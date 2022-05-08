Final Fantasy 16 tamamlanmak üzere: Fragman çok yakında

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler oyun serisi Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy XVI, geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Ne yazık ki duyurulmasından bu yana oyun ile ilgili pek bir güncelleme almadık. Ancak son açıklamalara göre oyunun geliştirme sürecinde bitmek üzere.

Final Fantasy 16 Fragmanı Yakında

Geçtiğimiz saatlerde Final Fantasy XVI yapımcısı Naoki Yoshida oyunla ilgili iki güzel haber verdi. Söylediğine göre oyunun yapım aşaması tamamlanmak üzere. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak son bilgiyi göz önünde bulundurursak 2023 yılının sonunda veya 2024'ün başında çıkacağını tahmin edebiliriz.

Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı 1 gün önce eklendi

Ayrıca Final Fantasy XVI yapımcısı Naoki Yoshida, fragmanın da hazır olduğunu ve çok yakında paylaşılacağını aktardı. Haziran ayının başında gerçekleşecek etkinliklerde büyük bir ihtimalle oyundan yeni bir fragman ve belki de bir oynanış videosu görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Final Fantasy 16 tamamlanmak üzere