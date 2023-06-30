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    Final Fantasy XVI başarılı bir çıkış yaşadı: İlk haftadan 3 milyon satış

    Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Final Fantasy serisinin son oyunu ilk haftadan yüksek satış sayılarına ulaştı. 22 Haziran’da PS5 için çıkış yapan FF16 şimdiden 3 milyon satışı geçti.
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    Final Fantasy 16 ilk haftadan 3 milyon satış gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    JPRG türünün en sevilen serilerinden olan Final Fantasy, geçtiğimiz hafta yeni yapımı ile oyuncularla buluştu. Playstation 5’e özel olarak çıkış yapan oyun, ilk haftadan yüksek satış sayılarına ulaştı.

    Final Fantasy 16 başarılı bir hafta geçirdi

    22 Haziran’da Playstation 5’e özel olarak çıkış yapan Final Fantasy XVI’nın ilk haftasında 3 milyondan fazla satışa sahip olduğu duyuruldu. Sosyal medyadan oyunculara teşekkür eden Square Enix takımı, serinin yeni yapımından oldukça memnun olmuşa benziyor. 

    2016 yılında çıkış yapan Final Fantasy XV, çıkışının ilk haftasında 5 milyon satışa sahip olmuştu ancak bu yapım, Xbox One ve PC için çıkış yapmıştı. FF7 Remake ise aynı şekilde farklı platformlarda çıkış yapıp ilk haftasında 3.5 milyon satış sayısına ulaşmıştı. Bu durumda FF16’nın Playstation 5’e özel olmasına rağmen 3 milyon satması oldukça başarılı gözüküyor. Satış sayılarının haricinde FF16, grafikleri ve hikayesi ile de oyuncuların kalbinde yer tutmayı başardı. Siz Final Fantasy’nin son yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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