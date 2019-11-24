Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak

23 Kasım tarihli basın bülteninde, BCB Blockchain, Filipinler Endüstri, Enerji ve Gelişmekte Olan Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Konseyi ile bir mutabakat zaptı imzalayarak Filipinler'deki inkübatörleri ve genç yenilikçi şirketleri desteklemek için 300.000 dolar katkıda bulundu.

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Ortak girişim, akıllı şehir projelerinin ve uygulamalarının yaratılmasına odaklanan yerel girişimlerin geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, şirketin araştırma ve geliştirme, tanıtım faaliyetleri, yazılım yarışmaları, iş birlikçi çabalar, akıllı şehir veya blockchain geliştirme için çeşitli yerel eğitim kurumlarıyla ortaklık kurduğu bildirildi.

BCB Blockchain CEO'su Douglas Gan şöyle dedi: “BCC Blockchain'in sahip olduğu kaynak ve teknik bilgileri Filipinler Bilim ve Teknoloji Dairesi'ne, üniversitelere sunarak, akıllı şehirler için uygulama ve projeler tasarlama ve geliştirme alanındaki yetkinliklerini artırmalarını bekliyoruz. Uygulamalı atölye çalışmalarına, fonlara, malzemelere, etkinliklere ve teknik desteğe erişmelerini sağlayacak ve onlara rehberlik edeceğiz.”

Filipinler'in Enformasyon ve Haberleşme Teknolojisi Bölümü, bu yaz ABD merkezli bir blockchain şirketi olan Monsoon Blockchain Storage ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Filipinler'deki blockchain çözümleriyle ilgili maliyet avantajı ve sosyoekonomik analizler gibi hizmetler sunması kararlaştırıldı.

https://cointelegraph.com/news/philippines-and-bcb-blockchain-to-work-together-on-smart-cities