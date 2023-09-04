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    Final Fantasy 16 resmi olarak PC'ye geliyor

    Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Final Fantasy 16, PC sürümü ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca iki yeni DLC de yolda.
    Final Fantasy 16 resmi olarak PC'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Final Fantasy serisinin hayranı olan PC oyuncularını sevindiren haber geldi. Square Enix, serinin son oyunu Final Fantasy XVI'nın PC versiyonunun resmi olarak yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Resmi açıklama, eskiden Twitter olan X’te resmi i Final Fantasy hesabından oyunun yapımcısı Naoki Yoshida tarafından yapıldı.

    Final Fantasy 16 PC sürümü yolda

    Final Fantasy 16’nın PC portu için herhangi bir çıkış tarihi verilmedi ancak 2023'ün sonuna kadar daha fazla bilginin açıklanacağı belirtildi. Yoshida, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Final Fantasy 16 Playstation 5'e özel olarak piyasaya sürülmüş olsa da, birçoğunuzun PC versiyonu istediğinin farkındayız. Bu vesileyle bir PC versiyonu üzerinde geliştirme çalışmalarının devam ettiğini resmi olarak duyurmama izin verin”

    Yoshida ayrıca oyunun mevcut PlayStation 5 için iki ücretli DLC ile destekleneceği de belirtildi. PC portunda olduğu gibi, yıl sonundan önce iki DLC paketi hakkında daha fazla bilgi alacağımız ifade ediliyor. Dolayısıyla hem DLC’ler hem de PC portu hakkında kesin tarihlerden yoksunuz. Yoshida, daha önceki açıklamalarında oyunun PC sürümünü optimize etmenin zaman ve kaynak gerektirdiğini söylemişti. O dönemde “yarım yıl” içinde bile optimizasyonun çok mümkün olmadığı ima eden Yoshida, eninde sonunda PC sürümünün geleceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Final Fantasy 16’nın haziran ayında çıktığını düşünürsek PC sürümünün de gelecek yılın ortalarında çıkmasını beklemek yanlış olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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