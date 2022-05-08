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    Final Fantasy 16 tamamlanmak üzere: Fragman çok yakında

    Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy XVI tamamlanmak üzere. Fragman ise çok yakında paylaşılacak.      
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    Final Fantasy 16 tamamlanmak üzere
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler oyun serisi Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy XVI, geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Ne yazık ki duyurulmasından bu yana oyun ile ilgili pek bir güncelleme almadık. Ancak son açıklamalara göre oyunun geliştirme sürecinde bitmek üzere.

    Final Fantasy 16 Fragmanı Yakında

    Geçtiğimiz saatlerde Final Fantasy XVI yapımcısı Naoki Yoshida oyunla ilgili iki güzel haber verdi. Söylediğine göre oyunun yapım aşaması tamamlanmak üzere. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak son bilgiyi göz önünde bulundurursak 2023 yılının sonunda veya 2024'ün başında çıkacağını tahmin edebiliriz.

    Ayrıca Final Fantasy XVI yapımcısı Naoki Yoshida, fragmanın da hazır olduğunu ve çok yakında paylaşılacağını aktardı. Haziran ayının başında gerçekleşecek etkinliklerde büyük bir ihtimalle oyundan yeni bir fragman ve belki de bir oynanış videosu görebiliriz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 5 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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