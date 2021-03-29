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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FileZilla reklam yazılımlarına göz kırpıyor

    FileZilla yazılımı yeni sürümüyle birlikte paket reklam tekliflerine başlıyor. Daha önceden indirmiş olanlarda sıkıntı yok ancak yeni indirecek olanlar reklamlara maruz kalacak.
    29 Mart 2021, 15:20 (3 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    FileZilla reklam yazılımlarına göz kırpıyor
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    Windows üzerinde ihtiyacı karşılayacak nitelikte sayısız açık kaynak ve ücretsiz yazılım bulunabiliyor. Ne var ki ticari kaygılar nedeniyle ücretsiz yazılımların reklama yönelmeye başladığını görüyoruz.

    FileZilla reklam sunacak

    Windows platformunun en beğenilen FTP yazılımlarından FileZilla yaptığı kritik bir değişiklikle kullanıcılarına reklam teklifleri sunmaya başladı. Değişiklik uygulamanın Windows kurulum yazılımında yapılmış.

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    Daha önce FileZilla Windows kurulum dosyası; sayfası üzerinden sade bir şekilde indirilebiliyordu. Şimdi ise Windows kurulum dosyasının hemen altına bir not iliştirilmiş ve dosyanın paket teklifler sunabileceği belirtilmiş.

    FileZilla reklam yazılımlarına göz kırpıyor
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    Paket teklifler genelde reklam tarzında ürün veya uygulama teklifleri şeklinde gerçekleşiyor. FileZilla uygulamasını daha önceden indirmiş olanlarda sorun yok ancak yeniden indirecek olan veya ilk defa indirecek olanlar bu tekliflere maruz kalacak.

    Uzmanlar FTP kullanan kişilerin zorunlu değilse WinSCP gibi reklam sunmayan farklı alternatiflerine geçiş yapabileceklerini veya FileZilla uygulamasının önceki reklamsız sürümlerini araştırmalarını tavsiye ediyor.



    https://www.slashgear.com/filezilla-ftp-program-includes-adware-in-windows-installer-29665854/
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 23 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    V Virinom (Süleyman Kenar) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir an için uygulamanın içine reklam eklencek sandım. Setupın içindeymiş, next next yapmadığımız sürece sıkıntı yok.
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    Amd64x2 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzmanlar, web/server işleri için linux'u da tavsiye ediyor.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    kısaca next next next yapanlar yandı :D
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