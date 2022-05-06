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    Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı: Yeni oyun duyuruları olacak

    Oyun dünyasının son dönemdeki en popüler oyun fuarlarından birisi olan Summer Game Fest 2022 için tarih verildi. Etkinlik 9 Haziran'da başlayacak.                
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    Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı
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    Yaz ayları bildiğiniz gibi oyunsuz geçen bir dönemdir. Ancak oyun fuarlarıyıla birlikte yaz ayları oyun anlamında biraz daha keyifli bir hale geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de Summer Game Fest 2022'nin tarihi açıklandı.

    9 Haziran 2022

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Summer Game Fest 2022, 9 Haziran 2022'de Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Etkinlikte yeni oyun duyuruları, fragmanlar, haberler ve daha fazlası yer alacak. Etkinlik YouTubeTwitchTwitter ve Facebook üzerinden izlenebilecek.

    Geçtiğimiz yıl yapılan etkinlikte Elden Ring'in ilk oynanış videosu, Death Stranding: Director's Cut ve Tiny Tina's Wonderland'in duyuruları ve çeşitli ünlü oyuncuların katılımı olmuştu. 12 Haziran'da Xbox ve Bethesda sunumu olacağı düşünülürse ve Sony'nin de bu tarz etkinliklere katılmadığı düşünülürse diğer firmaların katılımı etkinliğin heyecanını belirleyecek gibi duruyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 4 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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