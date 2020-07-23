Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı

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Epic Games Store’da bugün itibariyle 2020 Yaz İndirimleri başladı. İndirimler 6 Ağustos’a kadar devam edecek. Bazı oyunlardaki indirim oranı yüzde 75’e ulaşıyor. İndirimler ile Epic indirim kuponları birleşiyor.

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Eğer elinizde Epic kuponu varsa 79,99 TL veya üzeri oyunlarda Yaz İndirimleri’ne ek olarak 60 TL değerinde indirim elde edersiniz. Kuponu kullandıktan sonra aynı kupon yeniden hesabınıza tanımlanıyor. Kuponları 1 Kasım’a kadar kullanabilirsiniz.

Epic Games Store, geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Mega İndirimler isimli bir indirim dönemi başlatmıştı. Bugün başlayan indirimlerle birlikte Epic Games Store, yaz mevsimi içerisinde iki farklı indirim dönemi başlatarak rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

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Epic Games Store Yaz İndirimleri’nin öne çıkanları

Assasin’s Creed Odyssey: 88,77 TL (Kuponla 28,77 TL)

Control: 49,50 TL

SnowRunner: 128 TL (Kuponla 68 TL)

Maneater: 51,75 TL

Rainbow Six Siege: 23,60 TL

Metro Exodus: 112,05 TL (Kuponla 52,05 TL)

Superhot: 15,60 TL

Journey: 12,73 TL

Kingdom New Lands: 5,70 TL

İndirime giren tüm oyunlar: https://www.epicgames.com/store/tr/collection/summer-sale

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