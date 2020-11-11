FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı

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En popüler spor oyunlarından biri olan belki de en popüleri olan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21, bildiğiniz gibi birkaç ay önce yayınlanmıştı. Yeni nesil sürümleri de şu anda geliştirme aşamasında.

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Oyunun bu yeni nesil sürümünden de geçtiğimiz saatlerde iki farklı görsel yayınlandı. Bu görsellerde, oyundaki futbolcuların yüz tasarımlarını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aşağıda bulabileceğiniz görsellerde Liverpol forması giyen Trent Alexander-Arnold'ı ve Atletico Madrid forması giyen João Félix'i görebiliyoruz. Oldukça detaylı olduğunu söylemek gerek.

FIFA 21 şu anda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’te erişilebilir durumda. Yeni nesil konsollara yani Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e de 4 Aralık 2020'de gelecek. Oyunun yeni nesil sürümü, mevcut sürüme göre bazı yenilikler içerecek.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-11-heres-our-first-look-at-sweaty-next-gen-fifa-21-player-faces

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