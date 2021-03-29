FileZilla reklam yazılımlarına göz kırpıyor

Tam Boyutta Gör

Windows üzerinde ihtiyacı karşılayacak nitelikte sayısız açık kaynak ve ücretsiz yazılım bulunabiliyor. Ne var ki ticari kaygılar nedeniyle ücretsiz yazılımların reklama yönelmeye başladığını görüyoruz.

FileZilla reklam sunacak

Windows platformunun en beğenilen FTP yazılımlarından FileZilla yaptığı kritik bir değişiklikle kullanıcılarına reklam teklifleri sunmaya başladı. Değişiklik uygulamanın Windows kurulum yazılımında yapılmış.

İlginizi Çekebilir

Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor

Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

Daha önce FileZilla Windows kurulum dosyası; sayfası üzerinden sade bir şekilde indirilebiliyordu. Şimdi ise Windows kurulum dosyasının hemen altına bir not iliştirilmiş ve dosyanın paket teklifler sunabileceği belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Paket teklifler genelde reklam tarzında ürün veya uygulama teklifleri şeklinde gerçekleşiyor. FileZilla uygulamasını daha önceden indirmiş olanlarda sorun yok ancak yeniden indirecek olan veya ilk defa indirecek olanlar bu tekliflere maruz kalacak.

Uzmanlar FTP kullanan kişilerin zorunlu değilse WinSCP gibi reklam sunmayan farklı alternatiflerine geçiş yapabileceklerini veya FileZilla uygulamasının önceki reklamsız sürümlerini araştırmalarını tavsiye ediyor.

https://www.slashgear.com/filezilla-ftp-program-includes-adware-in-windows-installer-29665854/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.