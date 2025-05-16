Sinemada Bu Hafta: Örümcek-Adam 2, Son Durak: Kan Bağı, Gülizar (16 Mayıs 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta gösterime giren filmlerin başında Son Durak serisinin yeni filmi Son Durak: Kan Bağı geliyor. Film şu ana kadar oldukça iyi yorumlar alarak sinema dünyasını şaşırttı. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra Örümcek-Adam 2'de. Tabii bunların yanı sıra komedi türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

Tam Boyutta Gör 2000'lerin popüler korku serilerinden olan Final Destination (Son Durak), mayıs ayında yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Zach Lipovsky ve Adam B. Stein

: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein Oyuncular: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon

Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

2️⃣ Gülizar

Tam Boyutta Gör Toronto ve San Sebastian gibi prestijli festivallerde gösterildikten sonra Türkiye prömiyerini de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Gülizar, bu ay vizyona giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Belkıs Bayrak

: Belkıs Bayrak Oyuncular: Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş, Bekir Behrem

Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın yolculuğu, saldırganın kim olduğunu öğrenince klostrofobik bir çıkmaza dönüşür.

3️⃣ Hurry Up Tomorrow

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı The Weeknd'in senaryosunu yazdığı, aynı zamanda başrolünü üstlendiği Hurry Up Tomorrow, şarkıcının aynı adlı yeni albümüne eşlik eden bir gerilim filmi.

Tür : Gerilim, Müzikal

: Gerilim, Müzikal Yönetmen : Trey Edward Shults

: Trey Edward Shults Oyuncular: The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan

Uykusuzlukla mücadele eden bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir.

4️⃣ Ayak Takımı (Riff Raff)

Tür : Kara Komedi, Suç

: Kara Komedi, Suç Yönetmen : Dito Montiel

: Dito Montiel Oyuncular: Jennifer Coolidge, Ed Harris, Gabrielle Union, Bill Murray, Pete Davidson

Vincent ve ailesi sakin bir yılbaşı gecesini birlikte geçirmeyi planlamaktadır; ta ki karanlık geçmişi onu yakalayana ve gece kimsenin hayal bile edemeyeceği sırları ortaya çıkarana kadar.

5️⃣ Örümcek Adam 2 (Spider-Man 2)

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra sinemalarda tekrar gösterilen filmlere bu hafta Spider-Man 2 de katılıyor.

Tür : Süper Kahraman, Macera, Aksiyon

: Süper Kahraman, Macera, Aksiyon Yönetmen : Sam Raimi

: Sam Raimi Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Alfred Molina

Artık Örümcek-Adam rolüne iyiden iyiye alışmaya başlamış olan Peter Parker, şehri suçtan korumak için mücadele ederken, sürpriz bir tehditle karşı karşıya gelir. İyi niyetli bilim adamı Otto Octavius'un bir deney sırasında kontrolü kaybedip şehri tehdit eden bir tehlikeye dönüşmesi, Peter'ı zorlu bir mücadelenin içine çeker.

6️⃣ Sıcak Büfe

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli yapım da komedi türündeki Sıcak Büfe olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Serdar Gözelekli

: Serdar Gözelekli Oyuncular: Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız

Bir mahalle büfesinin arka planında geçen bu eğlenceli hikâyede, sıradan görünen hayatlar bir gecede altüst oluyor. Sıcak Büfe izleyicilere dostluk, aşk, rekabet ve bolca sürpriz dolu keyifli bir seyirlik vadediyor.

7️⃣ Dehşet Ekranı: Habis Ruh

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Taylan Işıklar

: Taylan Işıklar Oyuncular: Ezel Çağlayan, Sonad Ay, Oğuz Kaan Işık, Meral Uzun

Blair Cadısı ile popülerlik kazanan buluntu film türünde bir film olan Dehşet Ekranı: Habis Ruh, kaybolan iki içerik üreticisinin lanetli bir çiftlik evinde yaşadığı dehşet dolu gecenin kamera kayıtlarını gün yüzüne çıkarıyor.

8️⃣ Parmak Çocuk Emma (Little Emma)

Tam Boyutta Gör Çocuklarıyla birlikte snemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta vizyona giren filmlerden biri Parmak Çocuk Emma.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Isabella Blanco ve Leo Lewis

Hayvan krallığındaki tek insan olan küçük Emma, gerçek ailesini bulmak için sürprizlerle dolu bir yolculuğa atılır. Ona bu yolculuğunda yeni dostları dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik eder. Karşılarında onları bekleyen sürprizlerden habersiz, insanları bulmak için yola çıkarlar.

9️⃣ Haydi Tut Elimi

Tam Boyutta Gör BKM yapımı Haydi Tut Elimi, BKM'nin düzenlediği yetenek yarışmasını kazanmaya çalışan çocukların hikâyesini anlatıyor.

Tür : Aile

: Aile Yönetmen : Tuğçe Soysop

: Tuğçe Soysop Oyuncular: Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan, Ezo Sunal, Alp Kırşan

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için bir maceraya çıkar.

🔟 Orman Çocukları

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer aile filmi de yerli bir yapım olan Orman Çocukları.

Tür : Aile, Macera, Komedi

: Aile, Macera, Komedi Yönetmen : Mert Can Kesim

: Mert Can Kesim Oyuncular: Çiçek Dilligil, Mehmet Aybars Kaya, Seray Ercan

Bir grup şehirli çocuk, yaz kampı için orman içindeki bir çiftliğe gelir. Doğaya alışkın orman çocuklarıyla karşılaştıklarında aralarında çekişme ve eğlenceli rekabet başlar. Ancak işler, Demir adlı çocuğun atla birlikte ormana kaybolmasıyla ciddileşir. Arkadaşları onu bulmak için zorlu bir maceraya atılırken, kötü niyetli define avcıları da devreye girer.

11) Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power

Tam Boyutta Gör Son dönemde popüler hâle gelen konser filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Konser Filmi

: Konser Filmi Yönetmen: Yoondong Oh ve Jisoo Lim

Film, ünlü K-Pop grubu Ateez'in dünya turu Towards the Light - Will to Power'ı sinema perdesinde izleme fırsatı sunuyor. En iyi zaman yolculuğu filmleri 20 sa. önce eklendi

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ The Legend of Ochi

Tam Boyutta Gör ABD'de Nisan ayında gösterime giren The Legend of Ochi, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Macera

: Macera Yönetmen : Isaiah Saxon

: Isaiah Saxon Oyuncular : Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson

: Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson Yayın Tarihi: 20 Mayıs

Yuri adında genç bir kız, ochi olarak bilinen tekinsiz orman yaratıklarından korkması gerektiği söylenerek büyütülür. Ancak sürüsü tarafından geride bırakılan yavru bir ochi bulunca, hiç de korkutucu olmayan bu yaratığı ailesiyle yeniden bir araya getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yuri ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe tehlikeli zorluklarla karşılaşırken; cesaret, dostluk ve doğayı korumanın önemi hakkında kıymetli dersler öğrenir.

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