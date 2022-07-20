FIFA 23'ün çıkış tarihi ve ilk videosu paylaşıldı: Türkiye fiyatı yine üzücü

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Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23 resmi olarak duyuruldu. Ayrıca oyunun çıkış tarihi de açıklandı.

FIFA 23 Eylül'de Geliyor

Geçtiğimzi saatlerde FIFA 23'ten ilk video paylaşıldı ve çıkış tarihi de açıklandı. Paylaşılan detaylara göre FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkış yapacak. Oyunun TÜrkiye fiyatı da açıklandı ve ne yazık ki o taraf yine üzücü.

Oyunun PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye satılıyor. 21 Ağustos'tan önce ön sipariş verdiğiniz taktirde FIFA World Cup™ FUT Hero eşya hediyesi alacağınız Ultimate Edition ise 1000 TL. Xbox tarafında da fiyatlar farklı değil. PC tarafında ise fiyat 700 TL. Buradan satın alma sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Stray - İnceleme 1 gün önce eklendi

FIFA 23; EA ve FIFA'nın arasındaki anlaşmanın bitmesi sebebiyle FIFA ismini kullanan son oyun olacakç 2024'ten itibaren seri EA Sports FC olarak devam edecek. Oyunun ilk fragmanını ve detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Dünyanın Oyunu

EA SPORTS™ FIFA 23, daha gerçekçi bir oynanış sunan HyperMotion2 Teknolojisi, sezonun ilerleyen bölümlerinde oyuna eklenecek olan erkekler ve kadınlar FIFA World Cup™, kadın kulüp takımlarının eklenmesi, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlasıyla Dünyanın Oyununu sahaya çıkarıyor. 19.000’den fazla oyuncu, 700+ takım, 100 stadyum ve 30’dan fazla ligle FIFA 23’te eşsiz özgünlüğü tecrübe edin.

HyperMotion2 Teknolojisi

Futboldan Güç Alan™ EA SPORTS™ FIFA 23, oynanışı daha da gerçekçi kılmak için gerçek hayatta iki kat fazla hareket yakalama çalışmasıyla HyperMotion’ı ilk kez PC’ye getiriyor. HyperMotion2, yeni özellikleri açıyor ve FIFA 23’ü Gelişmiş 11’e 11 Maç Yakalama’daki milyonlarca kareden kaydedilen 6.000’den fazla gerçekçi animasyonla buluşturuyor. Bunun sonucunda FIFA 23 hem erkek hem de kadın futboluna daha da yaklaşırken, oyuncular tüm sahada doğal hareket ediyor, yepyeni bir dribling sistemi, yeni hızlanma mekanikleri ve daha fazlası geliyor.

FIFA World Cup™

Sporun en büyük turnuvaları hiçbir ek ücret ödemeden lansman sonrası güncellemelerle FIFA 23’e gelirken, FIFA World Cup Qatar 2022™ ve FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023™ ile uluslararası futbolun zirvesini tecrübe edin. Ayrıca FIFA World Cup Qatar 2022™ temalı içeriklerle dolu bir sezon FIFA 23 Ultimate Team™’e geliyor ve hayalinizdeki kadroya uluslararası bir hava katmanıza yardımcı oluyor.

FIFA 23 Ultimate Team™

FIFA’nın en popüler modunda takımınıza ekleyebileceğiniz binlerce oyuncu ve Kulübünüzü hem saha içinde hem de saha dışında özelleştirmenizi sağlayan sayısız yol ile hayalinizdeki kadroyu kurun ve mücadele edin. Squad Battles’da kendi başınıza, FUT Ortak’ta birlikte, Division Rivals’da çevrimiçi veya FUT Champions’ta en iyilere karşı oynarken FIFA Ultimate Team™, tüm sezon boyunca sizi futbol dünyasına bağlıyor.



FIFA 23, Ultimate Team kimya sistemini yeniden tanımlayarak daha fazla kadro kurma esnekliği sağlıyor ve bugüne kadar ilk kez çapraz oyun özelliklerini getirerek arkadaşlarınızla oynamanızı her zamankinden daha kolay bir hale getiriyor. Sahada ise gerçek hayattaki olayları temel alan senaryo temelli tek oyunculu görevler olan FUT Anları size yepyeni bir oynama yolu sunarken, FUT Kampanyaları da kulübünüz için mücadele edip ödüller kazanmanızı sağlıyor.

Kadın Futbolu

İlk kez FIFA 23’te yer alan kadın kulüp futbolu, size dünyanın en büyük takımlarından bazılarıyla oynama şansı sunuyor.

HyperMotion2’den Güç Alan FIFA 23’teki kadın futbolu, özel 11’e 11 maç yakalamayı en çağdaş makine öğrenimi teknolojisiyle birleştirerek FIFA 23’te kadın futboluna yönelik yeni ve özgün animasyonları ortaya çıkarıyor.

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FIFA 23'ün çıkış tarihi ve ilk videosu paylaşıldı