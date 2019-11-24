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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak

    Singapur merkezli Blockchain firması BCB Blockchain, yerel akıllı şehirlerin gelişimini desteklemek için Filipinler Bilim ve Teknoloji Dairesi şubesiyle bir mutabakat zaptı imzaladı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak

    23 Kasım tarihli basın bülteninde, BCB Blockchain, Filipinler Endüstri, Enerji ve Gelişmekte Olan Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Konseyi ile bir mutabakat zaptı imzalayarak Filipinler'deki inkübatörleri ve genç yenilikçi şirketleri desteklemek için 300.000 dolar katkıda bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı"

    Ortak girişim, akıllı şehir projelerinin ve uygulamalarının yaratılmasına odaklanan yerel girişimlerin geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, şirketin araştırma ve geliştirme, tanıtım faaliyetleri, yazılım yarışmaları, iş birlikçi çabalar, akıllı şehir veya blockchain geliştirme için çeşitli yerel eğitim kurumlarıyla ortaklık kurduğu bildirildi. 

    BCB Blockchain CEO'su Douglas Gan şöyle dedi: “BCC Blockchain'in sahip olduğu kaynak ve teknik bilgileri Filipinler Bilim ve Teknoloji Dairesi'ne, üniversitelere sunarak, akıllı şehirler için uygulama ve projeler tasarlama ve geliştirme alanındaki yetkinliklerini artırmalarını bekliyoruz. Uygulamalı atölye çalışmalarına, fonlara, malzemelere, etkinliklere ve teknik desteğe erişmelerini sağlayacak ve onlara rehberlik edeceğiz.”

    Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak

    Filipinler'in Enformasyon ve Haberleşme Teknolojisi Bölümü, bu yaz ABD merkezli bir blockchain şirketi olan Monsoon Blockchain Storage ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Filipinler'deki blockchain çözümleriyle ilgili maliyet avantajı ve sosyoekonomik analizler gibi hizmetler sunması kararlaştırıldı.



    https://cointelegraph.com/news/philippines-and-bcb-blockchain-to-work-together-on-smart-cities Yorum Yaz
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