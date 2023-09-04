Tam Boyutta Gör Avalanche Software geliştirilen ve 1800'lerin sonlarında Harry Potter evreninde geçen aksiyon rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, eksikliklerine rağmen oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Yeni gelen haberler ise Hogwarts Legacy 2’nin geliştirilmekte olduğunu iddia ediyor.

Hogwarts Legacy 2 geliştirilme aşamasında

Hogwarts Legacy 2 söylentileri film endüstrisiyle ilgili içerikleri ortaya çıkarma konusunda mükemmel bir geçmişe sahip olan saygın MyTimeToShineHello'dan geliyor. Devam oyunu hakkında ilk defa bir bilgi duymuş olsak da oyun hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan orijinal Hogwarts Legacy'nin kazandığı muazzam popülerlik göz önüne alındığında, bir devam oyunu gerçekten de bekleniyordu. Oyun 1,3 milyar dolar gelir elde ederek bu yılın en çok satan oyunu oldu.

Bununla birlikte, Warner Bros Discovery'nin CEO'su David Zaslav'ın daha önce şirketin "mükemmel" bir oyun yaratma konusundaki kararlılığıyla ilgili bir açıklama yapmış ve zamanı gelmeden bir film ya da oyun çıkarmayacaklarını ifade etmişti. Dolayısıyla Hogwarts Legacy 2, genel olarak AAA oyun geliştirme süreçlerinde olduğu gibi en az 3 ila 4 yıl sonra ortaya çıkacaktır.

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Bu arada, ilk oyun PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve Nintendo Switch'te mevcut durumda. Ek olarak PC ve konsollar için geliştirilmekte olan Quidditch temalı bir oyun da yolda.

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Harry Potter severlere müjde: Hogwarts Legacy 2 geliyor