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    FIFA 21 eMilli Takım Seçmeleri için başvurular başladı

    Espor arenasında ülkemizi temsil edecek eMilli Takım sporcuları seçiliyor. 29 Ocak'a kadar FIFA 21 eMilli Takım seçmelerine katılabilirsiniz. Detaylı bilgi haberimizde.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından oluşturulan FIFA 21 eMilli Takım için seçmeler başladı. Siz de yeteneğinize güveniyor ve milli yormayı giyip ülkemizi FIFA eNations Cup’da temsil etmek istiyorsanız başvurabilirsiniz.

    FIFA 21 seçmeleri yalnızca PlayStation 4 platformu üzerinden yapılıyor. Maalesef PC ve Xbox kullanıcıları seçmelere katılamayacak. Seçmelere katılmak için aşağıdaki adresten başvuru yapabilirsiniz. Seçmeler diğer katılımcılara karşı 1v1 şeklinde yapılacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak.

    https://battlefy.com/emillitakım

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    eMilli Takım seçmeleri 2 tur şeklinde düzenlenecek. 18-19 Şubat tarihlerinde Büyük Final yapılacak ve 22 Şubat’ta FIFA 21 eMilli Takım oyuncuları duyurulacak. FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka’da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaktır. Ayrıca PES 21 oyunu için Aralık ayında başlayan eMilli Takım seçmelerinde 2. tura geçildi.

    Ayrıca Bkz. "Battlefield 6'dan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası"

    eMilli Takım seçmeleri takvimi şöyle:

    FIFA(EA Sports) Seçmeleri – 1.TUR

    • 16 Ocak               Başvuru ve Kayıtların Başlaması
    • 28 Ocak               Son Başvuru Tarihi
    • 29 Ocak               Eşleşme Duyurularının Yapılması
    • 30 31 Ocak          Seçmelerin Başlaması
    • 1 Şubat                İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

    FIFA(EA Sports) Seçmeleri – 2.TUR

    • 2 Şubat                Başvuru ve Kayıtların Başlaması
    • 9 Şubat                Son Başvuru Tarihi
    • 10 Şubat              Eşleşme Duyurularının Yapılması
    • 11-12 Şubat         Seçmelerin Başlaması
    • 15 Şubat              İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

    FIFA(EA SPORTS) Büyük Final

    • 18-19 Şubat       Büyük Final
    • 22 Şubat            FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu


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    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

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