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    Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor

    Xbox Series X ve S konsollarını aylık ödemelerle alabileceğiniz, ayrıca Game Pass Ultimate ekstrası ile de oyun oynayabileceğiniz Xbox All Access yakında Türkiye’de.
    19 sa.
    11,3b
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    16

    Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor
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    Uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren ve özellikle son dönemde yatırımlarını arttıran Microsoft önemli bir süprize daha hazırlanıyor. Xbox All Access adıyla aylık ödemeli Xbox sahibi olabileceğiniz hizmet ülkemize de gelecek.

    Xbox All Access neler sunuyor?

    Xbox All Access hizmeti tüketicilerin belirli bir aylık ödeme ile Xbox konsollarına sahip olmasını sağlıyor. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil. Böylece hem Xbox konsolu hem de pek çok oyuna ücretsiz erişim mümkün oluyor.

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    ABD’de Xbox All Access servisi Series X konsolunu ayda 35 dolar ödeyerek 24 aylık ödeme ile sunuyor. Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi. Microsoft bir kredi sağlayıcı ile anlaşarak müşterileri bu sağlayıcıya yönlendiriyor.

    Mesut Çevik’e konuşan Xbox Türkiye yönetici Halil Gökoğlu; ülkemizde de Xbox All Access servisinin sunulması için altyapı çalışması yapıldığını aktardı. Kredi sağlayıcı, faiz oranları gibi konular üzerinde çalışmalar yapılıyor.

    Hali hazırda Xbox Series X ve Series S konsolu için taksitli alış veriş yapılıyor ancak Game Pass Ultimate gibi ekstralar ile All Access üyeliği daha avantajlı hale geliyor. Henüz net çıkış tarihi ile ilgili bilgiler yok ancak gelecek yılın ilk yarısına yetiştirilmeye çalışılıyor gibi bir izlenim var.



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    41 dakika önce
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    58 dakika önce
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu sırada Sony



    - 1000 liraya kol satam 800 liraya oyun satam psn plus'a zam yapam
    Yanıtla +85
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    sarpcore (Sarp Han Atak) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft un hızına yetişemez olduk. Benim için daha şimdiden bu neslin kazananı xbox dır.

    Harika haber
    Yanıtla +55
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    YALLY (Yağız GÜZELSOY) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    35$ı direkt TLye çevirip 24 aya bölmek yanlış olur sonuçta kur dışında vergisi mergisi var . Kabaca tahmini fiyata bakarsak:



    Xbox series X TR fiyatı 8300TL

    Gamepass aylık fiyatı 45 TL

    Gamepass 24 aylık fiyatı 1080 TL

    1080 + 8300 TL = 9380 TL

    9380 ÷ 24ay = 390,83 TL



    Bu sistem 350-400Tl arası aylık bi fiyata hayata geçer muhtemelen. Ama en azından 24 ay taksitle son nesil konsol ve üyelikle beraber bir sürü oyuna erişim imkanı sunması gayet cezbedici. Sırf exclusive oyunları yüzünden PS konsoldan vazgeçemeyenleri bile caydırır bence.
    35$ı direkt TLye çevirip 24 aya bölmek yanlış olur sonuçta kur dışında vergisi mergisi var . Kabaca tahmini fiyata bakarsak: Xbox series X TR...
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    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (50) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    usermm1 (Serdar ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Konsol kredisini de gördük
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kiralık değil cihaz sizin oluyor. Turkcellden 24 ay taksitle telefon almak gibi
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    nietzsche55 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Acaba ne kadar olacak. HB'de Xbox Series X taksitleri(kredi) bu şekilde.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    MARCO (ÖneR ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    BSC haberinde konsol sizin oluyor yazıyor.

    Abd de olay nasıl acaba ?
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    Mr Sherlock Holmes (Ersin ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) MARCO
    Anladığım kdarıyla belli süre sonra cihazın parasını ödemiş olduğunuzda cihazın sahibi oluyorsunuz.

    Cihaz abonelik süresi içinde olduğunuzda bozulursa Microsoft sizi hiç yormadan yenisini yolluyor, eskisini alıyor. (Kullanıcı hatası olduğunda üzerine bir şey dökmek gibi vs o durumlar ayrı)

    Ara nesil geldiğinde sizdeki eskisini verip paradan kırdırarak yenisine yükselterek deneyiminize devam edebiliyorsunuz.

    Ama dediğim gibi bu bir cihaz kiralama olayı. Parasını abonelik sürenize bölüyorlar, internet - modem ilişkisi gibi. Sözleşme süresi boyunca abone kalırsanız cihaz sizin oluyor. Öncesinde iptal ederseniz cihazın kalan parasını alıyorlar sizden.
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    KaZAaRa (Emrah BAYSAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    eğer konsolu size bırakmıyorlarsa 24 ay sonunda 400tl den daha ucuza gelecektir.
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    nietzsche55 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft, Türkiye gerçeklerinin farkında. Bu nesilde kesinlikle Xbox öne çıkacak.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Mr Sherlock Holmes (Ersin ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) nietzsche55
    Xbox'un öne geçmesi için oyun yapması lazım. Oyun yok ki. Demons Souls, GoW. Spiderman vs bunlarla rekabet etmek kolay değil
    1 Yanıt Yanıtla
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    hamza5806 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oha baya iyi



    Xbox bu nesilde kesinlikle tokatlayacak zamcı kazıkçı sonyyi xbox 360 vs ps3 gibi de olmayacak mutlak bir zafer kazanacak one x ps4 neslinin intikamini alacak
    Yanıtla +4
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    Elitforce 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un son zamanlarda yaptığı işleri ve ülkemize önem vermesini takdir ediyorum.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsolu hediye verecekler üyelere bu kadar basit. Yada 1 tl ye 50 kuruş gümrük 50 kuruşta vergisi etti sana 2 tl





    Abd de üyelik 35 dolar civarı sanıyorum. TR ye özel yapacaklar 200 tl herşey dahil 24 ay taahhüt



    X 24x200 4800 tl

    S 24x100 2400 tl



    oldu bitti







    Üyeliğe özel gümrük vergisi getiremezler cihaz 1 tl 1 İstediği vergiyi koysun 5 lira bile alamazlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr Sherlock Holmes (Ersin ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) bio technolog
    Bildiğim kadarıyla konsol senin olmuyordu bu sistemde. Sadece kiralıyorlar. Yanlış biliyor da olabilirim
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    Mr Sherlock Holmes (Ersin ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye her zaman Sony'nin kazandığı bir pazar. Xbox da bunun farkında. Ama bence başarılı olmazlar gibi. Türk insanı PS sever.
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    lextor (Ömer ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft adam gibi oyunlar yağdırmadığı sürece Xbox yine üvey evlat kalacak.



    Muazzam bir şey abi şunlar. Ps tr kanımızı emcükleyenlere tek ses etmezken adamlar uğraşıyor.



    Ps now hala yok. Ps plus fiyatı zamcıklana zamcıklana bir hal oldu zaten.



    Exclusive tarafında iyi iş çıkarsa Microsoft bu pazardan iyi ekmek yer. Caponlarda avucunu yalar
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