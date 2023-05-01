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    iPadOS 17 yenilik getirecek mi? İşte sızdırılan iPadOS 17 özellikleri

    Apple, WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 ile birlikte iPadOS 17 güncellemesini de tanıtacak. Peki, iPadOS 17 yenilik sunacak mı? iPadOS 17 özellikleri sızdırıldı.   
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    ipados 17 ile gelecek yenilikler, özellikler Tam Boyutta Gör
    iPadOS 17 güncellemesinin iPad’lere bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getirmesi bekleniyor. Söylentiler, yeni iPadOS sürümünün Sahne Yöneticisi’nde iyileştirmeler, Kilit Ekranı widgetları ve özelleştirme getireceğini öne sürüyor. iPadOS ile gelecek yenilikler listesine bir bakalım.

    Beklenen iPadOS yenilikleri

    Stage Manager, iPadOS 17 için en büyük odak noktalardan biri olacak. Apple, çoklu görev arayüzünü iPadOS 16 ile getirmişti. Bu özellik, ileri seviye iPad kullanıcılarının bazıları tarafından beğenildi bazıları tarafından da beğenilmedi. Apple’ın iPadOS 17 ile Stage Manager’ın temel işlevini bozmadan geliştirmeler yapacağı söyleniyor. Twitter’da ortaya çıkan iPadOS 17 özellikleri şu şekilde:

    • Harici monitör web kamerası desteği
    • Ses çıkış kaynağı ayarları
    • Sahne Yöneticisi açıkken aynı anda birden fazla ses/video kaynağı akışı
    • Yeniden boyutlandırılan dock (sadece harici ekran ayarlarında)
    • iPad ekranını uykuya alma (harici ekran açık kalır)

    Apple’ın bu yıl veya 2024 başında çıkacak daha büyük ekranlı iPad için özel bir iPadOS 17 sürümü bile hazırladığı söyleniyor. Bu özel sürüm, iki adet 6K çözünürlüğünde ekranı 60Hz’de çalıştırma desteği getirecek. Son olarak, iPhone’daki kilit ekranı özelleştirmesi olduğu gibi iPad’lere gelecek.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 22 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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