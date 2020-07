FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu

Tam Boyutta Gör

EA Sports, FIFA 21 için yeni tanıtım videosu yayınladı. Oyunun yeni özelliklerinin bir bölümü açıklandı. FIFA 21, sadece küçük yenilikler getiriyor. Detaylı oynanış videosunun Ağustos ayında yayınlanacağı belirtildi.

FIFA 21'e gelecek yenilikler neler?

FIFA 21, önceki oyunla aynı oyun motoru ile geliyor. Oynanışta ve görsel açıdan pek değişiklik olmaacak. Var olan oyun modlarındaki ufak değişiklikler dışında bu sene vasat geçecek.

FIFA 21'de yetenekli oyuncuların topu sürüş şekillerine çeviklik kazandırılıyor. Yeni yetenek hareketleriyle defansı geçmek daha kolay hale gelecek. Oyuncuların saha içerisindeki pozisyon yetenekleri geliştirilmiş. Yapay zekanın kontrol ettiği forvet, ortasaha ve defans oyuncuları sahada daha mantıklı alanlarda bekleyecek. Atak yaparken boşa kaçacak.

İlginizi Çekebilir

Far Cry 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Kariyer modunda maçı simüle etme özelliği geliştirilmiş.Maçları bilgisayara bıraktığımızda nasıl oynadıklarını tepeden görebileceğiz. Bu haliyle Football Manager’ı andırıyor. Maç oynanırken dilediğiniz zaman oyuna dahil olup kontrolü ele alabileceksiniz. Ayrıca simüle ettiğiniz maçlarda penaltı ve tehlikeli noktalardan serbest vuruş olduğunda dilerseniz kontrol size bırakılacak. Maç simüle edilirken oyuncu değişikliği yapabileceksiniz. Transfer döneminde oyuncularınıza takas teklifi gelecek. Daha önce takas teklifini sadece biz yapabiliyorduk. Yeni antrenman özellikleri gelecek. Kariyer modunu simüle ederek oynamıyorsanız FIFA 20'ye göre pek değişiklik hissetmeyeceksiniz.

Ultimate Team’e online Co-Op özelliği geliyor. Uzaktaki bir arkadaşınızla ortak takım kurup birlikte Division Rivals maçlarına katılabileceksiniz. Volta moduna Volta Squads isimli yeni bir oyun türü geliyor. Arkadaşlarınızla ve diğer online oyuncularla 5v5 online maç yapabileceksiniz. Volta için yeni şehirler ve sahalar eklenecek. Yapılan duyurularda Pro Clubs modu için hiçbir yenilikten bahsedilmedi. VAR özelliği olmayacak. 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak.

Ayrıca Bkz. "Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı"

9 Ekim'de çıkacak

FIFA 21, 9 Ekim 2020’de çıkacak. PC için Steam’de 420 TL, PlayStation için 499 TL ve Xbox One için 497 TL fiyat etiketine sahip. PS4 ve Xbox One için oyunu satın alan kullanıcılar yeni konsollara geçtiğinde ekstra para ödemeden oynamaya devam edebilecek. PES bu sene yeni bir oyun çıkarmak yerine yeni sezon kadrolarını PES 20'ye ücretli güncelleme olarak vermeyi tercih etti. Şu an görüldüğü kadarıyla FIFA 21'e az sayıda yenilik geliyor. EA Sports da benzer tercihte bulunabilirmişti. Bugün yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.