FIFA 21 eMilli Takım Seçmeleri için başvurular başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından oluşturulan FIFA 21 eMilli Takım için seçmeler başladı. Siz de yeteneğinize güveniyor ve milli yormayı giyip ülkemizi FIFA eNations Cup’da temsil etmek istiyorsanız başvurabilirsiniz.

FIFA 21 seçmeleri yalnızca PlayStation 4 platformu üzerinden yapılıyor. Maalesef PC ve Xbox kullanıcıları seçmelere katılamayacak. Seçmelere katılmak için aşağıdaki adresten başvuru yapabilirsiniz. Seçmeler diğer katılımcılara karşı 1v1 şeklinde yapılacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak.

https://battlefy.com/emillitakım

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eMilli Takım seçmeleri 2 tur şeklinde düzenlenecek. 18-19 Şubat tarihlerinde Büyük Final yapılacak ve 22 Şubat’ta FIFA 21 eMilli Takım oyuncuları duyurulacak. FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka’da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaktır. Ayrıca PES 21 oyunu için Aralık ayında başlayan eMilli Takım seçmelerinde 2. tura geçildi.

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eMilli Takım seçmeleri takvimi şöyle:

FIFA(EA Sports) Seçmeleri – 1.TUR

16 Ocak Başvuru ve Kayıtların Başlaması

28 Ocak Son Başvuru Tarihi

29 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması

30 31 Ocak Seçmelerin Başlaması

1 Şubat İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

FIFA(EA Sports) Seçmeleri – 2.TUR

2 Şubat Başvuru ve Kayıtların Başlaması

9 Şubat Son Başvuru Tarihi

10 Şubat Eşleşme Duyurularının Yapılması

11-12 Şubat Seçmelerin Başlaması

15 Şubat İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

FIFA(EA SPORTS) Büyük Final

18-19 Şubat Büyük Final

22 Şubat FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu

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