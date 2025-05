Sinemada Bu Hafta: Örümcek-Adam 2, Son Durak: Kan Bağı, Gülizar (16 Mayıs 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu hafta gösterime giren filmlerin başında Son Durak serisinin yeni filmi Son Durak: Kan Bağı geliyor. Film şu ana kadar oldukça iyi yorumlar alarak sinema dünyasını şaşırttı. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra Örümcek-Adam 2'de. Tabii bunların yanı sıra komedi türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın yolculuğu, saldırganın kim olduğunu öğrenince klostrofobik bir çıkmaza dönüşür.

Uykusuzlukla mücadele eden bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir.

Vincent ve ailesi sakin bir yılbaşı gecesini birlikte geçirmeyi planlamaktadır; ta ki karanlık geçmişi onu yakalayana ve gece kimsenin hayal bile edemeyeceği sırları ortaya çıkarana kadar.

Artık Örümcek-Adam rolüne iyiden iyiye alışmaya başlamış olan Peter Parker, şehri suçtan korumak için mücadele ederken, sürpriz bir tehditle karşı karşıya gelir. İyi niyetli bilim adamı Otto Octavius'un bir deney sırasında kontrolü kaybedip şehri tehdit eden bir tehlikeye dönüşmesi, Peter'ı zorlu bir mücadelenin içine çeker.

Blair Cadısı ile popülerlik kazanan buluntu film türünde bir film olan Dehşet Ekranı: Habis Ruh, kaybolan iki içerik üreticisinin lanetli bir çiftlik evinde yaşadığı dehşet dolu gecenin kamera kayıtlarını gün yüzüne çıkarıyor.

Hayvan krallığındaki tek insan olan küçük Emma, gerçek ailesini bulmak için sürprizlerle dolu bir yolculuğa atılır. Ona bu yolculuğunda yeni dostları dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik eder. Karşılarında onları bekleyen sürprizlerden habersiz, insanları bulmak için yola çıkarlar.

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için bir maceraya çıkar.

Bir grup şehirli çocuk, yaz kampı için orman içindeki bir çiftliğe gelir. Doğaya alışkın orman çocuklarıyla karşılaştıklarında aralarında çekişme ve eğlenceli rekabet başlar. Ancak işler, Demir adlı çocuğun atla birlikte ormana kaybolmasıyla ciddileşir. Arkadaşları onu bulmak için zorlu bir maceraya atılırken, kötü niyetli define avcıları da devreye girer.

Film, ünlü K-Pop grubu Ateez'in dünya turu Towards the Light - Will to Power'ı sinema perdesinde izleme fırsatı sunuyor.