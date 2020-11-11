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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı

    Her yıl düzenli olarak çıkan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in yeni nesil sürümünden ekran görüntüleri paylaşıldı. Görsellerde oyuncuların yüz tasarımlarını görebiliyoruz.
    15 sa.
    1,5b
    10
    6
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    En popüler spor oyunlarından biri olan belki de en popüleri olan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21, bildiğiniz gibi birkaç ay önce yayınlanmıştı. Yeni nesil sürümleri de şu anda geliştirme aşamasında.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor"

    Oyunun bu yeni nesil sürümünden de geçtiğimiz saatlerde iki farklı görsel yayınlandı. Bu görsellerde, oyundaki futbolcuların yüz tasarımlarını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aşağıda bulabileceğiniz görsellerde Liverpol forması giyen Trent Alexander-Arnold'ı ve Atletico Madrid forması giyen João Félix'i görebiliyoruz. Oldukça detaylı olduğunu söylemek gerek.

    FIFA 21 şu anda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’te erişilebilir durumda. Yeni nesil konsollara yani Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e de 4 Aralık 2020'de gelecek. Oyunun yeni nesil sürümü, mevcut sürüme göre bazı yenilikler içerecek.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-11-heres-our-first-look-at-sweaty-next-gen-fifa-21-player-faces Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    36 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    53 dakika önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fadeout (Semih SAYAR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Felix

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Berringer (Ahmet ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fifayı bu sene sözde yeni nesil ama bence ara nesil kurtarmaz
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    gowlet 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS4 dewamke..
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belki 10 yıldır fifa ve pes serisi grafik olarak hiç gelişmediler
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    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    sonunda geldi o görüntüler
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Test
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