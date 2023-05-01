iPadOS 17 yenilik getirecek mi? İşte sızdırılan iPadOS 17 özellikleri

Tam Boyutta Gör iPadOS 17 güncellemesinin iPad’lere bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getirmesi bekleniyor. Söylentiler, yeni iPadOS sürümünün Sahne Yöneticisi’nde iyileştirmeler, Kilit Ekranı widgetları ve özelleştirme getireceğini öne sürüyor. iPadOS ile gelecek yenilikler listesine bir bakalım.

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Beklenen iPadOS yenilikleri

Stage Manager, iPadOS 17 için en büyük odak noktalardan biri olacak. Apple, çoklu görev arayüzünü iPadOS 16 ile getirmişti. Bu özellik, ileri seviye iPad kullanıcılarının bazıları tarafından beğenildi bazıları tarafından da beğenilmedi. Apple’ın iPadOS 17 ile Stage Manager’ın temel işlevini bozmadan geliştirmeler yapacağı söyleniyor. Twitter’da ortaya çıkan iPadOS 17 özellikleri şu şekilde:

Harici monitör web kamerası desteği

Ses çıkış kaynağı ayarları

Sahne Yöneticisi açıkken aynı anda birden fazla ses/video kaynağı akışı

Yeniden boyutlandırılan dock (sadece harici ekran ayarlarında)

iPad ekranını uykuya alma (harici ekran açık kalır)

Apple’ın bu yıl veya 2024 başında çıkacak daha büyük ekranlı iPad için özel bir iPadOS 17 sürümü bile hazırladığı söyleniyor. Bu özel sürüm, iki adet 6K çözünürlüğünde ekranı 60Hz’de çalıştırma desteği getirecek. Son olarak, iPhone’daki kilit ekranı özelleştirmesi olduğu gibi iPad’lere gelecek.

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iPadOS 17 yenilik getirecek mi? İşte iPadOS 17 özellikleri