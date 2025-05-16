Sinemada Bu Hafta: Örümcek-Adam 2, Son Durak: Kan Bağı, Gülizar (16 Mayıs 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta gösterime giren filmlerin başında Son Durak serisinin yeni filmi Son Durak: Kan Bağı geliyor. Film şu ana kadar oldukça iyi yorumlar alarak sinema dünyasını şaşırttı. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra Örümcek-Adam 2'de. Tabii bunların yanı sıra komedi türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:
1️⃣ Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein
- Oyuncular: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon
Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.
2️⃣ Gülizar
- Tür: Drama
- Yönetmen: Belkıs Bayrak
- Oyuncular: Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş, Bekir Behrem
Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın yolculuğu, saldırganın kim olduğunu öğrenince klostrofobik bir çıkmaza dönüşür.
3️⃣ Hurry Up Tomorrow
- Tür: Gerilim, Müzikal
- Yönetmen: Trey Edward Shults
- Oyuncular: The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan
Uykusuzlukla mücadele eden bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir.
4️⃣ Ayak Takımı (Riff Raff)
- Tür: Kara Komedi, Suç
- Yönetmen: Dito Montiel
- Oyuncular: Jennifer Coolidge, Ed Harris, Gabrielle Union, Bill Murray, Pete Davidson
Vincent ve ailesi sakin bir yılbaşı gecesini birlikte geçirmeyi planlamaktadır; ta ki karanlık geçmişi onu yakalayana ve gece kimsenin hayal bile edemeyeceği sırları ortaya çıkarana kadar.
5️⃣ Örümcek Adam 2 (Spider-Man 2)
- Tür: Süper Kahraman, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Sam Raimi
- Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Alfred Molina
Artık Örümcek-Adam rolüne iyiden iyiye alışmaya başlamış olan Peter Parker, şehri suçtan korumak için mücadele ederken, sürpriz bir tehditle karşı karşıya gelir. İyi niyetli bilim adamı Otto Octavius'un bir deney sırasında kontrolü kaybedip şehri tehdit eden bir tehlikeye dönüşmesi, Peter'ı zorlu bir mücadelenin içine çeker.
6️⃣ Sıcak Büfe
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Serdar Gözelekli
- Oyuncular: Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız
Bir mahalle büfesinin arka planında geçen bu eğlenceli hikâyede, sıradan görünen hayatlar bir gecede altüst oluyor. Sıcak Büfe izleyicilere dostluk, aşk, rekabet ve bolca sürpriz dolu keyifli bir seyirlik vadediyor.
7️⃣ Dehşet Ekranı: Habis Ruh
- Tür: Korku
- Yönetmen: Taylan Işıklar
- Oyuncular: Ezel Çağlayan, Sonad Ay, Oğuz Kaan Işık, Meral Uzun
Blair Cadısı ile popülerlik kazanan buluntu film türünde bir film olan Dehşet Ekranı: Habis Ruh, kaybolan iki içerik üreticisinin lanetli bir çiftlik evinde yaşadığı dehşet dolu gecenin kamera kayıtlarını gün yüzüne çıkarıyor.
8️⃣ Parmak Çocuk Emma (Little Emma)
- Tür: Animasyon, Aile
- Yönetmen: Isabella Blanco ve Leo Lewis
Hayvan krallığındaki tek insan olan küçük Emma, gerçek ailesini bulmak için sürprizlerle dolu bir yolculuğa atılır. Ona bu yolculuğunda yeni dostları dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik eder. Karşılarında onları bekleyen sürprizlerden habersiz, insanları bulmak için yola çıkarlar.
9️⃣ Haydi Tut Elimi
- Tür: Aile
- Yönetmen: Tuğçe Soysop
- Oyuncular: Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan, Ezo Sunal, Alp Kırşan
Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için bir maceraya çıkar.
🔟 Orman Çocukları
- Tür: Aile, Macera, Komedi
- Yönetmen: Mert Can Kesim
- Oyuncular: Çiçek Dilligil, Mehmet Aybars Kaya, Seray Ercan
Bir grup şehirli çocuk, yaz kampı için orman içindeki bir çiftliğe gelir. Doğaya alışkın orman çocuklarıyla karşılaştıklarında aralarında çekişme ve eğlenceli rekabet başlar. Ancak işler, Demir adlı çocuğun atla birlikte ormana kaybolmasıyla ciddileşir. Arkadaşları onu bulmak için zorlu bir maceraya atılırken, kötü niyetli define avcıları da devreye girer.
11) Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power
- Tür: Konser Filmi
- Yönetmen: Yoondong Oh ve Jisoo Lim
Film, ünlü K-Pop grubu Ateez'in dünya turu Towards the Light - Will to Power'ı sinema perdesinde izleme fırsatı sunuyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ The Legend of Ochi
- Tür: Macera
- Yönetmen: Isaiah Saxon
- Oyuncular: Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson
- Yayın Tarihi: 20 Mayıs
Yuri adında genç bir kız, ochi olarak bilinen tekinsiz orman yaratıklarından korkması gerektiği söylenerek büyütülür. Ancak sürüsü tarafından geride bırakılan yavru bir ochi bulunca, hiç de korkutucu olmayan bu yaratığı ailesiyle yeniden bir araya getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yuri ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe tehlikeli zorluklarla karşılaşırken; cesaret, dostluk ve doğayı korumanın önemi hakkında kıymetli dersler öğrenir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.