Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor

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Uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren ve özellikle son dönemde yatırımlarını arttıran Microsoft önemli bir süprize daha hazırlanıyor. Xbox All Access adıyla aylık ödemeli Xbox sahibi olabileceğiniz hizmet ülkemize de gelecek.

Xbox All Access neler sunuyor?

Xbox All Access hizmeti tüketicilerin belirli bir aylık ödeme ile Xbox konsollarına sahip olmasını sağlıyor. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil. Böylece hem Xbox konsolu hem de pek çok oyuna ücretsiz erişim mümkün oluyor.

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ABD’de Xbox All Access servisi Series X konsolunu ayda 35 dolar ödeyerek 24 aylık ödeme ile sunuyor. Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi. Microsoft bir kredi sağlayıcı ile anlaşarak müşterileri bu sağlayıcıya yönlendiriyor.

Mesut Çevik’e konuşan Xbox Türkiye yönetici Halil Gökoğlu; ülkemizde de Xbox All Access servisinin sunulması için altyapı çalışması yapıldığını aktardı. Kredi sağlayıcı, faiz oranları gibi konular üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Hali hazırda Xbox Series X ve Series S konsolu için taksitli alış veriş yapılıyor ancak Game Pass Ultimate gibi ekstralar ile All Access üyeliği daha avantajlı hale geliyor. Henüz net çıkış tarihi ile ilgili bilgiler yok ancak gelecek yılın ilk yarısına yetiştirilmeye çalışılıyor gibi bir izlenim var.

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