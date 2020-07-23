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    Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı

    Epic Games Store’da Yaz İndirimleri bugün itibariyle başladı. İndirimler 6 Ağustos 2020'ye kadar devam edecek. İndirimler ile Epic kuponları birleşiyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    3,4b
    34
    18
    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı
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    Epic Games Store’da bugün itibariyle 2020 Yaz İndirimleri başladı. İndirimler 6 Ağustos’a kadar devam edecek. Bazı oyunlardaki indirim oranı yüzde 75’e ulaşıyor. İndirimler ile Epic indirim kuponları birleşiyor.

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    Eğer elinizde Epic kuponu varsa 79,99 TL veya üzeri oyunlarda Yaz İndirimleri’ne ek olarak 60 TL değerinde indirim elde edersiniz. Kuponu kullandıktan sonra aynı kupon yeniden hesabınıza tanımlanıyor. Kuponları 1 Kasım’a kadar kullanabilirsiniz.

    Epic Games Store, geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Mega İndirimler isimli bir indirim dönemi başlatmıştı. Bugün başlayan indirimlerle birlikte Epic Games Store, yaz mevsimi içerisinde iki farklı indirim dönemi başlatarak rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

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    Epic Games Store Yaz İndirimleri’nin öne çıkanları

    • Assasin’s Creed Odyssey: 88,77 TL (Kuponla 28,77 TL)
    • Control: 49,50 TL
    • SnowRunner: 128 TL (Kuponla 68 TL)
    • Maneater: 51,75 TL
    • Rainbow Six Siege: 23,60 TL
    • Metro Exodus: 112,05 TL (Kuponla 52,05 TL)
    • Superhot: 15,60 TL
    • Journey: 12,73 TL
    • Kingdom New Lands: 5,70 TL

    İndirime giren tüm oyunlar: https://www.epicgames.com/store/tr/collection/summer-sale

     


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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    mczaga 15 dk.
    Haber içeriğinde "kupon yenileniyor" diyor
    Yorumlarda ise tam tersi hangisi doğru?Deneyen var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    b0Ni (Barış ) 8 dk. mczaga
    denemedim ama yenilendiğine dair bir şey yazmıyor epic'de, yenilenmez yani. haber yanlış
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    Avese (Emre Demirci) 56 dk.
    Adam gibi oyun yok ki hocam :) Hiçbir oyun hitap etmiyor. Güzel bir oyun çıksa da haftada 3-4 saat zaman geçirebilsek :)
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    WSniper10 (Can Kerim) 1 sa.
    Beyler iki sorum olcak.

    Birincisi ucretsizken gta5 almıştım kütüphaneye ekledim ama indirmedim, fakat kütüphaneye girdiğimde GTA 5 al diyor indir demiyor



    İkincisi world War Z alınır mi
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    rtsbora (rts bora) 1 sa.
    Arkadaşlar, Epic desteğe yazıp sordum. Yaz indirimlerinde kupon vermiyorlarmış.If i buy new game on Summer Sale in EpicStore, will you give me a new discount coupon?A/ At this moment in the Summer Sale we are not giving coupon for purchases. The only valid are the ones We where giving in Mega sale in May/June.
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    onder.t (önder tarım) 2 sa.
    Snowrunner ilk çıktığında season pass ile 240 liraya almıştım. Bir oyuna verdiğim en yüksek meblağdı ama hiç de umursamadım çünkü ilk 2 oyunu da büyük keyifle oynuyordum. Meraklısı için eşsiz fırsat ama season pass ile alın derim.
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    Alias57 (Alid ) 3 sa.
    Şimdi 60 TL lik kodu kullanınca yenileniyormu tekrar?
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    Chronotide (Eleven ) 3 sa. Alias57
    Sanırım hayır. Yeniden ekledilerse belki.
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 3 sa.
    kuponları nereden temin ediyorsunuz arkadaşlar?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Manciaa 2 sa. srcn1905
    Aynen bu kuponu elde etmenin yolu nedir?
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 3 sa.
    Grand Theft Auto V: Premium Edition84,50 TLalam mı?
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    vedkum 4 sa.
    Epic te sepet olmadığı için 2 ve daha fazla oyunu aynı anda alamıyorsunuz
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    serci07 (serkan gümüş) 5 sa.
    Snowwrunner güzel oyun tavsiye ederim
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    3401 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games store, yaz indirimleri ve
    6 etiket daha indirime giren oyunlar sıcak fırsatlar epic games epic store sıcak fırsat Yazılım
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