır aynı sadece benim aklımdaki geliştirmeler bile oyunu bambaşka yapar ama adamlar dalga geçer gibi bakın şimdi artık başka takımlar da takas teklifi yapıyorlar ooo süper değil mi diyorlar. Yazık.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Fragmanını bile izlemedim. Adam gibi motor değişmedikten sonra zaten hiç bir anlamı yok. Aynı motorla sunup bir de fragmanlarında, asıl gerçekçi dribbling, gerçekçi şutlar, paslar, kaleci falan diye anlatıyorlar ya çıldırıyorum. Hani geçen sene de bir önceki için aynı şeyleri söylemiştin. Şimdi geçen seneki aslında hiç gerçekçi değildire getiriyorsun :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackzeros 2 sa.
    rezalet
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu Sonraki Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor 4 sa. Kullandım memnunum "Sennheiser Momentum Wireless 3 inceleme" 4 sa. Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir 5 sa. iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı 5 sa. Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor 5 sa. Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı 6 sa. Microsoft Azure ikinci çeyreğin en iyi performansını gösterdi 6 sa. Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu 7 sa. MediaTek orta sınıf telefonlara 5G getirecek Dimensity 720 işlemcisini tanıttı 7 sa. AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor 8 sa. Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı 8 sa. Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir 9 sa. Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor 9 sa. Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti 10 sa. iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak 10 sa. Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları 10 sa. Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı 11 sa. Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi 11 sa. Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın 12 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız