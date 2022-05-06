Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı: Yeni oyun duyuruları olacak

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Yaz ayları bildiğiniz gibi oyunsuz geçen bir dönemdir. Ancak oyun fuarlarıyıla birlikte yaz ayları oyun anlamında biraz daha keyifli bir hale geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı.

9 Haziran 2022

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Summer Game Fest 2022, 9 Haziran 2022'de Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Etkinlikte yeni oyun duyuruları, fragmanlar, haberler ve daha fazlası yer alacak. Etkinlik YouTube, Twitch, Twitter ve Facebook üzerinden izlenebilecek.

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Geçtiğimiz yıl yapılan etkinlikte Elden Ring'in ilk oynanış videosu, Death Stranding: Director's Cut ve Tiny Tina's Wonderland'in duyuruları ve çeşitli ünlü oyuncuların katılımı olmuştu. 12 Haziran'da Xbox ve Bethesda sunumu olacağı düşünülürse ve Sony'nin de bu tarz etkinliklere katılmadığı düşünülürse diğer firmaların katılımı etkinliğin heyecanını belirleyecek gibi duruyor.

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Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı