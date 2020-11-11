Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor

Uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren ve özellikle son dönemde yatırımlarını arttıran Microsoft önemli bir süprize daha hazırlanıyor. Xbox All Access adıyla aylık ödemeli Xbox sahibi olabileceğiniz hizmet ülkemize de gelecek.
Xbox All Access neler sunuyor?
Xbox All Access hizmeti tüketicilerin belirli bir aylık ödeme ile Xbox konsollarına sahip olmasını sağlıyor. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil. Böylece hem Xbox konsolu hem de pek çok oyuna ücretsiz erişim mümkün oluyor.İlginizi Çekebilir Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı
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ABD’de Xbox All Access servisi Series X konsolunu ayda 35 dolar ödeyerek 24 aylık ödeme ile sunuyor. Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi. Microsoft bir kredi sağlayıcı ile anlaşarak müşterileri bu sağlayıcıya yönlendiriyor.
Mesut Çevik’e konuşan Xbox Türkiye yönetici Halil Gökoğlu; ülkemizde de Xbox All Access servisinin sunulması için altyapı çalışması yapıldığını aktardı. Kredi sağlayıcı, faiz oranları gibi konular üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Hali hazırda Xbox Series X ve Series S konsolu için taksitli alış veriş yapılıyor ancak Game Pass Ultimate gibi ekstralar ile All Access üyeliği daha avantajlı hale geliyor. Henüz net çıkış tarihi ile ilgili bilgiler yok ancak gelecek yılın ilk yarısına yetiştirilmeye çalışılıyor gibi bir izlenim var.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
- 1000 liraya kol satam 800 liraya oyun satam psn plus'a zam yapam
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Xbox series X TR fiyatı 8300TL
Gamepass aylık fiyatı 45 TL
Gamepass 24 aylık fiyatı 1080 TL
1080 + 8300 TL = 9380 TL
9380 ÷ 24ay = 390,83 TL
Bu sistem 350-400Tl arası aylık bi fiyata hayata geçer muhtemelen. Ama en azından 24 ay taksitle son nesil konsol ve üyelikle beraber bir sürü oyuna erişim imkanı sunması gayet cezbedici. Sırf exclusive oyunları yüzünden PS konsoldan vazgeçemeyenleri bile caydırır bence.